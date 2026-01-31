La otra cara de la boda de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina: la infidelidad del exduque a Carmen Camí, que se enteró del enlace por televisión

La infanta Cristina e Iñaki Urgandarín en su boda (EFE)

La inminente publicación de las memorias de Iñaki Urdangarin, tituladas Todo lo vivido: Triunfos, derrotas y aprendizajes, ha reavivado el interés por uno de los capítulos menos conocidos del pasado sentimental del exduque de Palma: su relación con Carmen Camí, la secretaria gerundense que durante la primera mitad de la década de 1990 compartió una sólida historia de pareja con el deportista vasco.

Este vínculo, que precede a la llegada de la infanta Cristina a la vida de Urdangarin, se disolvió abruptamente ante el anuncio de la boda real, dejando una huella de discreción y dignidad en Camí. La exnovia de Urdangarin se ha mantenido siempre alejada de la exposición mediática, reconstruyendo su vida familiar y profesional lejos de los focos.

La relación entre Carmen Camí e Iñaki Urdangarin, a quien por entonces llamaban ‘Txiki’, surgió en 1992, aunque el deportista vasco mantenía entonces otra pareja, Susana López. Esto no impidió que ambos iniciaran un noviazgo que superó incluso la distancia geográfica, pues mientras Camí trabajaba de secretaria en el Ayuntamiento de Puigcerdá, Urdangarin residía en Barcelona junto a su hermana Ana.

La historia de Iñaki Urdangarin y Carmen Camí

Esta separación de 150 kilómetros se resolvió gracias a la mediación de Javier Pellón, amigo de Iñaki y copropietario de los gimnasios Metropolitan. Pellón ofreció a Carmen un empleo de secretaria en Barcelona, lo que facilitó la convivencia de la pareja y el proyecto común de establecer un gimnasio, llegando incluso a hablar de matrimonio.

No obstante, el futuro conjunto se truncó tras los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Urdangarin, que esa temporada obtuvo medalla de bronce con la selección española de balonmano, conoció durante ese verano a la infanta Cristina. El 30 de abril de 1997, Carmen Camí descubrió por televisión el compromiso matrimonial de la pareja real, previsto cinco meses después, en octubre, y supo entonces que su relación con Urdangarin se había solapado durante nueve meses con el noviazgo del deportista y la infanta.

Las consecuencias de la boda

El impacto de aquella revelación tuvo profundas consecuencias personales y económicas para Camí, según han relatado los periodistas Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta en el libro Urdangarin. Un conseguidor en la corte del Rey Juan Carlos. Pocos días después del anuncio, al acudir al banco para retirar sus ahorros de la cuenta conjunta, la gerundense comprobó que habían desaparecido tanto los fondos de su expareja como sus propios ahorros, cerca de 2.400 euros.

Foto de familia de la boda de la infanta Cristina. (EFE)

Tras ese episodio, Carmen Camí pidió varios días libres a Javier Pellón, quien según se cuenta en el libro llegó a vetar la entrada de Urdangarin al gimnasio en el que entonces trabajaba Camí como secretaria. El 4 de octubre, coincidiendo con la boda de Urdangarin y la infanta, Carmen decidió abandonar Barcelona para evitar el revuelo mediático.

La relación actual de Carmen Camí

Pellón desempeñó entonces un papel de apoyo personal, que desembocó en el inicio de su relación sentimental y el posterior nacimiento de sus dos hijos. Su entorno empresarial también se ha visto marcado por el éxito, ya que se mantiene como accionista mayoritario de Metropolitan y ha fundado la cadena We/On.

Durante todos estos años, Carmen Camí ha optado por no pronunciarse sobre el pasado ni sobre las controversias legales que posteriormente han rodeado a Urdangarin. Así lo trasladó en una entrevista concedida en 2012 a LOC, poco después de estallar el caso Noós.

Carmen Camí, ex pareja de Iñaki Urdangarin, reaparece ante la publicación de sus memorias (Europa Press)

En sus declaraciones, preservando siempre la discreción, afirmó: “No me gusta nada esta situación. Y la verdad es que me da muchísima pena todo lo que le está pasando”. “No conocí nunca esa faceta suya. No, no era un hombre ambicioso. Por lo demás, no hablé entonces y tampoco voy a hacerlo ahora. Todo esto es ya un capítulo cerrado”, palabras recogidas en 2012 por el citado medio.

La reaparición de la expareja de Iñaki Urdangarin

Por otro lado, hace a penas unos días, un periodista la reconoció en un evento, tal y como ha contado Pilar Eyre desde TV3: “¿Cómo puede ser que me hayas reconocido si hace 30 años de esto de Iñaki?“. Eyre asegura que habrá un pequeño guiño a Carmen Camí en las memorias de Urdangarin.

En la actualidad, Camí tiene dos hijos junto a Javier Pellón y ocupa el cargo de administradora única de la empresa Jukatjan S.L., responsable de una charcutería gourmet en Puigcerdá. Dicho negocio realiza también actividades inmobiliarias, tal y como figura en su razón social.

Iñaki Urdangarin, la infanta Cristina y Carmen Camí, en montaje de 'Infobae' (Europa Press / TV3)

La trayectoria vital de Camí se encuentra profundamente ligada a Viladrau, localidad donde creció como hija de un transportista y que la conectó desde niña con la familia Urdangarin, habitual en la zona tras el traslado de Juan María Urdangarin, padre de Iñaki, desde Vitoria a Barcelona. La familia mantiene aún una residencia de veraneo en el municipio, escenario también de momentos significativos como el reencuentro de Iñaki con su padre en enero de 2012, pocos meses antes de su fallecimiento por problemas cardiorrespiratorios.