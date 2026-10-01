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Pablo López espera su primer hijo junto a Laura Rubio, la concursante de ‘La Voz’ con la que se casó hace un año

La pareja del cantante malagueño se encuentra en el segundo trimestre del embarazo, por lo que el nacimiento del bebé está previsto para los próximos meses

Pablo López y Laura Rubio esperan su primer hijo. (Europa Press)
Pablo López y Laura Rubio esperan su primer hijo. (Europa Press)
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El cantante Pablo López y su pareja, Laura Rubio, esperan su primer hijo en común. La noticia, adelantada en exclusiva por El Periódico, confirma que la joven se encuentra actualmente en el segundo trimestre de gestación, por lo que el nacimiento del bebé está previsto para los próximos meses. Con la llegada de este recién nacido, el artista malagueño y su esposa darán un paso relevante en su trayectoria personal al formar una familia de tres miembros, casi un año después de haber celebrado su matrimonio.

La pareja ha mantenido la evolución del embarazo con la misma reserva que ha caracterizado su relación sentimental desde sus inicios. A pesar de la notoriedad pública del músico debido a su carrera profesional en la industria discográfica y la televisión, Rubio ha optado de forma continuada por permanecer en un segundo plano, alejada de la atención mediática y de los focos. Salvo en contadas excepciones en las que ha acompañado al artista a eventos públicos, ambos han preferido gestionar las novedades de su vida personal con estricta privacidad.

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Este acontecimiento familiar coincide con un periodo de intensa actividad profesional para el intérprete andaluz. Pablo López se encuentra inmerso en el lanzamiento y promoción de su nuevo álbum de estudio, titulado El Cuatro, el cual supone su regreso al mercado discográfico tras un intervalo de seis años sin publicar un disco de estas características. A este proyecto se suma la preparación de su próxima gira de conciertos, ‘Hibakusha Tour 2027’, compromisos laborales que deberá compaginar en los próximos meses con su debut en la paternidad.

La historia de amor que surgió en ‘La Voz’

El inicio del vínculo entre Pablo López y Laura Rubio se remonta al año 2017, cuando ambos coincidieron por primera vez en la quinta edición del programa de televisión La Voz. En aquel formato, el cantante malagueño ejercía como uno de los entrenadores o ‘coaches’ del concurso, mientras que Rubio participaba en calidad de aspirante. La concursante se incorporó al equipo liderado por López y logró avanzar en las distintas fases del certamen hasta alcanzar las semifinales.

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Adelanto de la nueva edición de 'La Voz' en Antena 3. (Atresmedia)

Tras concluir la emisión del programa, la relación entre ambos mantuvo un carácter estrictamente profesional, ya que Laura Rubio pasó a trabajar durante un tiempo como asistente del artista. Con el paso de los años, el trato cercano derivó en una relación sentimental. La confirmación pública de su noviazgo se produjo en el año 2020, durante el periodo de confinamiento, cuando Rubio apareció en una emisión en directo que el músico realizaba desde su domicilio. A partir de 2021 comenzaron a trascender las primeras fotografías de la pareja en espacios públicos.

La consolidación formal de la pareja tuvo lugar en julio de 2025 con la celebración de su enlace matrimonial. La boda religiosa se llevó a cabo en la Basílica de Jesús de Medinaceli, situada en el centro de Madrid, mediante una ceremonia íntima a la que acudieron únicamente familiares y amigos cercanos. Posteriormente, dos meses después del acto religioso, la pareja organizó una celebración festiva en Cádiz junto a 300 invitados.

La paternidad y la agenda profesional

La llegada de su primer hijo implica un cambio de etapa en el ámbito privado del artista, quien históricamente ha procurado mantener desvinculada su faceta mediática de su vida cotidiana. Tras fijar su residencia en Madrid, donde López cuenta además con su propio estudio de grabación, la pareja prepara la llegada del nuevo integrante de la familia antes de que el cantante dé inicio a sus nuevos compromisos de gira.

Pablo López y Laura Rubio serán padres. (Europa Press)
Pablo López y Laura Rubio serán padres. (Europa Press)

En el plano laboral, la salida al mercado de El Cuatro marca la agenda inmediata del músico tras seis años de trabajo en nuevas composiciones. El cantante, conocido por temas de repercusión comercial como El Patio, afronta los ensayos y la logística de su próximo ‘Hibakusha Tour 2027’ en paralelo a los preparativos familiares. De este modo, la pareja inicia la etapa previa al nacimiento de su hijo casi una década después de su primer encuentro en los platós de televisión.

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