Última reclamación del Gobierno a Junts ante la presión de un adelanto electoral por los decretos de vivienda: “Lo único que tienen que hacer es abstenerse”

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, a su llegada al Congreso. (EFE/J.J. Guillén)

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El pleno en el Congreso de los Diputados de hoy “estará centrado en reales decretos por respeto”, han asegurado fuentes de Moncloa a Infobae. “Basta con que PP, Vox y Junts se abstengan” para que el primero de los dos textos salga adelante y, “si no lo hacen, son ellos los que tienen que dar explicaciones. No os estamos vendiendo una moto”.

Junts adelantó a última hora del jueves que no apoyaría ninguno de los dos textos, lo que los deja sin el apoyo suficiente para ser convalidados. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha pedido al grupo que se mueva “a una abstención”. “Yo lo que espero es que cambien de opinión, que se vaya en una abstención, que nos permita poder hacer una tramitación como proyecto de ley urgente en esta Cámara”, ha dicho.

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La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha pedido a Junts que "se muevan a una abstención" en la votación del decreto ley con medidas en ámbito de vivienda que se votará este viernes en el Congreso para así permitir su convalidación.

Sobre la posibilidad de una convocatoria de elecciones generales si la Cámara tumbase el primer decreto, las mismas fuentes aseguran que “no hay un gabinete de crisis” ni se está “barajando hoy esta hipótesis porque no es lo que toca”, pero conceden que habrá que “ver qué pasa dentro del hemiciclo y escuchar a la calle. Quienes tienen que escuchar principalmente son Vox, PP y Junts”.

*en ampliación