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Puré de boniato, una receta diferente a la clásica de patata con la que puedes darle un toque dulce y cremoso a tus comidas

Una guarnición fácil de preparar que combina especialmente bien con carnes y pescados

Un cuenco de barro con puré anaranjado de boniato y dos boniatos enteros en el fondo sobre una mesa de madera.
Puré de patata. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Con la llegada del otoño, el boniato vuelve a ocupar un lugar protagonista en los mercados y en las cocinas. Este tubérculo es uno de los ingredientes más característicos de esta época del año y ofrece muchas posibilidades más allá de las preparaciones más conocidas, como asarlo al horno o utilizarlo en cremas y guisos.

Una de las formas más sencillas de cocinarlo es preparar un puré, una guarnición que puede acompañar carnes, pescados, verduras o cualquier plato en el que normalmente utilizaríamos el clásico puré de patata.

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Prepararlo en casa tampoco requiere demasiados pasos. Basta con cocinar el boniato hasta que esté bien tierno y triturarlo después hasta conseguir una textura suave y cremosa. Con unos pocos ingredientes se obtiene así una guarnición fácil de preparar y perfecta si quieres darle un toque dulce a tu comida.

Ingredientes

  1. 1 kilo de boniatos.
  2. 50 gramos de mantequilla.
  3. 200 mililitros de leche caliente.
  4. 1 cucharadita de sal.
  5. Pimienta negra al gusto.

Cómo hacer puré de boniato, paso a paso

  1. Pon los trozos de boniato en una cazuela y cúbrelos con agua. Añade una pizca de sal y lleva el agua a ebullición.
  2. Cuece los boniatos durante 20-25 minutos, hasta que estén tiernos al pincharlos con un cuchillo. El tiempo puede variar ligeramente en función del tamaño de los trozos.
  3. Escúrrelos muy bien una vez estén cocidos. Es importante eliminar todo el exceso de agua, ya que podría hacer que el puré quedara demasiado líquido.
  4. Pasa los boniatos por un prensapurés o un pasapurés mientras todavía están calientes. También puedes aplastarlos a mano con un tenedor o un utensilio similar si no tienes ninguno de estos utensilios.
  5. Derrite la mantequilla en la misma cazuela a fuego bajo, procurando que no llegue a quemarse.
  6. Incorpora el boniato triturado y mezcla suavemente con una espátula para integrar la mantequilla y conseguir una preparación uniforme.
  7. Añade la leche caliente poco a poco, mientras remueves, hasta conseguir la textura deseada. Es preferible incorporarla en varias veces para poder controlar mejor la consistencia.
  8. No tritures el boniato con la batidora durante demasiado tiempo, porque el exceso de trabajo puede hacer que el puré adquiera una textura pegajosa y menos agradable.
  9. Añade la leche poco a poco. El boniato puede necesitar menos líquido que la patata debido a su textura más cremosa, por lo que no es necesario incorporar toda la cantidad de una vez.
  10. Prueba el puré y rectifica de sal si es necesario. También puedes añadir un poco de pimienta negra si quieres conseguir un contraste más marcado con el dulzor natural del boniato.
  11. Sirve caliente como guarnición, acompañando carnes, pescados, verduras o cualquier otro plato al que quieras aportar una textura cremosa y un toque diferente al clásico puré de patata.
Boniato cortado (Getty)
Boniato cortado. (Getty)

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta está pensada para cuatro raciones como guarnición, aunque depende del tamaño de las raciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 275 kcal
  • Hidratos de carbono: 48 g
  • Proteínas: 5 g
  • Grasas: 9 g
  • Fibra: 7 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El puré de boniato se puede conservar en la nevera durante 3 días, siempre que se guarde en un recipiente hermético. Para recalentarlo, ponlo en una cazuela a fuego bajo y añade un chorrito de leche mientras remueves hasta recuperar su textura cremosa. También es posible congelarlo durante 2 meses. En este caso, lo más recomendable es descongelarlo en la nevera y calentarlo poco a poco antes de servir.

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