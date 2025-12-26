Por qué Michelin le ha donado 4,4 millones de euros a Francia: “No todos los días una empresa quiere extender un cheque al Estado”

Imagen de archivo de un neumático con el logotipo de la empresa francesa Michelin, a 5 de abril de 2025. (REUTERS/Dado Ruvic)

El fabricante francés Michelin ha decidido donar 4,3 millones de euros al Estado, reembolsando así un crédito fiscal que obtuvo en 2015. Esta cantidad, destinada originalmente a financiar nueva maquinaria para la planta de La Roche-sur-Yon, ha sido reingresada tras el cierre de la mencionada fábrica y la posterior exportación de los equipos a otras instalaciones en España y Europa del Este. El Ministerio de Economía ha confirmado que la transferencia bancaria tuvo lugar el 11 de diciembre y que la regularización fue aceptada oficialmente mediante decreto publicado en el Diario Oficial este viernes, según recoge la propia publicación oficial.

Esta medida, altamente inusual entre empresas en Francia, ocurre en un momento en que el debate sobre la fiscalidad y la gestión de subvenciones públicas se ha intensificado. Mientras los grandes empresarios y la patronal Medef han mostrado su inquietud por lo que califican de presupuesto estatal “suicida” debido al incremento del impuesto de sociedades, algunas compañías han optado por gestos voluntarios de devolución. Michelin, en concreto, ha justificado la devolución como un acto “voluntario y excepcional”, tal y como ha informado el Diario Oficial, insistiendo en que no existía ninguna obligación legal que forzase el reembolso del crédito fiscal.

El contexto de esta devolución voluntaria ha estado marcado por la presión pública y política en torno a las ayudas a la industria. En verano, el Senado francés publicó un informe a través de su comisión de investigación sobre subvenciones públicas en el que puso el foco sobre el destino de incentivos económicos como el CICE, concedido a empresas para potenciar la competitividad y el empleo entre 2013 y 2021. Según el medio France-Presse, la planta de La Roche-sur-Yon recibió el importe ahora devuelto, que permitió su modernización mediante la adquisición de ocho máquinas industriales y otras inversiones en los talleres.

Sin embargo, los propios senadores han pedido a Michelin explicaciones por la utilización de esos recursos, ya que tras el cierre de la fábrica en 2020, el equipamiento fue trasladado a otras plantas fuera de Francia. En las conclusiones del informe parlamentario, recogidas en julio, se instó a que Michelin reembolsara al menos la parte correspondiente a los créditos fiscales vinculados a la compra de maquinaria ya deslocalizada.

Una donación voluntaria en un año de pérdidas

En este sentido, Michelin ha reiterado en varias ocasiones que “el marco legal del CICE no exige ningún reembolso ni establece ninguna condición vinculante para su uso”. Pese a esto, la compañía ha señalado que llevaba meses dialogando con las autoridades para clarificar los mecanismos de una posible devolución voluntaria. Por su parte, el Ministerio de Economía ha declarado que la operación ha pasado un “examen exhaustivo” y que todo se ajusta a la legislación vigente y al marco presupuestario. Además, señalan de ”voluntario y responsable” el gesto de la compañía.

Durante una sesión parlamentaria celebrada en noviembre, el senador Fabien Gay destacó el compromiso asumido por Michelin ante el Senado para proceder a la devolución del dinero “desde un punto de vista ético”. A su intervención respondió el ministro de Economía, Roland Lescure, quien ha confirmado: “No todos los días una empresa quiere extender un cheque al Estado. Así que les aseguro que este cheque será depositado”.

A pesar de este gesto, Michelin afronta un año complicado en 2025. La compañía se ha visto obligada a revisar a la baja sus objetivos, debido al deterioro de su entorno económico, y ha destacado la reducción de actividad en Norteamérica como una de las principales causas. Desde principios de año, el valor de las acciones de la empresa ha caído un 13,15%.