A 100 días de los devastadores terremotos, Venezuela rindió homenaje a las más de 6.500 víctimas fatales entre velas y oraciones

Muchas personas participaron en un homenaje por los 100 días de los terremotos que dejaron mas de 6.500 muertos, el viernes en La Guaira (Venezuela) (EFE/ Miguel Gutiérrez)

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Decenas de venezolanos participaron el viernes en una vigilia en La Guaira, a 100 días del doble terremoto del 24 de junio que dejó miles de muertos, damnificados y desaparecidos en ese estado costero.

Familiares de las víctimas y personas afectadas se reunieron entre velas, oraciones y fotografías de fallecidos cerca de los restos de las OPPE, uno de los mayores complejos de edificios colapsados en Caraballeda.

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Verónica Rondón, de 50 años, perdió a dos familiares tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 y relató: “Estamos llenos de tristeza, de nostalgia diaria, de miedos”. “Nunca lo vamos a olvidar, pero tenemos que seguir adelante y bueno, aquí voy a seguir en el nombre de Dios”, agregó en diálogo con la agencia EFE, quien pidió por las víctimas que aún permanecen bajo los escombros. “Para que no se olviden de que hay muchos todavía ahí”.

Personas se reúnen para una vigilia y oración denominada "Haz de luz", con motivo de cumplirse 100 días de los terremotos gemelos que azotaron Venezuela el 24 de junio —causando muertes y desplazamientos de miles de personas—, en Caraballeda, La Guaira, Venezuela, el 2 de octubre de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

El padre Juan Ramón de Andrés, legionario de Cristo nacido en Segovia, España, celebró una misa durante la actividad organizada por Haz de Luz. “No es fácil encontrar las palabras para alguien que lo ha perdido todo. Hay muchas personas, muy comprensiblemente, que todavía tienen muy viva esa herida en su corazón”, expresó.

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En varias zonas de La Guaira se retiraron escombros y se despejaron terrenos, aunque las tareas de limpieza continúan pendientes en otros sectores afectados. El estado también fue sede el viernes del Festival Eurovenezolano de Jazz de la Unión Europea, una actividad dirigida a acompañar a las personas damnificadas por los sismos.

“Lo hemos concebido como un abrazo a las comunidades de La Guaira, una forma de estar presentes, una forma de acompañar el duelo y también, obviamente, en este proceso de esperanza o de reinvención de sus vidas”, señaló el embajador de la UE en Venezuela, Gilles Bertrand y sumó: “Cien días quizás puede parecer mucho, pero cuando uno ha perdido todo obviamente es muy poco tiempo entonces es todavía un tiempo de sideración, de duelo y de pensar cómo puede ser la vida después de una tragedia así”, indicó Bertrand

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El último informe oficial, difundido el 24 de agosto, registró 6.509 fallecidos, 14.239 viviendas con daños moderados y 11.001 inmuebles con afectaciones graves. Unas 18.000 personas perdieron sus hogares. Desde entonces, el Gobierno chavista de la presidenta encargada Delcy Rodríguez no actualizó la cifra de desaparecidos. La iniciativa ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela denunció que más de 29.000 personas permanecen en paradero desconocido.

Personas que sostienen velas encendidas aguardan a que un haz de luz ilumine el cielo durante una vigilia y oración denominada "Haz de Luz", con motivo de cumplirse 100 días de los terremotos gemelos que azotaron Venezuela el 24 de junio —causando muertes y desplazamientos de miles de personas—, en Caraballeda, La Guaira, Venezuela, el 2 de octubre de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

El pasado 23 de septiembre, Amnistía Internacional denunció falta de transparencia de las autoridades venezolanas a tres meses del doble terremoto y reclamó que las tareas de recuperación prioricen los derechos humanos y la dignidad de las personas afectadas.

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La organización señaló que la administración venezolana todavía no publicó una cifra oficial de desaparecidos. “A tres meses de estos eventos, queda una deuda hacia las personas damnificadas que debe saldarse enfocando la recuperación en sus derechos humanos y en su dignidad”, afirmó la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Ana Piquer, en un comunicado.

La entidad entrevistó a 21 personas afectadas de manera directa en Caracas y La Guaira, el estado que concentró el mayor impacto de los sismos. Todas indicaron que la respuesta de las autoridades fue tardía y poco coordinada. Los testimonios también reflejaron que hubo un “escaso acompañamiento institucional” y falta de información sobre los mecanismos disponibles para conocer el paradero de familiares o acceder a la ayuda oficial.

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En paralelo, manifestantes bloquearon una calle durante una protesta contra los prolongados cortes de electricidad en Valencia, Venezuela, el 2 de octubre de 2026 (REUTERS/Juan Carlos Hernandez)

Amnistía Internacional indicó que, aunque hubo un amplio despliegue de fuerzas policiales, militares y de inteligencia, sus tareas se concentraron en la vigilancia y el control territorial, en lugar de intervenir de forma directa en labores de rescate y búsqueda de personas desaparecidas.

(Con información de EFE)