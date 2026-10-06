España

Los niños de un colegio de Finlandia reciben a la reina Letizia con una canción de José Luis Perales: así ha sido el homenaje a España durante el viaje de Estado

Mientras Felipe VI avanzaba en la agenda diplomática con el presidente Stubb, la monarca presenciaba en las aulas el auge del idioma español

La reina Letizia
La reina Letizia llega a Helsinki. (Casa Real)
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En una fría mañana en Helsinki, las voces de decenas de niños finlandeses rompieron la rigidez del protocolo de la visita de Estado de los reyes de España. Agitando pequeñas banderas españolas y finlandesas, los alumnos del colegio público Käpylä recibieron a la reina Letizia y a la primera dama de Finlandia, Suzanne Innes-Stubb, con una entrañable sorpresa musical: una versión a coro de Que canten los niños, el clásico tema de José Luis Perales. La entonación pausada y el esfuerzo de los pequeños por pronunciar correctamente cada verso en español convirtieron el saludo inicial en una escena llena de calidez que situó la infancia en el centro de la agenda oficial.

Mientras el rey Felipe VI y el presidente finlandés, Alexander Stubb, mantenían sus reuniones bilaterales de alto nivel en el Palacio Presidencial, la agenda paralela de la reina puso el foco directo en las aulas. Para los niños de la Escuela de Käpylä, el único centro público de Finlandia que ofrece un programa bilingüe en español, la presencia de doña Letizia supuso la culminación de semanas de ensayos discretos y enorme expectación.

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La emotiva interpretación conmovió a la reina, quien no dudó en romper la distancia protocolaria para felicitar a los pequeños cantantes al término de la actuación. “¡Os ha salido de maravilla!“, les dedicó doña Letizia con una amplia sonrisa, acercándose a charlar brevemente con ellos sobre la canción y su aprendizaje del idioma. Este gesto espontáneo consolidó el momento más humano del viaje, demostrando cómo la inocencia infantil y la música pueden estrechar lazos entre dos países culturalmente lejanos.

La visita de Letizia al colegio

Tras la bienvenida musical en el patio central, la comitiva recorrió las instalaciones de este centro público que alberga a unos 900 estudiantes de entre 7 y 16 años. Acompañada por Suzanne Innes-Stubb, la Reina conoció de primera mano el funcionamiento del modelo pedagógico finlandés, deteniéndose especialmente en un aula de educación especial destinada a alumnos con necesidades intensivas de motricidad. Allí, doña Letizia observó cómo los docentes aplican programas individualizados para garantizar que todos los niños, independientemente de sus capacidades, se integren plenamente en la vida escolar junto a sus compañeros.

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La visita continuó en una clase de español de séptimo grado impartida por el profesor Marc Cerdà Marín. En ella, los escolares de unos trece años mostraron a las visitantes cómo analizan la diversidad lingüística y los distintos dialectos del español a ambos lados del Atlántico. La soltura de los alumnos al responder en castellano evidenció el arraigo de un proyecto bilingüe pionero que arrancó en 2008 y que hoy cuenta con 170 alumnos en su rama bilingüe y más de 300 que eligen el idioma como asignatura optativa.

El agua del español en Finlandia

El entusiasmo de los pequeños de Käpylä refleja un fenómeno educativo de gran calado en el país nórdico. La enseñanza del español ha experimentado un crecimiento constante entre los escolares finlandeses, hasta convertirse en la tercera lengua extranjera más estudiada de la nación. Recientemente, el idioma español superó por primera vez a lenguas tradicionales en el sistema educativo local como el francés y el alemán, situándose únicamente por detrás del inglés y del sueco.

Felipe VI y la reina Letizia son recibidos por el presidente de Finlandia y su esposa (CASA DE S.M. EL REY).
Felipe VI y la reina Letizia son recibidos por el presidente de Finlandia y su esposa (CASA DE S.M. EL REY).

En la actualidad, más de 23.000 escolares de educación básica aprenden español en las aulas finlandesas, una cifra que alcanza los 40.000 estudiantes al sumar la educación secundaria. La creciente demanda por parte de las familias ha llevado al Ayuntamiento de Helsinki a reforzar sus plantillas con profesionales nativos hispanohablantes desde las escuelas infantiles. La estampa de los niños finlandeses entonando las letras de Perales ante la reina sintetiza así el éxito de una apuesta pedagógica que acerca dos culturas a través de la voz de sus ciudadanos más jóvenes.

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