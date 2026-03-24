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Carmen Maura respalda a Santiago Segura en ‘El Hormiguero’: “Deberían dar un Goya a la película más taquillera”

La actriz defiende el valor del cine comercial y destaca la importancia de reconocer las películas que logran atraer al gran público

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Carmen Maura habla sobre sus
Carmen Maura habla sobre sus proyectos y experiencias durante su visita a 'El Hormiguero' (El Hormiguero)

La actriz Carmen Maura ha acudido a ‘El Hormiguero’ para presentar su última película, ‘Calle Málaga’, una producción dirigida por Maryam Touzani que se estrena en cines el 1 de abril. Durante su intervención en el programa, ha confesado el esfuerzo que le ha supuesto este trabajo y ha compartido algunos episodios recientes de su vida profesional, incluida una caída durante un festival en París que la llevó de inmediato a urgencias.

‘Calle Málaga’ es una coproducción hispano-franco-marroquí en la que Carmen Maura, a sus ochenta años, interpreta a una española afincada en Tánger, cuya rutina diaria se ve alterada cuando su hija le plantea la necesidad de vender el piso familiar.

La actriz ha detallado que el rodaje ha sido especialmente exigente al participar en prácticamente todas las escenas y por las continuas repeticiones solicitadas por la directora. Además, ha subrayado que la cinta mezcla momentos de humor y emoción, permitiendo al espectador “reír y llorar de verdad”, una característica que, en sus palabras, explica el éxito que está cosechando en salas de diferentes países.

Nuevos límites y escenas inéditas

En la entrevista la actriz ha explicado su particular método de trabajo: memoriza el guión de forma exhaustiva, hasta sentirse completamente incorporada en el personaje, y evita en todo momento ver imágenes del rodaje o permitir que el equipo le muestre secuencias grabadas.

Su objetivo es no percibir que está rodando una película, sino vivir la ficción como si fuera su propia realidad. Carmen Maura considera que esta manera de afrontar los papeles le ha llevado a interiorizar de manera profunda a los personajes: “Me incrusto los diálogos y acaba poseyéndome el personaje”.

La intérprete ha destacado que, aunque ‘Calle Málaga’ no figura entre sus películas favoritas, la reacción del público ha superado sus expectativas. Una de las novedades que introduce este proyecto en la filmografía de Maura es el tratamiento abierto de temas íntimos en la madurez.

Carmen Maura durante su entrevista
Carmen Maura durante su entrevista en 'El Hormiguero' (El Hormiguero)

Por primera vez la actriz aborda escenas de diálogo explícito sobre sexualidad, llegando a afirmar: “Nunca había hablado tan abiertamente de sexo” y recordando una secuencia en la que relata detalladamente sus sentimientos y experiencias a una monja dentro de la trama.

El paso del tiempo y la experiencia han llevado a Carmen Maura a priorizar su comodidad y libertad en el trabajo. Ella misma reconoce que, tras cumplir los ochenta, nota el cambio de década de manera significativa y siente menos presión por el reconocimiento profesional.

Por otro lado, la intérprete defiende abiertamente que el cine debe ser rentable y considera legítimo que existan producciones orientadas a la taquilla. En relación a este aspecto, ha manifestado su apoyo a Santiago Segura y la saga Torrente, argumentando que “deberían dar un Goya a la película más taquillera”. En su opinión, el éxito comercial no resta valor artístico y cree necesario recuperar la costumbre de ir al cine de manera regular.

Vida cotidiana y autonomía

Por lo que respecta a su rutina fuera de los escenarios, la actriz ha sorprendido a Pablo Motos al confesar su afición por la limpieza doméstica. Según ha contado, disfruta utilizando diferentes productos, mopas y aspiradoras, y considera que aprender a disfrutar de la soledad y de las labores cotidianas es fundamental. Ha subrayado la importancia de saber “estar sola”, una actitud que también condiciona su vida social, ya que en ocasiones prefiere declinar invitaciones y quedarse en casa.

El episodio más llamativo ha sido su caída en un festival de cine celebrado en París. Según ha explicado la propia Maura, “me tropecé y me caí. Inmediatamente me fui a urgencias. Llevaba un pazguato al lado que cuando me caí no se atrevía a tocarme y no me ayudó”, ha contado entre risas.

Pese a este incidente, la actriz asegura que se mantiene activa realizando deporte de manera habitual, en concreto aquagym y ejercicios de pesas, actividades que considera esenciales para mantener los músculos fuertes y cuidar la salud a partir de una cierta edad. Sobre este aspecto, ha enfatizado: “A partir de una edad es fundamental que los músculos estén fuertes para que puedan sostener el cuerpo”.

'Calle Málaga', película dirigida por Maryam Touzani con Carmen Maura como protagonista.

Maura también se ha referido a su manera de relacionarse con los directores, aportando una anécdota sobre su reciente colaboración con Álex de la Iglesia. Ha contado que, en su último rodaje juntos, le advirtió que abandonaría el plató si él levantaba la voz, lo que llevó al director a moderar su comportamiento. Ella ha valorado la libertad que le otorga para improvisar y para introducir elementos espontáneos en las escenas, faceta que disfruta y considera parte esencial de su trabajo.

El futuro profesional de Carmen Maura parece orientado hacia proyectos alejados del gran foco mediático. Actualmente está volcada en la grabación de la segunda temporada de la serie ‘Furia’ y ha manifestado su preferencia actual por trabajar con personas poco conocidas, evitando a los célebres, y por involucrarse en “cosas discretitas”. En sus propias palabras la actriz concluye que ahora está “disfrutando del placer de hacer lo que te dé la gana con la edad”, una actitud que define la etapa vital en la que se encuentra.

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