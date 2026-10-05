España

Boniato relleno de queso cottage, pasas y anacardos: una receta dulce con la que puedes sorprender a tus invitados este otoño

Un plato sencillo y diferente con un contraste de texturas muy llamativo

Receta elaborada
Boniato relleno de queso, nueces y pasas. (Magnific)
Guardar

Hay alimentos que, con solo verlos en tu bolsa de la compra, sabes que el cambio de estación ha llegado, y el boniato es uno de ellos. Cuando empiezan a bajar las temperaturas, este tubérculo de temporada gana protagonismo en fruterías, mercados y también ofrece muchas posibilidades en la cocina. Su sabor dulce permite combinarlo con ingredientes muy diferentes y utilizarlo tanto en recetas saladas como en elaboraciones más dulces.

Una de las formas más sencillas de cocinarlo es asarlo entero y aprovechar su interior como base para distintos rellenos. En esta ocasión, la combinación de queso cottage, pasas y anacardos aporta cremosidad, un punto dulce y un toque crujiente. El resultado es un plato fácil de preparar, pero diferente de las recetas más habituales con boniato, que además permite disfrutar de uno de los productos más característicos del otoño.

PUBLICIDAD

Tiempo de preparación

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 55 minutos
  • Tiempo total: 1 hora y 10 minutos

Ingredientes

  1. 2 boniatos grandes
  2. 200 g de queso cotatage (también puede usarse otro queso blando, como ricota)
  3. 40 g de anacardos
  4. 35 g de pasas
  5. 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  6. 1 cucharadita de miel
  7. 1 cucharadita de zumo de limón
  8. 1 cucharada de perejil fresco picado
  9. 1 pizca de canela molida
  10. 1 pizca de pimienta negra
  11. Sal al gusto

Cómo hacer boniato relleno de cottage, pasas y anacardos, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 200ºC, con calor arriba y abajo.
  2. Lava bien los boniatos y sécalos. Pincha la piel varias veces con un tenedor para que salga el vapor durante la cocción.
  3. Coloca los boniatos en una bandeja con papel de horno. Úntalos con 1 cucharada de aceite de oliva.
  4. Ásalos durante 50 minutos, aunque el tiempo puede cambiar según el tamaño de la pieza.
  5. Mientras tanto, tuesta los anacardos en una sartén sin aceite durante 3-4 minutos. Muévelos para que no se quemen.
  6. Retira los anacardos, deja que se templen y pícalos en trozos irregulares. Reserva algunos para decorar.
  7. En un bol, mezcla el queso cottage (o la variedad que uses), las pasas, la mitad de los anacardos, la miel, el zumo de limón, la canela, la pimienta y una pizca de sal.
  8. Cuando los boniatos estén tiernos, córtalos por la mitad a lo largo. No separes completamente la piel de la pulpa.
  9. Abre ligeramente cada mitad y aplasta la pulpa con un tenedor. Deja una capa de boniato junto a la piel para que mantenga su forma.
  10. Rellena los boniatos con la mezcla del queso. Reparte por encima el resto de los anacardos y, si quieres que quede como en la foto, añade un poco más de queso.
  11. Introduce de nuevo la bandeja en el horno durante 8-10 minutos. El relleno debe quedar caliente, pero sin resecarse.
  12. Termina con el perejil fresco, unas gotas de aceite de oliva y un poco más de pimienta negra.
boniato
Boniatos. (Magnific)

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta preparación está pensada para cuatro raciones, aunque puede dividirse en función de las personas que vayan a comer.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 340 kcal
  • Proteínas: 13 g
  • Hidratos de carbono: 43 g
  • Grasas: 14 g
  • Fibra: 7 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos, así como de las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Los boniatos rellenos se pueden guardar en un recipiente hermético en la nevera durante 3 días. Para recalentarlos, lo más recomendable es utilizar el horno a 180 ºC durante 10 minutos, aunque también se pueden calentar en el microondas, teniendo en cuenta que los anacardos perderán parte de su textura crujiente. No es recomendable congelarlos una vez rellenos, ya que el queso cottage puede cambiar de textura durante la descongelación.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

RecetasRecetas EspañaEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Número ganador de EuroDreams del 1 de octubre

