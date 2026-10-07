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Haakon VIII y Mette-Marit de Noruega ya tienen presupuesto para 2027: todos los detalles de una asignación histórica que divide al país

Los reyes han decidido dejar tanto a la princesa Ingrid como a la reina Sonia fuera de cualquier ingreso

Haakon VIII y Mette-Marit de Noruega. (REUTERS/Leonhard Foeger)
Haakon VIII y Mette-Marit de Noruega. (REUTERS/Leonhard Foeger)
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El gobierno noruego ha presentado este miércoles 7 de octubre el borrador de los nuevos presupuestos generales del Estado, y entre la maraña de cifras y partidas públicas, la atención del país se ha fijado inevitablemente en la sección dedicada a la Casa Real. Tras el triste fallecimiento del rey Harald a los 89 años, la institución inicia un camino de renovación bajo el liderazgo de los reyes Haakon y Mette-Marit. La gran incógnita sobre cómo se financiaría este nuevo periodo ha empezado a despejarse con la fijación de su asignación oficial para 2027, una suma que busca equilibrar las altas exigencias de la representación estatal con el ojo crítico de unos contribuyentes cada vez más atentos a la gestión de las cuentas públicas.

Según la propuesta formal del ministerio competente, los reyes Haakon y Mette-Marit recibirán una asignación conjunta de 30,8 millones de coronas noruegas (aproximadamente 2,8 millones de euros al cambio actual) para encarar el ejercicio de 2027. Esta cuantía está destinada a cubrir las funciones oficiales de la pareja, sus compromisos de representación tanto dentro como fuera de las fronteras noruegas, sus gastos personales y el complejo mantenimiento de las propiedades reales.

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En total, la partida global reservada para la familia real y la corte ascenderá a 319 millones de coronas, de los cuales 288 millones irán a parar directamente al funcionamiento interno de la corte (diez millones más que en el periodo anterior). Cabe destacar que este diseño financiero tiene un carácter eminentemente transitorio, ya que el Ejecutivo noruego contempla presentar en 2028 un modelo definitivo para regular el estipendio de la Corona.

Conectar con la ciudadanía en momentos de transición generacional nunca es sencillo para una monarquía, y los presupuestos presentados demuestran que Noruega busca adaptar su Casa Real a los nuevos estándares de transparencia y sostenibilidad económica. Sin embargo, más allá de la cifra principal adjudicada a los monarcas, el análisis al pormenor de las partidas presupuestarias ha destapado decisiones inesperadas que han generado un debate inmediato. Entre la contención impuesta a los miembros más jóvenes y decisiones sin precedentes para la generación mayor, las cuentas de la corte noruega dejan ver una profunda reestructuración que no ha dejado indiferente a nadie.

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La sorpresa a la princesa Ingrid y la reina Sonia

La lectura de la letra pequeña presupuestaria deja dos nombres propios marcados en rojo por su llamativa ausencia en el reparto de fondos públicos. Por un lado, la princesa heredera Ingrid Alexandra, de 22 años, no percibirá asignación alguna por parte del Estado. La decisión responde a un criterio pragmático y cercano a la realidad de cualquier joven de su edad: la princesa se encuentra volcada plenamente en sus estudios universitarios y, al no desempeñar aún una agenda institucional a tiempo completo, se ha determinado que no reciba un estipendio oficial. Es una postura ampliamente entendida por la sociedad, que valora que la prioridad inmediata de la futura heredera sea culminar su etapa formativa antes de asumir cargas presupuestarias directas.

La princesa Mette-Marit de Noruega ha sufrido un agravamiento de su fibrosis pulmonar crónica y tendrá que someterse a un trasplante. (Europa Press)

Sin embargo, el dato que verdaderamente ha sorprendido a los observadores de la realeza es el trato asignado a la reina Sonia. A sus 89 años, tras toda una vida dedicada al servicio de la nación al lado del fallecido rey Harald, la monarca no recibirá una asignación personal independiente. Esta decisión convierte a Sonia en la primera reina viuda de Noruega desde la independencia del país en 1905 que queda excluida de un estipendio estatal propio. Este hito no solo rompe con una costumbre centenaria, sino que simboliza el giro drástico que las instituciones nórdicas están dando hacia un control presupuestario mucho más estricto y adaptado a las dinámicas del siglo XXI.

La polarización de la sociedad noruega

Como suele ocurrir cada vez que se hace público el coste, las reacciones no se han hecho esperar. En Noruega, una sociedad caracterizada por su pragmatismo y por exigir máxima claridad en el uso del dinero público, la asignación real es un tema que genera encendidas discusiones. Poco antes de que se oficializara esta cifra definitiva de 30,8 millones de coronas, un sondeo realizado por el medio Nettavisen, tomando como referencia estimaciones iniciales bastante más reducidas de unos 13,5 millones, ya anticipaba un clima de evidente polarización entre la población.

El rey Haakon VIII ya tiene presupuesto. (EFE/EPA/LISE ASERUD / POOL NORWAY OUT)
El rey Haakon VIII ya tiene presupuesto. (EFE/EPA/LISE ASERUD / POOL NORWAY OUT)

Los datos de la consulta reflejaban una brecha muy ajustada en la opinión pública: un 39,1 % de los encuestados consideraba que la cuantía planteada era excesiva (destacando un 19,6 % que la calificaba abiertamente de “demasiado excesiva”). En la otra cara de la moneda, un 37,9 % de los ciudadanos opinaba que la cantidad era completamente adecuada para cubrir las elevadas obligaciones de representación que recaen sobre los reyes. Por su parte, un modesto 8,1 % estimaba que la asignación se quedaba corta ante la envergadura del cargo, mientras que un 14,9 % prefería no pronunciarse. Con estas cifras ya ratificadas de forma oficial, el gran reto de los nuevos reyes Haakon y Mette-Marit no será únicamente asumir el peso de la corona, sino demostrar a su pueblo que cada corona noruega invertida en la institución redunda en beneficio de todo el país.

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