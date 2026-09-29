La inflación española se dispara al 4,9 % en septiembre por la subida de los carburantes

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Madrid, 29 sep (EFE).- La inflación en España se disparó hasta el 4,9 % en septiembre, la tasa más alta desde febrero de 2023 (6 %) y seis décimas más que en agosto, debido principalmente al encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales -en un contexto de shock energético- y de los paquetes turísticos.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó este martes el dato adelantado del índice de precios de consumo (IPC) de septiembre, un mes en el que los grupos especiales que más subieron precios fueron los productos energéticos, un 21,6 %; los alimentos sin elaboración, un 5,8 %, y los servicios, un 3,9 %.

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En el comportamiento de la inflación destaca la influencia al alza de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, que subieron en septiembre frente a la bajada en el mismo mes de 2025, y también los paquetes turísticos, cuyos precios descienden menos que el año pasado.

Esta subida se produce pese a que en septiembre, el descuento al diésel se amplió a veinte céntimos el litro y el de la gasolina bajó a cinco céntimos, tal y como estaba previsto en el plan de respuesta al conflicto de Irán puesto en marcha por el Gobierno español y que está vigente hasta mañana miércoles.

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El Gobierno español aprobó ya dos paquetes de medidas para frenar la inflación desde el inicio de la guerra, el primero apenas 20 días después del estallido del conflicto y el segundo el pasado mes de junio.

Se prevé que este martes apruebe un nuevo paquete, después de mantener reuniones con los agentes sociales y los sectores afectados.

En cuanto a la inflación subyacente (sin tener en cuenta los precios de alimentos no elaborados ni de productos energéticos, normalmente más volátiles que el resto), la tasa de variación anual estimada aumenta dos décimas, hasta el 3,1 %, la más elevada desde marzo de 2024.

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Respecto al mes de agosto, los precios de consumo subieron un 0,3 %, la mayor subida de la tasa mensual de la inflación en un mes de septiembre desde 2021. Además, encadena ocho meses con tasas positivas, desde enero de este año, cuando los precios bajaron un 0,4 %, según el INE.

En cuanto a los datos armonizados para la comparación con Europa, la tasa de variación anual del IPCA fue del 5 % en septiembre, cuatro décimas más respecto al mes anterior, y la subyacente se situó en el 3,2 %, mientras que la variación mensual estimada es del 0,6 %.

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La cifra definitiva de la inflación de septiembre se publicará el próximo 14 de octubre. EFE