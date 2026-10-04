La historia de Borracha, la perra que la reina Sofía cuidaba el día que se encontró con Corinna Larsen en el Palacio de la Zarzuela

La reina Sofía en la feria World Dog Show (Europa Press)

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El pasado miércoles, la periodista Pilar Eyre reveló en el programa Al cielo con ella el episodio en el que la reina Sofía se topó, por casualidad, con Corinna Larsen dentro del Palacio de la Zarzuela, una historia en la que aparecía una pequeña perra llamada Borracha que desató las risas en el plató: “Yo ya sabía que cada vez que hable de borracha me iba a pasar esto”. La anécdota, contada por la escritora en el espacio de Televisión Española conducido por Henar Álvarez, forma parte de los episodios recogidos en su libro Sucesión.

Según el relato de Eyre, el encuentro se produjo un domingo por la tarde en el que doña Sofía tenía previsto acudir al cine. A última hora, sin embargo, la entonces reina decidió cancelar el plan y quedarse en casa con su perrita Borracha. “No quiero decir que bebiera, Borracha era su nombre”, aclaró con humor la periodista durante la entrevista. Fue en ese contexto cuando la Yorkshire Terrier que acompañaba a la soberana quedó sola en una habitación mientras su dueña bajaba para acabar encontrándose con la amante del rey Juan Carlos I.

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Sin embargo, el nombre de la perra no era realmente Borracha o por lo menos no era así como la llamaba la reina Sofía. Alrededor de 2013, la soberana tuvo una Yorkshire Terrier de raza llamada Tipsy, que era hija del campeón mundial de concursos caninos Cherokee y fue criada en La Villa y Corte, considerado el criadero más prestigioso de España especializado en la raza Yorkshire Terrier. Por ese año, la revista ¡Hola! documentó cómo la reina aprovechaba su pequeño tamaño para llevarla consigo en una bolsita durante sus desplazamientos, incluida una visita a su primo, el rey Miguel de Rumanía, por su 90 cumpleaños.

siento todo el rato alivio por la reina sofía, no puedo más, esto es un poco de feminismo liberal + muchas horas de series sobre ricos que me han hecho empatizar, además que tiene (o tenía) dos yorkshires que se llamaban tipsy y topsy!!!!!!!! https://t.co/rFKDs99PgN — . (@todofoba) August 4, 2020

El verdadero nombre de la perra de la reina Sofía

La celebración dio para que la reina hiciese un reportaje completo junto a su mascota, a la que la revista nombraba como “Tipfy” y se aseguraba que “fue una invitada más en el palacio en el que Miguel de Rumanía reside”. “Doña Sofía estuvo muy pendiente de Tipfy, a la que abrigó antes de sacarla a pasear por el jardín, ocupándose también de darle de beber”, narraba el citado medio.

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En esa misma cobertura, distintos medios recogieron el nombre de la perra de formas diferentes: mientras ¡Hola! la identificó como “Tipfy”, un nombre sin traducción o significado alguno, otras publicaciones hablaron de “Tipsy”, que del inglés se traduce literalmente como achispada o entonada, es decir, un significado que coincide con el de “Borracha”, por lo que la perra a la que se refiere Pilar Eyre se llamaría realmente Tipsy, pero la prensa y los expertos en realeza comenzaron a llamarla Borracha como una broma.

La Infanta Sofía ha visitado las instalaciones de la Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG), donde ha conocido de cerca el proceso de cría y adiestramiento de estos animales de asistencia, desde los cachorros recién nacidos hasta los perros listos para ayudar a personas con discapacidad visual.

Las mascotas de la reina Sofía

La propia reina habló de esta perrita al conceder una entrevista a ABC cuando cumplió 70 años. Durante la charla confesó al medio que dos de sus animales favoritos eran los terrier llamados Tipsy y Topsy, por lo que más allá de su significado en inglés, la monarca quiso hacer un juego entre los nombres de los dos pequeños terrier que cuidaba.

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Felicitación de Navidad de los reyes Juan Carlos y Sofía. (Casa de S.M. el Rey)

La afición de doña Sofía por los animales se mantiene vigente. En la felicitación navideña de 2025, los reyes eméritos rompieron con la tradición de utilizar obras de arte vinculadas al Nacimiento navideño, costumbre que mantenían desde 2020, y optaron por una fotografía de sus cinco perros junto al árbol de Navidad en la residencia de la reina en la Zarzuela. La imagen mostró, por primera vez, a dos cocker spaniel negros, dos schnauzer miniatura blancos y un peekapoo, en lo que constituyó la presentación pública de la actual camada de mascotas que hacen compañía a la reina Sofía.