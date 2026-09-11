El estreno de ‘Supervivientes All Stars 3’ deja los primeros poderes y varias cuentas pendientes: Rosa Benito bate un récord y Alma Bollo queda en el punto de mira

Alma Bollo y Asraf Beno antes de saltar desde el helicóptero en 'Supervivientes'. (Mediaset España)

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La aventura ya está en marcha y, aunque muchos de sus protagonistas conocen perfectamente las reglas del juego, el estreno de Supervivientes All Stars 3 ha demostrado que volver a Honduras no significa que todo resulte más fácil. El primer programa de esta tercera edición ha servido para poner a prueba a los concursantes desde el minuto uno, pero también para recuperar relaciones del pasado y dejar algunas decisiones que pueden condicionar el concurso desde sus primeros días.

Uno de los momentos más delicados de la noche lo ha protagonizado Rosa Benito. La colaboradora llegaba a esta edición con un reto añadido: enfrentarse a sus temores a las alturas y al agua. Su miedo terminó impidiendo que realizara el salto en helicóptero previsto y la aeronave tuvo que regresar a la base. Una situación que reflejaba los nervios con los que afrontaba esta nueva oportunidad y que convertía su llegada a la isla en uno de los grandes momentos del estreno.

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Rosa Benito se ha enfrentado a su miedo al agua y las alturas. (Mediaset España)

Su participación, además, ya forma parte de la historia del formato. A sus 70 años, Rosa se convierte en la persona de mayor edad que ha concursado en Supervivientes. Antes de ella, el récord estaba en manos de Bigote Arrocet y Chelo García Cortés, ambos con 67 años. La propia concursante reconocía antes de enfrentarse al reto que necesitaba el apoyo de su familia para dar el paso. “Estoy aquí porque me han animado mis hijos a venir y a mi hermana”, explicaba.

Mientras Rosa lidiaba con uno de sus grandes miedos, el resto del reparto comenzaba a descubrir que esta edición de All Stars no iba a conceder demasiadas comodidades. Los saltos desde el helicóptero daban paso al primer contacto con el barro y a una sucesión de pruebas que terminarían determinando cómo quedaban configuradas las dos playas.

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El salto desde el helicóptero en 'Supervivientes' ha sido uno de los momentos más emocionantes. (Mediaset España)

Pero antes de saber dónde dormirían y qué condiciones tendrían que afrontar, varios concursantes tuvieron la oportunidad de poner sobre la mesa asuntos que parecían pendientes desde sus anteriores experiencias televisivas. Omar Sánchez y Yulen Pereira hablaron de Anabel Pantoja y de las relaciones sentimentales que mantuvieron con ella, mientras que Alma Bollo y Asraf Beno protagonizaron uno de los reencuentros más esperados.

En este caso, Alma quiso marcar distancias con aquella etapa. La concursante considera que el enfrentamiento que ambos protagonizaron en el pasado estuvo condicionado por la convivencia y por el momento vital en el que se encontraban. “Durante estos tres años no ha habido contacto. Por mi parte creo que fue la convivencia, no nos entendimos, reconozco que vine con una edad completamente distinta”, señalaba. Una declaración que deja la puerta abierta a comprobar si el paso del tiempo ha servido realmente para cerrar aquella historia.

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Dos playas con condiciones muy diferentes

Los concursantes se han estrenado en 'Supervivientes' con una prueba en la arena. (Mediaset España)

El aislamiento previo también había impedido a los concursantes conocer todos los detalles de la mecánica. Una de las grandes novedades que descubrieron durante la gala fue el papel que asumirían Rubén Torres y Marta Peñate, convertidos en los primeros capitanes de la edición.

Su posición no es meramente simbólica. Ambos tendrán capacidad de decisión sobre algunas cuestiones fundamentales del concurso y deberán utilizar poderes que pueden beneficiar a sus compañeros o poner a otros directamente en peligro. Sandra Barneda explicaba la importancia de la prueba: “El que gane podrá otorgar la inmunidad y el que pierda el poder de la nominación directa”.

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Parte de los concursantes de 'Supervivientes All Star'. (Mediaset España)

Además, la supervivencia comienza con una diferencia importante entre los dos grupos. Playa Sol y Playa Luna no ofrecen las mismas condiciones, y la segunda parte con desventaja. A eso se suma la ausencia de una de las pocas comodidades que los participantes podían esperar al llegar: la comida.

“Ni latas, ni arroz”, advertía María Lamela, dejando claro que los concursantes tendrán que buscarse la vida desde el principio. Pescar, superar pruebas y adaptarse al entorno serán cuestiones fundamentales para evitar que el hambre termine condicionando la convivencia.

La división quedó finalmente establecida con dos equipos. Barranco, Damián, Rosa, Víctor, Yola, Asraf y Lola ocuparán Playa Sol. En el otro lado, Chiqui, Omar, Yulen, Arkano, María Jesús, Alma e Ivana comenzarán la aventura en Playa Luna.

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Los concursantes se han estrenado en 'Supervivientes' con una prueba en la arena. (Mediaset España)

Y entre todos ellos hay dos nombres que parten con una ventaja considerable. Albert Barranco y Omar Sánchez se han convertido en los primeros líderes de Supervivientes All Stars 3, lo que les garantiza inmunidad mientras conserven el liderazgo. Un privilegio que, en un concurso en el que las primeras nominaciones pueden marcar alianzas y enfrentamientos, puede tener mucho peso.

Alma Bollo, primera concursante señalada

La primera noche también ha dejado una protagonista inesperada en el apartado de las nominaciones. Alma Bollo se llevó el reconocimiento al mejor salto del estreno y recibió como premio un kit de lluvia, un elemento especialmente útil dadas las condiciones que tendrán que afrontar en Honduras.

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Sin embargo, el premio terminó teniendo una cara mucho menos amable. Marta Peñate, después de imponerse en el duelo y convertirse en capitana de Playa Sol, utilizó su poder para conceder la inmunidad a Yola Berrocal. Rubén Torres, desde Playa Luna, tomó la decisión contraria: empleó su privilegio para colocar directamente a Alma en la lista de nominados.

Tras la prueba del barro, los concursantes de esta edición se han sentado por primera vez para nominar. (Mediaset España)

De esta manera, Alma se convierte en la primera concursante que queda en el punto de mira en esta nueva edición. La lista, eso sí, todavía no está cerrada y habrá que esperar a las decisiones del domingo para conocer quiénes acompañarán a la superviviente en la lucha por continuar en Honduras.

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El estreno ha dejado, por tanto, un tablero bastante más complejo de lo que podía parecer a primera vista. Hay dos playas con condiciones diferentes, dos líderes con poder, una primera nominación directa y varias relaciones que ya llegan con historia. A eso se suma el factor de la supervivencia, que obligará a todos a adaptarse rápidamente.