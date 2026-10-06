La reina Letizia deslumbra en la cena de gala en Finlandia rescatando las joyas de pasar y un impecable vestido negro con guiño a la reina Sofía

La reina Letizia y Felipe VI en la cena de Estado en Helsinki. (Grosby Group)

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La visita de Estado de los reyes a Finlandia ha alcanzado su punto más alto de glamour y solemnidad con la celebración de la esperada cena de gala en el Palacio Presidencial de Helsinki. Tras una intensa jornada diurna repleta de reuniones institucionales y emotivos encuentros escolares, la reina Letizia ha cambiado por completo de registro al caer la noche. Doña Letizia ha dejado atrás los tonos rosas y las prendas de día para deslumbrar con una apuesta nocturna impecable, transformando el protocolo diplomático en un auténtico despliegue de elegancia, estilo y tradición institucional.

El histórico Salón de Estado del palacio finés, un marco espectacular inspirado en el Salón de San Jorge del Palacio de Invierno de San Petersburgo, se ha engalanado para acoger a más de un centenar de invitados ilustres. En este escenario cargado de arte y solemnidad, Felipe VI y el presidente Alexander Stubb han intercambiado discursos centrados en la estrecha alianza y cooperación entre ambos países. Sin embargo, más allá de las palabras oficiales y los tradicionales brindis acompañados por los himnos nacionales, la atención mediática y los comentarios de la velada se han concentrado en el deslumbrante estilismo escogido por la reina.

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Para una cita de semejante trascendencia internacional, doña Letizia ha querido lanzar un mensaje lleno de simbolismo abriendo uno de los cajones más valiosos del joyero real español. Lejos de optar por la sencillez o la discreción, la consorte ha rescatado de la Corona varias de las piezas históricas más emblemáticas del legado dinástico, conocidas como las «joyas de pasar». Una cuidada y espectacular selección de diamantes con los que la Reina no solo ha brillado con luz propia, sino que ha subrayado la máxima solemnidad que merecía la gran velada de la gira nórdica.

La reina Letizia opta por un vestido negro en Helsinki. (Grosby Group)

El brillo de las joyas de pasar

El indiscutible centro de atención del estilismo de la reina ha sido la reaparición de las legendarias pulseras gemelas de diamantes. Estas dos piezas excepcionales pertenecieron a la reina Victoria Eugenia, bisabuela de Felipe VI, quien dispuso en su testamento que formaran parte de un conjunto cerrado de alhajas reservado en exclusiva para el uso de las soberanas españolas. Conocidas popularmente como las joyas de pasar, estas pulseras de altísima joyería han sido custodiadas por las reinas de España a lo largo de las décadas y ya brillaron en su momento en destacados actos de Estado luciéndolas la reina Sofía.

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La reina Letizia realiza una visita a un centro educativo en Finlandia, donde es recibida por estudiantes que ondean banderas de España y Finlandia. Durante el recorrido por las instalaciones, la reina conversa con grupos de alumnos en las aulas y observa sus actividades escolares en mesas de trabajo equipadas con ordenadores portátiles.

En esta ocasión en Helsinki, doña Letizia ha decidido llevar las dos pulseras juntas en la misma muñeca, un golpe de efecto estilístico que ha multiplicado el impacto visual y la luminosidad de los diamantes sobre el conjunto. Para rematar este despliegue de alta joyería, la Reina ha completado las pulseras con los icónicos pendientes de chatones, otra de las piezas cumbre del lote histórico de Victoria Eugenia, demostrando cómo la gran tradición joyera de la monarquía española puede lucir de forma plenamente actual, rotunda y moderna en la Europa del siglo XXI.

El guiño a la reina Sofía y la sobriedad del vestido

Además de las valiosas piezas procedentes del legado de Victoria Eugenia, el estilismo de la velada ha guardado un guiño muy especial a la reina Sofía. Doña Letizia ha prendido de su hombro el emblemático broche de la flor de diamantes, una joya con forma de rosa que la madre de Felipe VI lució en incontables citas solemnes y que la actual consorte ya ha rescatado en momentos de gran envergadura, como su recordada visita de Estado al Reino Unido. Este broche ha sujetado con elegancia la banda ceremonial correspondiente a la distinción otorgada por las autoridades finlandesas, cerrando una combinación perfecta entre tradición familiar y protocolo.

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El vestido elegido por la reina Letizia. (Grosby Group)

Toda esta exhibición de diamantes ha encontrado el lienzo perfecto en el vestido escogido para la velada. Doña Letizia ha apostado con absoluto acierto por la sobriedad de un impecable diseño de noche en color negro. La sencillez de sus líneas oscuras y refinadas ha permitido que el vestido cediera voluntariamente todo el protagonismo al deslumbrante destello de las gemas reales. Con esta acertada elección, la reina ha conseguido equilibrar la máxima solemnidad que exigía la cena de gala en Helsinki con esa cercanía y sofisticación natural que caracteriza cada una de sus apariciones públicas.