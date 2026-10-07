La cara más personal de Ada Colau: de esconder tres años su divorcio a dejar la universidad y ser actriz de comedia en Antena 3

La vida privada de Ada Colau. (Kike Rincón / Europa Press)

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La figura de Ada Colau vuelve a colocarse en el foco después de que Más Madrid la proponga como líder del Frente Amplio. Alejada del protocolo institucional, la vida privada de la exalcaldesa de Barcelona compone el retrato de una mujer que ha gestionado su faceta sentimental entre la máxima discreción, la ruptura de tabúes en horarios de máxima audiencia y una férrea protección de su entorno familiar.

A lo largo de sus etapas de mayor exposición pública, Colau intentó trazar una frontera muy clara entre sus responsabilidades políticas y su privacidad. Sin embargo, en una figura mediática de su envergadura, la esfera personal libremente comunicada o documentada termina saliendo a la luz. Desde su estampa como madre de dos hijos hasta las decisiones afectivas que han marcado sus últimos años, su biografía está atravesada por episodios que explican a la persona que hay detrás de la líder política.

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En un momento de reconfiguración pública y personal, repasar la trayectoria íntima de Ada Colau permite entender el modo en que ha manejado los afectos bajo la presión del foco mediático. Sus relaciones de pareja, su paso por los platós de televisión en momentos decisivos y sus orígenes artísticos configuran una crónica de vida marcada por la naturalidad con la que ha abordado episodios clave de su pasado y su presente.

Los 15 años de matrimonio de Ada Colau

El capítulo sentimental más estable y conocido de Ada Colau ha sido el compartido con Adrià Alemany, a quien conoció a mediados de los años 2000 en el marco del activismo social por el derecho a la vivienda. Con él construyó un proyecto vital de 15 años y tuvo a sus dos hijos, Luca (nacido en 2011) y Gael (nacido en 2017). Sin embargo, lo que durante años pareció un matrimonio convencional sufrió una transición silenciosa que la propia pareja decidió gestionar lejos de los titulares.

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Ada Colau escondió por años su divorcio. (Lorena Sopêna - Europa Press)

No fue hasta marzo de 2025 cuando trascendió públicamente que Colau y Alemany llevaban en realidad más de tres años separados como pareja sentimental, habiendo tomado la decisión de romper su vínculo afectivo en 2022, mientras ella aún ostentaba la alcaldía.

Pese a la ruptura, ambos acordaron mantener una sólida unidad familiar, compartiendo la crianza de sus hijos, manteniendo residencias en Barcelona y realizando viajes juntos de forma civilizada, sin llegar a firmar los papeles del divorcio. “No tengo nada que ocultar. Los dos vivimos en Barcelona y nos llevamos muy bien por los niños”, llegó a declarar la propia exalcaldesa al ser preguntada por la noticia.

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La confesión en ‘Sálvame Deluxe’ que marcó un hito

Si un hito definió la presencia de Ada Colau en la prensa del corazón, fue su sonada entrevista en el programa Sálvame Deluxe de Telecinco en diciembre de 2017. En una conversación distendida con Jorge Javier Vázquez, la entonces alcaldesa sorprendió a la audiencia al hablar con absoluta espontaneidad sobre su orientación sexual y declararse abiertamente bisexual, convirtiéndose en una de las primeras figuras políticas españolas de primer nivel en hacerlo en un espacio de máxima audiencia.

La exalcaldesa de Barcelona y miembro de la Global Sumud Flotilla, Ada Colau, ha acudido este martes a la Audiencia Nacional (AN) para denunciar a Israel por cometer presuntos "crímenes de guerra y de lesa humanidad" al retener en aguas internacionales a los miembros de la flota que buscaba llevar ayuda humanitaria a Gaza.

Durante el programa, Colau rememoró su juventud y reveló haber mantenido una relación sentimental decisiva cuando tenía entre 19 y 21 años con una joven italiana llamada Elena. “Era la primera vez que me enamoraba de una mujer, fue una relación larga de dos años que me marcó mucho”, explicó en el plató de Mediaset. La naturalidad con la que abordó su pasado afectivo fue ampliamente aplaudida por colectivos LGTBIQ+, destacando además la reacción de apoyo público que su entonces pareja, Adrià Alemany, manifestó en redes sociales al día siguiente de la emisión.

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Un pasado como actriz de comedia

Mucho antes de liderar la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o aspirar a cargos institucionales, el camino profesional de Ada Colau rozó el mundo del espectáculo. A principios de la década de los 2000, mientras cursaba estudios de Filosofía, que no concluyó debido a dificultades económicas, intentó abrirse paso en la interpretación. Su hito televisivo más documentado tuvo lugar en 2001, cuando formó parte del reparto de la serie de humor juvenil Dos+Una, producida para Antena 3 e integrada dentro del espacio Desesperado Club Social.

Ada Colau también fue actriz. (Europa Press)

En aquella producción de apenas 13 capítulos, de la que aún se conservan registros en los archivos de la cadena, una joven Colau interpretaba papeles secundarios de corte cómico, mostrando una faceta desinhibida muy alejada de la gravedad del discurso político posterior. Hoy en día, aquella etapa forma parte del anecdotario de su juventud. En la actualidad, su rutina cotidiana transcurre de forma sencilla en Barcelona, donde mantiene un estilo de vida enfocado en la protección estricta de la privacidad de sus hijos y en un círculo cerrado de amistades del ámbito cultural y social, demostrando que su verdadero refugio sigue estando al abrigo de los focos.

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