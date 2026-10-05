Norbert Tarayre, chef francés: “Para hacer una sopa de cebolla perfecta, añado vino blanco, vinagre y tres tipos diferentes de queso”

Los consejos del chef Norbert Tarayre para preparar una sopa de cebolla francesa (Montaje Infobae)

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El mediático chef francés Norbert Tarayre se ha construido su fama gracias a su personalidad televisiva, aunque también por sus dotes de repostería y su trabajo en las cocinas de restaurantes Michelin. El joven cocinero se dio a conocer en el exitoso programa Top Chef en 2012 y, desde entonces, se ha convertido en un referente de la alta cocina en Francia.

Más allá de su trabajo en cocinas como la del premiado 19.20, un restaurante ubicado en el Prince de Galles, un edificio Art Déco construido en 1928, Tarayre cocina para sus seguidores a través de vídeos de Instagram donde enseña el paso a paso para preparar sus recetas. Entre ellas, una de las más ilustrativas es la de sopa de cebolla gratinada, todo un clásico de la cocina francesa que el chef convierte en un manjar de alta cocina.

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La cebolla es la protagonista de esta sopa, pero la clave de la receta consiste en los ingredientes añadidos que aportan sus aromas a la mezcla. Norbert Tarayre añade hierbas aromáticas como laurel y tomillo y también elementos como el vino blanco, el vino de oporto o el vinagre de sidra. Como último paso, el chef gratina la sopa con una mezcla de queso Comté, Emmental y Gruyère.

Receta de sopa de cebolla gratinada

Esta versión se prepara con cebolla cortada en láminas, cocinada a fuego suave con mantequilla y ajo. Después se aromatiza con vino blanco, oporto, vinagre de sidra, miso y un bouquet garni, antes de terminar con pan tostado y una mezcla de quesos gratinados.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora y 35 minutos. Preparación: 25 minutos. Cocción: 1 hora y 10 minutos. Gratinado: 15 minutos.



Ingredientes

1 kg de cebollas dulces o de tipo paille

1 diente de ajo

2 hojas de laurel

4 ramas de tomillo

100 g de mantequilla

1 litro de caldo de ternera o de pollo

100 ml de vino blanco

80 ml de oporto blanco

1 cucharada de vinagre de sidra

2 rebanadas gruesas de pan de pueblo

1 cucharada de miso blanco

50 g de queso Comté

50 g de queso Emmental

50 g de queso Gruyère

Cebolla frita, al gusto

Nuez moscada, al gusto

Pimienta larga o pimienta negra, al gusto

Sal, al gusto

Cómo hacer sopa de cebolla gratinada, paso a paso

Pela las cebollas y córtalas en láminas finas. No deben quedar transparentes ni demasiado gruesas. Derrite la mantequilla en una cazuela amplia a fuego medio. Añade una pizca de nuez moscada y deja que se perfume la mantequilla. Incorpora las cebollas y remueve para que queden bien cubiertas. Añade el ajo picado. Baja el fuego y tapa la cazuela durante 5 minutos. Destapa y continúa la cocción a fuego suave. Las cebollas deben ablandarse y soltar parte de su agua. Coloca el laurel y el tomillo dentro de una gasa. Prepara un pequeño bouquet garni para retirar las hierbas con facilidad al final. Incorpora el miso blanco y remueve hasta que se integre con la cebolla. Añade el vino blanco y el vinagre de sidra. Sube el fuego y deja hervir durante unos minutos para evaporar el alcohol. Vierte el oporto blanco y deja que hierva brevemente. Añade el caldo caliente y coloca la bolsita de hierbas dentro de la cazuela. Cuece la sopa a fuego medio-bajo, con la tapa ligeramente entreabierta, durante 30-60 minutos. La cebolla debe quedar muy tierna, pero sin deshacerse por completo. Retira el bouquet garni. Prueba la sopa y ajusta la sal y la pimienta. Tuesta las rebanadas de pan en una sartén con un poco de mantequilla. El pan debe quedar bien crujiente para que conserve su textura bajo el queso. Reparte la sopa en cuencos o cazuelas aptos para el horno. Coloca una rebanada de pan sobre cada ración. Mezcla el Comté, el Emmental y el Gruyère. Reparte los quesos sobre el pan. Gratina en el horno a 200 ºC durante 15 minutos, hasta que la superficie quede dorada y burbujeante. Termina con un poco de cebolla frita justo antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 raciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por ración:

Calorías: 390 kcal.

Proteínas: 15 g.

Hidratos de carbono: 43 g.

Grasas: 19 g.

Fibra: 6 g.

Azúcares naturales: 15 g.

Sal: depende del caldo, el miso y la cantidad añadida.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La sopa puede conservarse en la nevera durante 3 días. Guarda la sopa sin el pan ni el queso para evitar que pierda textura. Añade la rebanada de pan y los quesos justo antes de gratinar. También se puede congelar durante 2 meses; conviene descongelarla en la nevera y gratinarla después de calentarla.