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Silvia Severino, psicóloga: “Muchas veces no valoramos que nos escuchen de verdad, valoramos que nos den la razón”

La psicóloga explica cómo identificar una escucha sincera y por qué el desacuerdo también puede ser una muestra de atención

Saber escuchar y dar la razón
Montaje Infobae en el que aparece Silvia Severino
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Cuando contamos un problema a alguien cercano, no siempre buscamos un consejo ni que nos digan qué deberíamos hacer. Muchas veces solo queremos sentir que la otra persona nos escucha, entiende lo que estamos viviendo y presta atención a lo que le estamos contando. Sin embargo, es fácil confundir esa sensación de comprensión con que nos den la razón.

Escuchar de verdad no implica estar de acuerdo con todo lo que dice la otra persona. A veces, lo que más valoramos en una conversación no es que confirmen nuestra forma de ver las cosas, sino sentir que nos han prestado atención y que han intentado comprendernos.

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Sobre esta diferencia entre sentirnos escuchados y buscar que nos den la razón ha hablado también la psicóloga Silvia Severino, que ha profundizado en esta cuestión en uno de los últimos vídeos que ha publicado.

Esta conclusión parte de un estudio realizado en 2024 que analizó qué hace que percibamos a una persona como un buen oyente. Sus resultados mostraron que tendemos a valorar más la escucha cuando la otra persona está de acuerdo con nosotros. Es decir, que podemos interpretar el hecho de que alguien nos dé la razón como una señal de que realmente nos está escuchando, aunque ambas cosas no sean necesariamente lo mismo.

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Qué significa escuchar a alguien

Para Silvia Severino, esta diferencia es importante a la hora de entender qué significa escuchar de verdad. Un buen oyente no tiene por qué asentir a todo lo que decimos ni confirmar nuestra forma de ver una situación. También puede ser quien nos haga una pregunta incómoda, nos plantee otro punto de vista o nos señale algo que no habíamos tenido en cuenta.

Por eso, que alguien no esté de acuerdo con nosotros no significa necesariamente que no nos haya entendido. De hecho, en algunas ocasiones puede ocurrir justo lo contrario: esa persona ha prestado tanta atención a lo que estamos diciendo que es capaz de plantearnos una perspectiva diferente en lugar de limitarse a darnos la razón.

El riesgo de rodearnos de personas que siempre nos dan la razón

Aunque sentirse respaldado por los demás puede resultar agradable, buscar constantemente esa aprobación también tiene sus riesgos. Si solo escuchamos opiniones que coinciden con la nuestra, es más difícil cuestionar nuestras propias ideas o detectar que quizá estamos interpretando una situación de una única manera.

Esto no significa que las personas cercanas deban llevarnos la contraria constantemente. La clave está en entender que una conversación no pierde valor porque exista desacuerdo. Al contrario, escuchar una opinión diferente puede ayudarnos a reflexionar sobre lo que pensamos y, en algunos casos, a cambiar de postura cuando descubrimos que habíamos pasado por alto algo importante.

@silviaseverinopsico Por qué crees que alguien te escucha bien…. 🙉 Guarda este vídeo para jamás olvidarlo... y sígueme para más… - - - #emociones #psicologia #saludmental #divulgar #oyente ♬ sonido original - Silvia Severino

Por eso, según plantea la psicóloga, no deberíamos interpretar automáticamente el desacuerdo como una falta de comprensión. Que alguien no nos diga lo que queremos escuchar también puede ser una forma de estar presente y de tomarse en serio aquello que estamos contando.

La importancia de sentirse escuchado en una relación

Sentirse escuchado es una parte importante de cualquier relación, ya sea de pareja, amistad o familia. Cuando una persona percibe que puede hablar de lo que piensa o siente sin ser interrumpida constantemente, juzgada o ignorada, es más fácil que se sienta cómoda para expresarse y compartir cuestiones personales.

Además, prestar atención durante una conversación no consiste únicamente en permanecer en silencio mientras habla la otra persona. También implica mostrar interés, hacer preguntas cuando sea necesario y recordar aquello que nos ha contado. Son pequeños gestos que ayudan a transmitir que la conversación importa y que la persona que tenemos delante también es importante.

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