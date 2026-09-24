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Irene Urdangarin, su filosofía sobre la moda: “Solo tienes que pensar en ti y no en lo que están llevando otros”

La hija de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin estudia actualmente un grado en International Hospitality Management en la Universidad Oxford Brookes

Irene Urdangarín. (IMAGEN DE ARCHIVO).
Irene Urdangarín. (IMAGEN DE ARCHIVO).
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Irene Urdangarin ha protagonizado un curioso video que nada tiene que ver con la familia real. La hija menor de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin ha participado en una iniciativa vinculada a la moda sostenible que le ha permitido mostrar una faceta poco habitual en ella. Mucho más relajada y espontánea, la joven aparece en un vídeo de MUSED 852, una comunidad que apuesta por la reutilización de prendas y por una forma de consumir moda alejada del fast fashion.

La propuesta se articula bajo el concepto Wear Something Borrowed —“lleva algo prestado”— y busca reivindicar la ropa circular como una alternativa al consumo tradicional. Para ello, la plataforma ha contado con Irene, que participa en una pieza grabada en inglés en la que habla de sus rutinas, de su manera de elegir la ropa y de la actitud con la que afronta su día a día.

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Una de las cuestiones que responde durante el vídeo tiene que ver precisamente con su forma de vestir. Lejos de seguir una planificación estricta o de referirse a determinadas marcas, Irene explica que sus elecciones dependen principalmente de dos factores: el tiempo y su estado de ánimo. “Dependiendo del tiempo y de cómo me siento cada mañana”, explica.

Irene Urdangarin en un video en redes sociales (INSTAGRAM).
Irene Urdangarin en un video en redes sociales (INSTAGRAM).

Como ejemplo, cuenta que el día de la grabación se encontraba especialmente activa. “Esta mañana me he sentido como una atleta. Me siento productiva”, comenta, relacionando ese estado de ánimo con una actividad tan sencilla como salir a caminar. “Un paseo increíble esta mañana”, relata sobre el comienzo de aquella jornada.

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Sus palabras muestran una relación con la ropa mucho más vinculada a las sensaciones personales que a las tendencias. Para Irene, el estilismo parece formar parte de la manera en la que afronta cada día y no tanto de una necesidad de ajustarse a lo que llevan los demás.

Un mensaje de confianza y personalidad

La joven también comparte durante la grabación una reflexión sobre la actitud que hay detrás de la manera de vestir. Su consejo pasa por dejar de prestar tanta atención a las opiniones externas y centrarse en aquello con lo que cada persona se siente cómoda. “Solo tienes que pensar en ti e ir a por ello y, honestamente, no pensar en lo que están llevando otros o lo que están diciendo, a quién están mirando... no te lo pienses dos veces y entra en esa habitación”, asegura.

Irene Urdangarin en el Real Club de náutico de Sanxenxo a 13 de septiembre de 2025 en Sanxenxo. (EUROPA PRESS).
Irene Urdangarin en el Real Club de náutico de Sanxenxo a 13 de septiembre de 2025 en Sanxenxo. (EUROPA PRESS).

Con esta declaración, Irene sitúa la moda en un terreno que va más allá de las prendas. Su mensaje habla de confianza, personalidad y de la importancia de no compararse constantemente con quienes están alrededor. Una filosofía que encaja con el propio espíritu de MUSED 852, que pretende convertir el intercambio de ropa en una experiencia relacionada también con la conexión entre personas.

A sus 21 años, Irene continúa vinculada al Reino Unido, donde estudia una carrera relacionada con la organización y gestión de eventos. Desde 2024 cursa International Hospitality Management en la Universidad Oxford Brookes, una etapa que le ha permitido desarrollar una vida universitaria alejada de España.

Precisamente su estancia en Inglaterra ha hecho que Irene protagonice en los últimos tiempos algunas apariciones puntuales que permiten conocer algo más de su día a día. Sin abandonar la discreción que ha caracterizado siempre su relación con la esfera pública, la joven comienza a dejar ver pequeñas pinceladas de sus intereses y de su personalidad.

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