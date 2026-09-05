El rey Carlos III recibe un aumento de sueldo para cubrir todos los gastos oficiales: una cifra superior a los 100 millones de euros al año

El rey Carlos III ajusta su sueldo. (Aaron Chown/Pool vía REUTERS)

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La familia real británica se enfrenta a una importante reorganización financiera que incide directamente en los fondos que recibe la monarquía. En el centro de esta reestructuración económica se encuentra el actual monarca, Carlos III, quien experimentará un cambio sustancial en la manera en que se sufragan sus gastos oficiales. Según la información aportada, el jefe de Estado británico recibe actualmente una cantidad significativamente mayor de dinero procedente de los impuestos ciudadanos.

El foco principal de esta actualización reside en que el rey Carlos recibe un aumento presupuestario sumamente significativo para la ejecución diaria de sus deberes reales, alcanzando una cantidad que se sitúa en los casi 100 millones de libras esterlinas (116.310 millones de euros). La financiación estatal básica está aumentando enormemente debido, en gran medida, a que el monarca de 77 años de edad está asumiendo en estos momentos más funciones oficiales.

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Para comprender la magnitud de este ajuste institucional, es necesario observar las cifras exactas estipuladas para los próximos años. Específicamente, de cara al ejercicio fiscal de 2027/28, el rey Carlos III recibirá una asignación financiera de 99,9 millones de libras esterlinas, lo que al cambio actual equivale a aproximadamente 116,1 millones de euros, íntegramente destinados al desempeño de sus funciones principales. La Cámara de los Comunes británica ha sido la institución encargada de habilitar este nuevo marco presupuestario, habiendo aprobado ya una modificación correspondiente en el método de cálculo de estos fondos públicos.

Todo ello representa un aumento muy significativo en el presupuesto básico de la realeza en comparación directa con periodos anteriores. Al observar y contrastar con los datos del período 2024/25, la suma estipulada fue de 51,8 millones de libras, una cifra que rondaba los 60,2 millones de euros. Este salto financiero hacia los casi 100 millones de libras evidencia una clara reevaluación de los costes reales asociados a la representación de la Corona, motivada por los recientes cambios operativos dentro de la propia institución.

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Subvención récord para una agenda repleta

El rey Carlos saca provecho de esta nueva estructura de cálculo para respaldar una agenda institucional y oficial sumamente activa. El monarca está asumiendo más compromisos, un hecho que fue destacado de forma oficial por el secretario de Estado británico del Tesoro, Dan Tomlinson, quien se dirigió al Parlamento para hablar expresamente sobre este aumento de la carga de trabajo del jefe de Estado. Según informó el medio británico The Independent, el rey Carlos III ha incrementado significativamente tanto sus compromisos públicos como sus visitas de Estado.

Entre estos deberes recientes se incluye, a modo de ejemplo, la reunión que mantuvo con el presidente Emmanuel Macron. Toda esta intensa actividad supone un fuerte contraste con la situación previa en la Casa Real, ya que estos compromisos habían disminuido considerablemente durante los últimos años de vida de la reina Isabel II. Además, la carga de trabajo de carácter internacional se mantendrá constante, puesto que los monarcas pronto emprenderán un viaje al extranjero: está confirmado que el rey Carlos y la reina Camila partirán en un crucero por el Caribe.

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La financiación está disminuyendo

A pesar de este notable aumento en el presupuesto principal para sus labores, la financiación gubernamental total para la familia real está disminuyendo. Los fondos para la institución provienen de la denominada Subvención Soberana, la cual se incrementará hasta suponer aproximadamente el 20,5 % de los beneficios generados por las propiedades reales. Todo este dinero recaudado se destinará a financiar gastos esenciales de la agenda, tales como los gastos de personal y los viajes, así como las necesarias renovaciones de los palacios, la implementación de nuevos sistemas de calefacción y los sistemas de ciberseguridad.

El rey Carlos III y toda la gestión monetaria (RTVE / Pool))

El motivo de esta bajada global obedece a que el extenso programa de renovación del Palacio de Buckingham está ya a punto de finalizar. Finalmente, como parte de los movimientos económicos que rodean a la figura del monarca, destaca una transacción espectacular en el mundo ecuestre, ya que el rey Carlos vende un caballo de Royal Ascot valorado en millones.

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