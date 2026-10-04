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El ‘misterioso’ negocio entre el príncipe Harry y Jeff Bezos que podría dar un nuevo impulso a los Juegos Invictus

El duque de Sussex se encuentra buscando nuevo patrocinador para los juegos tras el abandono de Boeing

El príncipe Harry y Meghan Markle hablan con el público durante una visita al puerto de Sídney con Invictus Australia, 2026. (EFE/EPA/DEAN LEWINS).
El príncipe Harry y Meghan Markle hablan con el público durante una visita al puerto de Sídney con Invictus Australia, 2026. (EFE/EPA/DEAN LEWINS).
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El príncipe Harry podría haber encontrado en Jeff Bezos un aliado inesperado para uno de los proyectos que más ha marcado su vida desde que abandonó sus funciones como miembro activo de la familia real británica. El fundador de Amazon estaría, según publica el diario The Mirror, detrás de un posible acuerdo de financiación para los Juegos Invictus Birmingham 2027, la competición internacional creada por el duque de Sussex para militares veteranos heridos, lesionados o enfermos.

El supuesto pacto todavía no ha sido confirmado oficialmente, pero las informaciones apuntan a una posible inversión de 20 millones de libras por parte de Bezos. El interés de Amazon llegaría en un momento especialmente delicado para la organización, después de que Boeing comunicara que no patrocinaría la próxima edición, pese a haber respaldado las anteriores desde 2018.

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La eventual entrada del gigante tecnológico supondría, por tanto, un importante respaldo económico para unos Juegos que requieren una financiación considerable y que han atravesado distintos obstáculos en los últimos meses.

El príncipe Harry de Gran Bretaña juega al rugby en silla de ruedas en el Centro Nacional de Exposiciones (NEC), sede principal de los Juegos Invictus de 2027. (Aaron Chown/Pool vía REUTERS)
El príncipe Harry de Gran Bretaña juega al rugby en silla de ruedas en el Centro Nacional de Exposiciones (NEC), sede principal de los Juegos Invictus de 2027. (Aaron Chown/Pool vía REUTERS)

Amazon podría ocupar el espacio de Boeing

La salida de Boeing habría abierto la puerta a nuevos patrocinadores y, de acuerdo con las informaciones difundidas por The Sun, Amazon estaría interesado en ocupar ese espacio. Una fuente cercana al proyecto aseguró al periódico que el eventual acuerdo sería “un gran impulso para Invictus y para Harry” y que el comité organizador espera que las conversaciones lleguen a buen puerto.

La misma fuente destacó que Amazon ya desarrolla iniciativas destinadas a apoyar a los veteranos, especialmente mediante programas relacionados con el empleo. La compañía, además, podría encontrar en Invictus una plataforma de enorme visibilidad internacional.

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El portavoz de Invictus Games Birmingham 2027, sin embargo, ha evitado confirmar que Bezos vaya a convertirse en patrocinador, indica The Mirror. La organización se ha limitado a señalar que trabaja en nuevas colaboraciones y que los Juegos “cuentan con la financiación necesaria para llevar a cabo” el evento.

El príncipe Harry habló de su futuro hijo en la apertura de los Juegos Invictus (Chris Jackson/Pool via REUTERS)
El príncipe Harry habló de su futuro hijo en la apertura de los Juegos Invictus (Chris Jackson/Pool via REUTERS)

Según su explicación, el presupuesto procede de distintas vías: garantías del Gobierno británico, acuerdos comerciales, organizaciones benéficas y aportaciones en especie. La organización continuará buscando nuevos ingresos hasta la celebración de la competición.

Una relación que comenzó en Hollywood

La posible alianza empresarial no surge de la nada. Harry y Bezos ya habían coincidido públicamente en 2024, durante los Living Legends of Aviation Awards celebrados en Beverly Hills. El príncipe fue reconocido por su trayectoria como piloto de helicópteros Apache durante su etapa militar, mientras que Lauren Sánchez, pareja de Bezos, recibió también un galardón por su trabajo en el ámbito de la aviación y la producción aérea.

Desde entonces, ambos habrían coincidido en diferentes encuentros privados gracias, entre otras cosas, a sus círculos sociales compartidos. Entre sus conocidos en común figuran nombres como Oprah Winfrey y Kris Jenner.

Kim Kardashian, Lauren Sánchez, Eva Longoria y Kris Jenner en la despedida de soltera de Lauren Sánchez en París (@laurenwsanchez).
Kim Kardashian, Lauren Sánchez, Eva Longoria y Kris Jenner en la despedida de soltera de Lauren Sánchez en París (@laurenwsanchez).

Precisamente Jenner aparece en algunas informaciones como una posible intermediaria en las conversaciones. Según declaraciones recogidas por el periodista Rob Shuter, su cercanía con Bezos y Sánchez habría facilitado un acercamiento entre las dos parejas. Estas afirmaciones, no obstante, tampoco han sido confirmadas por las partes implicadas.

La relación social entre los Sussex y el matrimonio Bezos se hizo especialmente visible en la fiesta por el 70 cumpleaños de Kris Jenner, celebrada en una de las propiedades de Bezos en Beverly Hills. Harry y Meghan acudieron al evento y fueron fotografiados junto a otros invitados. Las imágenes llegaron a publicarse en redes sociales antes de ser eliminadas.

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