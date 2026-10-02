España

La súplica de Pedro Sánchez antes de la votación de los decretos: “Pido que se olviden del cálculo político, que sean valientes”

El presidente del Gobierno ha asegurado que si caen los decretos el “daño será inmenso”

Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados (Reuters/Juan Medina)
Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados (Reuters/Juan Medina)
Guardar

Pedro Sánchez ha decidido intervenir de forma extraordinaria en el Congreso instantes antes de la votación de los decretos de vivienda. Se ha dirigido a todos los partidos y ha pedido que “cuando voten, que se olviden del cálculo político” porque están en juego “las vidas” de todos los españoles. Desde este jueves, Junts ha adelantado que los decretos no cumplen con las medidas que exigen y que, por tanto, votarán en contra junto a PP y Vox. “Si hoy decaen, el daño será inmenso”, ha defendido Sánchez. Además, ha añadido que este “daño” será culpa directamente de los partidos que voten en contra, no de los bancos ni las empresas. Mientras, los socios ya trasladan que el Gobierno ya baraja adelantar las elecciones generales si decaen ambos decretos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está sopesando adelantar las elecciones generales de manera inmediata si finalmente decaen los dos reales decretos sobre vivienda, según han trasladado fuentes del Consejo de Ministros. (Fuente: Europa Press / Congreso)

“Les pido que piensen en la gente, la gente de a pie que más necesita del amparo de lo público, que piensen en los millones de jóvenes que no pueden independizarse, en las familias que viven angustiadas porque no paran de subirles el precio del alquiler, en los jubilados y jubiladas que se enfrentan a la vejez con pavor porque no son propietarios de una vivienda o en los miles de niños y niñas que mañana podrían ver su ropa, su mochila o sus juguetes tirados en la acera porque sus padres han sido desahuciados”, ha afirmado el presidente desde su escaño.

PUBLICIDAD

En uno de los días más tensos que se recuerdan del Congreso en estas dos legislaturas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avisado a PP y Junts que si finalmente rechazan los decretos ley de vivienda que se deciden este viernes en el Congreso “la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de lo que imaginan”.

Mientras, cientos de personas siguen la votación desde fuera de la Cámara provenientes, muchas de ellas, de la acampada de Sol que lleva desde el sábado pasado una solución a la crisis de vivienda que se vive en España.

PUBLICIDAD

El PP, Vox y Junts han ratificado este miércoles en el Congreso su rechazo al decreto ley de vivienda aprobado por el Gobierno que incluyen medidas como la prohibición de desahucios a personas vulnerables o la prórroga del contrato de alquiler durante dos años. Las tres formaciones ya habían avanzado su rechazo a la ley presentada por el Ejecutivo, y durante el debate de la iniciativa este viernes en la Cámara Baja han ratificado que están en contra de la misma. (Fuente: Congreso)

Tras casi cuatro horas de debate de los grupos, el presidente del Gobierno ha tomado la palabra que no estaba programada y ha realizado una intervención final de súplica para referirse a los grupos parlamentarios.

En su intervención, el jefe del Ejecutivo ha “rogado” a los grupos parlamentarios que apoyen los textos para intentar poner “orden” y “humanidad” en el mercado de la vivienda, y ha terminado lanzando un aviso a PP y Junts, formaciones que han avanzado su voto en contra a los dos textos.

“Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan”, ha pedido desde la bancada antes de la votación.

Temas Relacionados

Pedro SánchezGobierno de EspañaPSOEEspaña-NacionalEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quién paga la mansión de Puigdemont en Waterloo: 550 metros cuadrados, tres baños y 4.400 euros de alquiler que se financian con “donaciones de amigos”

El líder de Junts ha decidido votar en contra de los decretos ley de vivienda

Quién paga la mansión de Puigdemont en Waterloo: 550 metros cuadrados, tres baños y 4.400 euros de alquiler que se financian con “donaciones de amigos”

Libros de Amazon España más vendidos para comprar este 2 de octubre

De distintos precios, en diversos formatos y de todos los géneros, los amantes de la lectura ya suman estos títulos disponibles de Amazon a sus colecciones

Libros de Amazon España más vendidos para comprar este 2 de octubre

Arranca la votación de los decretos de vivienda, en directo

Viernes de alta intensidad en el Congreso pero también en el exterior, donde los manifestantes han buscado presionar para la convalidación de las medidas. Al final, sin embargo, la decisión de Junts ha condenado las medidas al fracaso

Arranca la votación de los decretos de vivienda, en directo

El Sindicato de Inquilinas anuncia que este sábado dejará la acampada de Sol: “Queremos llevar la lucha a todos los barrios y casas de Madrid”

La organización levantará su presencia oficial tras la manifestación para llevar la protesta a los distritos y avanzar hacia la huelga general

El Sindicato de Inquilinas anuncia que este sábado dejará la acampada de Sol: “Queremos llevar la lucha a todos los barrios y casas de Madrid”

Hospitalizados dos guardias civiles heridos tras un tiroteo en Terrassa (Barcelona): perseguían a un grupo de ladrones en la autopista

La Guardia Civil ha detenido a tres de los cuatro implicados en el tiroteo

Hospitalizados dos guardias civiles heridos tras un tiroteo en Terrassa (Barcelona): perseguían a un grupo de ladrones en la autopista
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Quién paga la mansión de Puigdemont en Waterloo: 550 metros cuadrados, tres baños y 4.400 euros de alquiler que se financian con “donaciones de amigos”

Quién paga la mansión de Puigdemont en Waterloo: 550 metros cuadrados, tres baños y 4.400 euros de alquiler que se financian con “donaciones de amigos”

Arranca la votación de los decretos de vivienda, en directo

Hospitalizados dos guardias civiles heridos tras un tiroteo en Terrassa (Barcelona): perseguían a un grupo de ladrones en la autopista

Calendario del adelanto electoral: cuándo tendría que publicar Pedro Sánchez en el BOE la convocatoria para que las elecciones generales se celebrasen el 29 de noviembre

Junts presenta una propuesta alternativa de vivienda de 59 páginas que incluye una restricción a la compra de pisos por fondos buitre hasta 2028 y deducciones fiscales por alquiler

ECONOMÍA

Francia quiere liberar las reservas de petróleo y diésel europeas para intentar bajar los precios de la gasolina

Francia quiere liberar las reservas de petróleo y diésel europeas para intentar bajar los precios de la gasolina

Los trabajadores de Colombia y Venezuela concentran la mitad de los más de 400.000 afiliados extranjeros a la Seguridad Social dados de alta en España

La regularización extraordinaria y el curso escolar llevan al empleo a su mejor septiembre con 92.327 ocupados más en la Seguridad Social

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 2 de octubre

Europa afronta una nueva crisis energética que contagia a España: la gasolina y el gasoil se disparan hasta rozar los dos euros el litro

DEPORTES

Ferran Torres se cae de la selección de Luis de la Fuente y le sustituye el delantero del Real Madrid Carlos Espí

Ferran Torres se cae de la selección de Luis de la Fuente y le sustituye el delantero del Real Madrid Carlos Espí

El misterio del ‘dopaje por embarazo’: la mentira de la gimnasia rusa que engañó al mundo entero durante 30 años y que ha sido resuelta

La madre de Iker Casillas desvela cómo hacía para que el portero comiese de pequeño: “Aprovechaba entre gol y gol de futbolín”

De 120 euros a 3.000 euros con la firma: Rafa Nadal se abre como nunca en un libro en el que repasa toda su vida fuera de las pistas

Julen Guerrero sufre un infarto de miocardio meses después de que su mujer falleciera a los 52 años