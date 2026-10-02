España

Dónde podrían alojarse Felipe VI y la reina Letizia durante su visita a Ceuta: un parador y las opciones militares

El jefe del Estado y la consorte viajarán a la ciudad autónoma el próximo 13 de octubre, dos meses después de la entrada masiva de inmigrantes

El rey Felipe y la reina Letizia, en imagen de archivo (Europa Press)
El rey Felipe y la reina Letizia, en imagen de archivo (Europa Press)
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Felipe VI y la reina Letizia ya tienen fecha para su esperada visita a Ceuta. Los reyes viajarán a la ciudad autónoma el próximo 13 de octubre, dentro de un desplazamiento que también les llevará a Melilla el día 14. Será la primera visita de Felipe VI y Letizia a ambas ciudades desde la llegada del monarca al trono en 2014 y el primer viaje de un jefe de Estado de la actual generación de la Corona desde el realizado por Juan Carlos I y Sofía en noviembre de 2007. La visita ha sido acordada entre el Gobierno y la Casa del Rey, aunque todavía no se ha hecho pública la agenda completa.

Con la fecha ya confirmada, una de las incógnitas que permanece abierta es dónde podrían pasar la noche los reyes. Por el momento, no existe confirmación pública sobre su alojamiento, por lo que las posibilidades pasan tanto por un establecimiento hotelero como por alguna de las instalaciones militares disponibles en la ciudad.

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La princesa Leonor, Felipe VI y la reina Letizia. (EUROPA PRESS).
La princesa Leonor, Felipe VI y la reina Letizia. (EUROPA PRESS).

El Parador

Entre las opciones civiles destaca el Parador de Ceuta. El establecimiento está situado en la plaza de Nuestra Señora de África, en pleno centro de la ciudad y junto a algunos de los principales edificios institucionales. El propio Parador destaca su ubicación sobre las Murallas Reales y sus vistas al Mediterráneo, el Foso Real y el monte Hacho.

Sus cuatro estrellas y su localización convertiría al establecimiento en una alternativa especialmente práctica para una visita oficial, al encontrarse en una zona céntrica y próxima a algunos de los puntos que previsiblemente formarán parte del recorrido de los reyes. Además, el Parador dispone de habitaciones, suites, restaurante, salones para actos y diferentes servicios hoteleros.

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Parador de Ceuta (PARADORES).
Parador de Ceuta (PARADORES).

General Galera, la alternativa dentro del Ejército

La otra vía que cobra especial interés es la militar. Ceuta cuenta con varias instalaciones de Defensa que disponen de espacios habilitados para alojar a personal militar. Entre ellas se encuentran dos Residencias Logísticas Militares de Apoyo a la Movilidad: General Galera y Virgen de África.

La Residencia Logística Militar General Galera, situada en la avenida de España, aparece en el listado oficial del Ejército y contempla alojamiento para oficiales y suboficiales. Por sus características, esta residencia es una de las instalaciones que podrían entrar en las quinielas si finalmente se optara por un alojamiento dentro de la estructura militar.

La ciudad dispone también de la residencia Virgen de África, en la avenida de Barcelona, además de diferentes acuartelamientos con alojamiento logístico. Entre ellos figuran Coronel Galindo, Pardo de Santayana, Otero, Serrallo-Recarga y Teniente Ruiz. El propio Ejército confirma que las unidades de la Comandancia General de Ceuta disponen de instalaciones y servicios de alojamiento.

Residencia Logística Militar General Galera. (PATRIMONIO CULTURAL DE CEUTA).
Residencia Logística Militar General Galera. (PATRIMONIO CULTURAL DE CEUTA).

Una visita marcada por la situación en la frontera

El alojamiento será solo una parte de la organización de un viaje que llega en un contexto especialmente delicado. La visita se producirá aproximadamente dos meses y medio después de la entrada masiva de migrantes en Ceuta, una situación que ha colocado a la ciudad autónoma en el centro del debate sobre la protección de la frontera exterior de la Unión Europea.

Felipe VI ya se ha referido públicamente a la situación y ha reclamado una mayor implicación europea ante la presión que soportan las fronteras exteriores. El viaje tendrá, por tanto, una marcada dimensión institucional y estará acompañado de un importante dispositivo de seguridad.

También existe un precedente que explica la expectación generada alrededor de la visita. En 2007, Juan Carlos I y Sofía viajaron a Ceuta y Melilla, en un desplazamiento que provocó una reacción crítica por parte de Marruecos. Desde entonces, ningún monarca español había regresado oficialmente a las dos ciudades autónomas.

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