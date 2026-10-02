La súplica de Pedro Sánchez antes de la votación de los decretos: “Pido que se olviden del cálculo político, que sean valientes”

Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados (Reuters/Juan Medina)

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Pedro Sánchez ha decidido intervenir de forma extraordinaria en el Congreso instantes antes de la votación de los decretos de vivienda. Se ha dirigido a todos los partidos y ha pedido que “cuando voten, que se olviden del cálculo político” porque están en juego “las vidas” de todos los españoles. Desde este jueves, Junts ha adelantado que los decretos no cumplen con las medidas que exigen y que, por tanto, votarán en contra junto a PP y Vox. “Si hoy decaen, el daño será inmenso”, ha defendido Sánchez. Además, ha añadido que este “daño” será culpa directamente de los partidos que voten en contra, no de los bancos ni las empresas. Mientras, los socios ya trasladan que el Gobierno ya baraja adelantar las elecciones generales si decaen ambos decretos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está sopesando adelantar las elecciones generales de manera inmediata si finalmente decaen los dos reales decretos sobre vivienda, según han trasladado fuentes del Consejo de Ministros. (Fuente: Europa Press / Congreso)

“Les pido que piensen en la gente, la gente de a pie que más necesita del amparo de lo público, que piensen en los millones de jóvenes que no pueden independizarse, en las familias que viven angustiadas porque no paran de subirles el precio del alquiler, en los jubilados y jubiladas que se enfrentan a la vejez con pavor porque no son propietarios de una vivienda o en los miles de niños y niñas que mañana podrían ver su ropa, su mochila o sus juguetes tirados en la acera porque sus padres han sido desahuciados”, ha afirmado el presidente desde su escaño.

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En uno de los días más tensos que se recuerdan del Congreso en estas dos legislaturas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avisado a PP y Junts que si finalmente rechazan los decretos ley de vivienda que se deciden este viernes en el Congreso “la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de lo que imaginan”.

Mientras, cientos de personas siguen la votación desde fuera de la Cámara provenientes, muchas de ellas, de la acampada de Sol que lleva desde el sábado pasado una solución a la crisis de vivienda que se vive en España.

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El PP, Vox y Junts han ratificado este miércoles en el Congreso su rechazo al decreto ley de vivienda aprobado por el Gobierno que incluyen medidas como la prohibición de desahucios a personas vulnerables o la prórroga del contrato de alquiler durante dos años. Las tres formaciones ya habían avanzado su rechazo a la ley presentada por el Ejecutivo, y durante el debate de la iniciativa este viernes en la Cámara Baja han ratificado que están en contra de la misma. (Fuente: Congreso)

Tras casi cuatro horas de debate de los grupos, el presidente del Gobierno ha tomado la palabra que no estaba programada y ha realizado una intervención final de súplica para referirse a los grupos parlamentarios.

En su intervención, el jefe del Ejecutivo ha “rogado” a los grupos parlamentarios que apoyen los textos para intentar poner “orden” y “humanidad” en el mercado de la vivienda, y ha terminado lanzando un aviso a PP y Junts, formaciones que han avanzado su voto en contra a los dos textos.

“Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan”, ha pedido desde la bancada antes de la votación.

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