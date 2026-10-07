Cristina Pedroche vuelve a urgencias tras empeorar a escasos días de su debut como DJ: “24 horas después estoy hasta peor”

Cristina Pedroche sigue en urgencias. (Europa Press)

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La inquietud por el estado de salud de Cristina Pedroche se ha intensificado en las últimas horas tras confirmarse su reingreso en el servicio de urgencias. La comunicadora y colaboradora de televisión ya había encendido las alarmas entre sus seguidores al publicar una primera imagen con una vía intravenosa en el brazo y una cama hospitalaria de fondo, acompañada de un mensaje en el que revelaba el diagnóstico de su dolencia: “A ver si puedo por fin respirar”, explicaba en referencia a la fuerte sinusitis que padecía.

Pese a haber recibido atención médica especializada y tratamiento por vía intravenosa, el cuadro inflamatorio de la vallecana no ha remitido y ha experimentado un claro empeoramiento. Ha sido la propia presentadora la encargada de actualizar su situación clínica mediante un nuevo comunicado en su perfil de Instagram, exponiendo con total franqueza el dolor que padece tras resultar ineficaces los fármacos administrados en un primer momento. Esta recaída la ha obligado a acudir nuevamente a las urgencias hospitalarias para someterse a nuevas pruebas diagnósticas que determinen el alcance real de su afección.

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Este delicado bache de salud se produce, además, en un momento profesional especialmente significativo para la comunicadora. Cristina Pedroche tiene programado para este mismo domingo 11 de octubre su debut profesional como DJ en la fiesta de clausura de StreetXO Ibiza, el restaurante de su marido, el chef Dabiz Muñoz. Con semanas de preparación tras la mesa de mezclas y una enorme ilusión compartida con su comunidad digital, la persistencia de esta insuficiencia respiratoria y el malestar generalizado amenazan ahora con alterar sus compromisos profesionales si no logra recuperarse a tiempo.

El estado de salud de Cristina Pedroche

A través de una fotografía publicada en sus redes sociales en la que se la aprecia visiblemente afectada por el malestar, la presentadora ha detallado la evolución negativa de su enfermedad. “Otra vez en urgencias. La medicación en vena me dijeron que me haría efecto en unas horas y casi 24 horas después estoy hasta peor”, ha manifestado ante sus seguidores. Lejos de remitir, la acumulación de mucosidad en las cavidades paranasales le está provocando agudos dolores en distintas zonas del rostro: “Me duele la frente, los ojos, los pómulos, la mandíbula... Me hicieron una radiografía en la que vieron que tengo todo lleno de mocos”, ha explicado detalladamente sobre el diagnóstico médico.

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Cristina Pedroche ha reaparecido en Instagram tras semanas

Este contratiempo de salud coincide con unos días complicados en el ámbito familiar de la vallecana. Previamente a su propio ingreso hospitalario, la comunicadora había tenido que acudir al centro médico acompañando a su hija Laia, de tres años de edad. “Vengo del médico con Laia. Nada grave, pero siempre que salgo de alguna consulta siento que me ha arrollado un camión”, confesaba recientemente sobre el desgaste físico y emocional que supone gestionar este tipo de dolencias cotidianas en casa.

En el aire su esperado estreno en Ibiza

La principal incógnita a estas horas reside en si Cristina Pedroche podrá reponerse a tiempo para cumplir con la cita marcada en su calendario profesional para este domingo. La comunicadora confirmó el pasado mes de septiembre con enorme entusiasmo que debutaría formalmente como pinchadiscos en la closing party de StreetXO Ibiza. “Sí, esto es real y ya es oficial”, anunció a través de una publicación en la que explicaba el esfuerzo volcado en esta nueva faceta: “Después de horas practicando, mezclando, equivocándome, volviendo a empezar y obsesionándome bastante más de lo razonable. ¡Voy a pinchar!”.

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El problema de salud de Cristina Pedroche. (Europa Press)

Esta disciplina musical representa para la presentadora un proyecto personal muy especial en el que ha invertido multitud de horas. Tal y como ella misma argumentó al confirmar su participación en el evento, la mesa de mezclas se ha convertido en una vía de desconexión vital: “Cada día que me pongo en mi mesa con los cascos siento que conecto con una parte de mí que ni siquiera sabía que tenía. La música me está haciendo sentir muy bien y, ahora mismo, con eso ya es más que suficiente”. A la espera de que el nuevo tratamiento logre frenar la infección, la prioridad de la comunicadora pasa por guardar reposo estricto para intentar despejar las vías respiratorias antes del fin de semana.