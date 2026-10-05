Boniato relleno de queso cottage, pasas y anacardos: una receta dulce con la que puedes sorprender a tus invitados este otoño

Boniato relleno de queso, nueces y pasas. (Magnific)

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Hay alimentos que, con solo verlos en tu bolsa de la compra, sabes que el cambio de estación ha llegado, y el boniato es uno de ellos. Cuando empiezan a bajar las temperaturas, este tubérculo de temporada gana protagonismo en fruterías, mercados y también ofrece muchas posibilidades en la cocina. Su sabor dulce permite combinarlo con ingredientes muy diferentes y utilizarlo tanto en recetas saladas como en elaboraciones más dulces.

Una de las formas más sencillas de cocinarlo es asarlo entero y aprovechar su interior como base para distintos rellenos. En esta ocasión, la combinación de queso cottage, pasas y anacardos aporta cremosidad, un punto dulce y un toque crujiente. El resultado es un plato fácil de preparar, pero diferente de las recetas más habituales con boniato, que además permite disfrutar de uno de los productos más característicos del otoño.

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Tiempo de preparación

Preparación: 15 minutos

Cocción: 55 minutos

Tiempo total: 1 hora y 10 minutos

Ingredientes

2 boniatos grandes 200 g de queso cotatage (también puede usarse otro queso blando, como ricota) 40 g de anacardos 35 g de pasas 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra 1 cucharadita de miel 1 cucharadita de zumo de limón 1 cucharada de perejil fresco picado 1 pizca de canela molida 1 pizca de pimienta negra Sal al gusto

Cómo hacer boniato relleno de cottage, pasas y anacardos, paso a paso

Precalienta el horno a 200ºC, con calor arriba y abajo. Lava bien los boniatos y sécalos. Pincha la piel varias veces con un tenedor para que salga el vapor durante la cocción. Coloca los boniatos en una bandeja con papel de horno. Úntalos con 1 cucharada de aceite de oliva. Ásalos durante 50 minutos, aunque el tiempo puede cambiar según el tamaño de la pieza. Mientras tanto, tuesta los anacardos en una sartén sin aceite durante 3-4 minutos. Muévelos para que no se quemen. Retira los anacardos, deja que se templen y pícalos en trozos irregulares. Reserva algunos para decorar. En un bol, mezcla el queso cottage (o la variedad que uses), las pasas, la mitad de los anacardos, la miel, el zumo de limón, la canela, la pimienta y una pizca de sal. Cuando los boniatos estén tiernos, córtalos por la mitad a lo largo. No separes completamente la piel de la pulpa. Abre ligeramente cada mitad y aplasta la pulpa con un tenedor. Deja una capa de boniato junto a la piel para que mantenga su forma. Rellena los boniatos con la mezcla del queso. Reparte por encima el resto de los anacardos y, si quieres que quede como en la foto, añade un poco más de queso. Introduce de nuevo la bandeja en el horno durante 8-10 minutos. El relleno debe quedar caliente, pero sin resecarse. Termina con el perejil fresco, unas gotas de aceite de oliva y un poco más de pimienta negra.

Boniatos. (Magnific)

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta preparación está pensada para cuatro raciones, aunque puede dividirse en función de las personas que vayan a comer.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 340 kcal

Proteínas: 13 g

Hidratos de carbono: 43 g

Grasas: 14 g

Fibra: 7 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos, así como de las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Los boniatos rellenos se pueden guardar en un recipiente hermético en la nevera durante 3 días. Para recalentarlos, lo más recomendable es utilizar el horno a 180 ºC durante 10 minutos, aunque también se pueden calentar en el microondas, teniendo en cuenta que los anacardos perderán parte de su textura crujiente. No es recomendable congelarlos una vez rellenos, ya que el queso cottage puede cambiar de textura durante la descongelación.

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