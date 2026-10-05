España

De la lección de estilo de las plumas de la reina Letizia al discurso del rey Felipe VI: así ha sido el primer día de los reyes en Finlandia

Los monarcas han comenzado su visita en Helsinki con un encuentro con españoles residentes en Finlandia

El rey Felipe y la reina Letizia han comenzado su visita en Helsinki con un encuentro con españoles residentes en Finlandia

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Los reyes, Felipe VI y doña Letizia, han comenzado este lunes en Helsinki su primera visita de Estado a Finlandia con una recepción a la colectividad española, un encuentro que ha situado a los residentes como enlace humano entre ambos países antes de una agenda de marcado carácter político. Casi 4.000 españoles residen actualmente en Finlandia, la mayoría en Helsinki, y el español es la tercera lengua más estudiada del país, con unos 23.000 alumnos en los colegios.

Felipe VI y doña Letizia han elegido reunirse primero con esa comunidad antes de los actos institucionales previstos hasta el próximo miércoles. Los reyes se han desplazado pocas horas después de aterrizar al hotel NH Collection Helsinki Grand Hansa, donde han conversado con empresarios, docentes, artistas, científicos y estudiantes españoles. Al encuentro también han asistido representantes de la Embajada y de los organismos internacionales con sede en la capital finlandesa.

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El monarca ha abierto su intervención con una referencia a la llegada de ambos: “Hace apenas unas horas que la reina y yo hemos llegado a Helsinki, y nada podía hacernos sentir más en casa que reunirnos con vosotros”. Felipe VI ha explicado que la elección de este primer acto respondía a la función que desempeña la colectividad española en el país nórdico. “Sostenéis, en términos más humanos y directos, el día a día de la relación entre nuestros dos países”, ha afirmado ante los asistentes.

Los reyes Felipe y Letizia visitan Finlandia (EFE)
Los reyes Felipe y Letizia visitan Finlandia (EFE)

El ‘look’ de la reina Letizia

Para la recepción, la reina Letizia ha recuperado un traje negro de crepé de Pertegaz que estrenó en noviembre de 2019 durante la entrega de los Premios Princesa de Girona. Aquella edición fue la primera en la que la princesa Leonor participó de forma activa. El conjunto está formado por una chaqueta entallada, con plumas y aplicaciones joya en las mangas, y un pantalón pitillo. La reina ha llevado bajo la americana un top negro de escote recto, en una combinación íntegramente negra.

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Los reyes Felipe y Letizia visitan Finlandia (EFE)
Los reyes Felipe y Letizia visitan Finlandia (EFE)

En Helsinki ha actualizado el conjunto con salones slingback negros de Magrit, de tacón moderado, y una cartera de mano a juego. También ha llevado pendientes de aro con brillantes y sus anillos habituales de Karen Hallam y Coreterno, además de dejar el pelo suelto con ondas marcadas y suaves. Posteriormente, este martes, el presidente Alexander Stubb y Suzanne Innes-Stubb recibirán oficialmente a los Reyes ante el Palacio Presidencial de Helsinki. Ambos matrimonios saludarán desde el balcón del edificio.

El discurso del rey Felipe en Helsinki

El rey ha subrayado que “cada uno desde su ámbito contribuye a estrechar los vínculos, económicos, sociales, culturales, y la amistad entre España y Finlandia”. La agenda incluye una visita de doña Letizia este martes a la sección bilingüe de la Escuela Pública de Käpylä, cuyos alumnos forman parte de los cerca de 23.000 escolares que estudian español en Finlandia. La reina Letuzia acudirá acompañada por Suzanne Innes-Stubb, esposa del presidente finlandés.

Los reyes Felipe y Letizia visitan Finlandia (EFE)
Los reyes Felipe y Letizia visitan Finlandia (EFE)

Felipe VI ha vinculado el aprendizaje del idioma con el papel de los españoles que viven fuera del país. “Vuestra presencia aquí no consiste únicamente en vivir y trabajar en Finlandia: consiste en explicar España y compartirla y, a la vez, en conocer este país y acercar Finlandia a España, y viceversa”, ha dicho antes de agradecer la labor de la comunidad: “La reina y yo queremos agradeceros lo que hacéis y animaros a seguir”.

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