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Número ganador de EuroDreams del 1 de octubre

El hotel español que ha acogido al rey Felipe y la reina Letizia en Helsinki: suite presidencial por 4.800 euros la noche, estilo escandinavo y spa

El Hotel NH Grand Hansa ha sido la primera parada de los monarcas en su viaje a Finlandia

El hotel español que ha acogido al rey Felipe y la reina Letizia en Helsinki: suite presidencial por 4.800 euros la noche, estilo escandinavo y spa

Mercado Medieval de Sagunto 2026: cuatro días con una programación amplia de artesanía y espectáculos nocturnos

El evento combina la visita con el castillo y el Teatro Romano, y estará abierto tanto por las mañanas como por las tardes, coincidiendo con el Día de la Comunidad Valenciana

Mercado Medieval de Sagunto 2026: cuatro días con una programación amplia de artesanía y espectáculos nocturnos

De la lección de estilo de las plumas de la reina Letizia al discurso del rey Felipe VI: así ha sido el primer día de los reyes en Finlandia

Los monarcas han comenzado su visita en Helsinki con un encuentro con españoles residentes en Finlandia

De la lección de estilo de las plumas de la reina Letizia al discurso del rey Felipe VI: así ha sido el primer día de los reyes en Finlandia

Los sindicatos pactan convocar una huelga general en otoño por la crisis de vivienda antes de que empiece la campaña electoral

CCOO y UGT apelan a las organizaciones empresariales para que desbloqueen la negociación colectiva y garanticen retribuciones que cubran bienes básicos

Los sindicatos pactan convocar una huelga general en otoño por la crisis de vivienda antes de que empiece la campaña electoral
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El incendio real que inspiró una de las tramas de ‘La bola negra’ y que Lorca presenció en 1932: “Envuelto en aquellas llamas se iba algo que detestábamos”

El incendio real que inspiró una de las tramas de ‘La bola negra’ y que Lorca presenció en 1932: “Envuelto en aquellas llamas se iba algo que detestábamos”

Jorge Novo, mecánico: “Que conducir en reserva sea malo es uno de los mitos más antiguos de la mecánica”

En directo | Mónica García no se descarta como candidata del Frente Amplio: “Estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha”

La carrera contrarreloj de la ‘ley de nietos’: el censo electoral cerró un mes antes de la cautelar del Supremo y ahora hay que identificar quién tiene suspendido el voto

A partir de cuándo se puede pedir el voto por correo para las elecciones generales del 29 de noviembre: plazos y fechas límite para votar

ECONOMÍA

Los sindicatos pactan convocar una huelga general en otoño por la crisis de vivienda antes de que empiece la campaña electoral

Los sindicatos pactan convocar una huelga general en otoño por la crisis de vivienda antes de que empiece la campaña electoral

Vox dice que el sistema de pensiones es “un zombi” que ha “quebrado” y propone un modelo que combine “reparto y capitalización individual”

Las fórmulas de Europa para frenar la crisis de vivienda: en los últimos 15 años los precios en la UE han subido un 53%

Las jóvenes ahorran unos 990 € en seis meses, frente a los 1.540 de los hombres, y ambos invierten más, pero sin saber de finanzas

Las ayudas directas para autónomos y empresas de Ceuta empiezan a abonarse este martes

DEPORTES

Ilia Topuria ya tiene nuevo rival: no es ni una revancha con Gaethje ni un combate contra Paddy Pimblett

Ilia Topuria ya tiene nuevo rival: no es ni una revancha con Gaethje ni un combate contra Paddy Pimblett

La reflexión de Rafa Nadal sobre la vulnerabilidad de los deportistas: “Somos seres humanos, no superhéroes”

Jiri Lehecka, el rival de Alcaraz en la final de Tokio: atleta multidisciplinar y verdugo de Nadal en su último partido en Madrid

Santi Denia, el alumno de Luis de la Fuente, señala al jugador que está al mismo nivel que Lamine Yamal: también juega en el FC Barcelona

El parón de selecciones, entre la “bomba de oxígeno” y la “fatiga acumulada”: cómo afecta a los futbolistas y clubes de LaLiga