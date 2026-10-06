La broma de Felipe VI a la reina Letizia que ha desatado las risas en Finlandia: “Te lo tienes que aprender tú también”

Los reyes Felipe y Letizia visitan Finlandia (EFE)

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Felipe VI y la reina Letizia se encuentran en Finlandia, donde este lunes iniciaron una visita de Estado especialmente significativa por ser la primera que realizan al país nórdico desde que el rey llegó al trono. Antes de comenzar la intensa agenda oficial que les espera, los monarcas quisieron dedicar su primera cita en Helsinki a los españoles residentes en el país. Y fue precisamente durante este encuentro cuando el monarca protagonizó uno de los momentos más espontáneos de la jornada junto a su esposa.

El acto con la comunidad española se celebró apenas unas horas después de que Felipe VI y Letizia aterrizaran en Helsinki. Allí, ante una representación de los cerca de 4.000 españoles que viven en Finlandia, el rey pronunció un discurso centrado en la relación entre ambos países y en el papel que desempeñan quienes viven fuera de España.

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Sin embargo, la intervención también dejó espacio para el humor. Felipe VI se encontró con una pequeña dificultad al intentar pronunciar correctamente algunos nombres en finés y no dudó en compartir sus dudas con los asistentes.

Uno de los primeros momentos divertidos se produjo cuando el rey mencionó Oulu, una ciudad situada en la costa del golfo de Botnia. Antes de continuar con su discurso, el monarca hizo una pausa y buscó la confirmación del público. “¿Se dice así?”, preguntó Felipe VI, provocando las risas de los asistentes. Una escena que mostró al rey mucho más relajado y que sirvió para romper la solemnidad habitual de este tipo de encuentros.

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Los reyes Felipe y Letizia visitan Finlandia (EFE)

Pero el momento más comentado llegaría poco después. Al hablar del programa que doña Letizia visitará durante la jornada de este martes, el monarca tuvo que enfrentarse a otra palabra especialmente complicada: Käpylä. El centro educativo será uno de los puntos destacados de la agenda de la reina, que acudirá acompañada por Suzanne Innes-Stubb, esposa del presidente finlandés, Alexander Stubb. Ambas conocerán el programa bilingüe en español de la Escuela Pública de Käpylä, dentro de una visita destinada a poner en valor la enseñanza del idioma en Finlandia.

Al pronunciar el nombre del colegio, Felipe VI tuvo que contar con la ayuda de los presentes. Y, lejos de dejar pasar el momento, decidió convertir su dificultad en una pequeña broma dirigida directamente a su esposa. Mirando a Letizia y señalándola con el dedo, el rey le advirtió entre risas: “Te lo tienes que aprender tú también”. La ocurrencia provocó la carcajada general y se convirtió en una de las imágenes más simpáticas del comienzo del viaje.

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El rey Felipe y la reina Letizia han comenzado su visita en Helsinki con un encuentro con españoles residentes en Finlandia

Un discurso marcado por la cercanía

Más allá de las bromas, Felipe VI quiso aprovechar este primer encuentro para reconocer la importancia de los españoles que viven en Finlandia. “Nada podía hacernos sentir más en casa que reunirnos con vosotros”, aseguró el monarca, explicando que habían elegido este encuentro como primer acto porque querían conocer personalmente a quienes mantienen los vínculos entre ambos países.

El monarca también destacó la labor de los residentes españoles en la difusión de la cultura y el idioma. “Vuestra presencia aquí no consiste únicamente en vivir y trabajar en Finlandia: consiste en explicar España y compartirla”, señaló.

Los reyes Felipe y Letizia de España, junto al presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y su esposa, Suzanne Innes-Stubb, durante la ceremonia de bienvenida frente al Palacio Presidencial en Helsinki, 2026. (Lehtikuva/Markku Ulander vía REUTERS).

En este sentido, puso en valor el crecimiento del español en el sistema educativo finlandés, donde ya es la tercera lengua extranjera más estudiada, con unos 23.000 alumnos. Felipe VI cerró su intervención con un mensaje dirigido a quienes un día decidieron abandonar España. “Quienes se marchan de su tierra acaban siendo su mejor representación”, afirmó, antes de brindar por el futuro de los españoles y sus familias y por la amistad entre Finlandia y España.

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Una visita de Estado casi cuatro décadas después

La escena protagonizada por los reyes se produce en el inicio de un viaje con un marcado carácter histórico. La última visita de Estado de la familia real española a Finlandia tuvo lugar en 1989, cuando fueron Juan Carlos I y la reina Sofía quienes viajaron al país. Ahora, casi 40 años después, Felipe VI y Letizia toman el relevo. Durante su estancia, que se prolongará hasta el miércoles 7 de octubre, mantendrán encuentros con las principales autoridades finlandesas.

Este martes, Alexander Stubb y Suzanne Innes-Stubb también han ofrecido a los monarcas una recepción oficial en el Palacio Presidencial. Después tendrá lugar una reunión bilateral entre Felipe VI y el presidente finlandés, mientras que Letizia visitará la Escuela de Käpylä junto a la primera dama.

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El rey Felipe y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, en el Palacio Presidencial en Helsinki, 2026. (Lehtikuva/Markku Ulander vía REUTERS).

La jornada continuará con encuentros en el Parlamento, una reunión con el primer ministro Petteri Orpo y una jornada empresarial centrada en las relaciones económicas entre ambos países. El día terminará con una cena de Estado en el Palacio Presidencial.