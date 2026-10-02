España

La intensa agenda de los reyes Felipe VI y Letizia esta semana: un viaje de Estado a Finlandia, la salud mental y la función de la reina Sofía en una entrega de premios

Una hoja de ruta que combinará la despedida con honores en Barajas y citas clave en el Parque Joyero cordobés

El rey Felipe VI y la reina Letizia presiden la entrega de los Premios Nacionales del Deporte 2023 y 2024 (José Oliva / Europa Press)
El rey Felipe VI y la reina Letizia tedrán una semana llena de planes. (José Oliva / Europa Press)
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La Casa Real española afronta una semana de intensa actividad institucional marcada por la diplomacia internacional y la presencia en eventos de calado social, industrial y de salud pública. La agenda oficial de la Familia Real, que abarca desde el lunes 5 hasta el viernes 9 de octubre de 2026, desplegará sus compromisos tanto fuera del territorio nacional como en diversos puntos de la geografía española. La expedición oficial estará encabezada por Felipe y doña Letizia, junto con la participación de la reina doña Sofía en un destacado acto solidario.

El eje central del calendario semanal vendrá determinado por el viaje de Estado de los Reyes a la República de Finlandia, una visita oficial que ocupará la primera mitad de la semana y que concentrará la representación exterior del Estado. Tras concluir esta gira internacional el miércoles 7 de octubre, la actividad institucional retornará a España con una secuencia de actos públicos en los que se combinarán las entregas de galardones de ámbito social con foros especializados en salud mental y en el sector de la seguridad e industria.

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Con esta completa distribución de actos, los miembros de la Casa Real abarcarán diferentes ámbitos estratégicos que van desde la proyección internacional y la cooperación diplomática hasta el impulso de iniciativas vinculadas al bienestar ciudadano y la defensa nacional. La coordinación de estos eventos permitirá mantener una presencia continuada en el ámbito público, cerrando la semana el viernes con dos intervenciones clave a cargo del rey Felipe VI y de la reina Letizia en Madrid y Córdoba.

Viaje de Estado a la República de Finlandia

El inicio oficial de la agenda pública tendrá lugar el lunes 5 de octubre a las 10:20 horas en el Pabellón de Estado de la Terminal T-4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. En estas instalaciones aeroportuarias se ofrecerá la despedida oficial con honores militares a Sus Majestades los Reyes con motivo de su partida hacia la República de Finlandia. Este Viaje de Estado se prolongará hasta el miércoles 7 de octubre según el programa oficial establecido, constituyendo la máxima cita diplomática del marco semanal de la Corona.

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Los Reyes Felipe VI y Letizia visitarán Ceuta y Melilla los próximos 13 y 14 de octubre, según ha anunciado este jueves Zarzuela.

Tras la conclusión de la visita de Estado en tierras finlandesas, la actividad oficial continuará en la capital española el jueves 8 de octubre a las 12:00 horas. En esta ocasión, la reina doña Sofía presidirá la entrega de los Premios Sociales de la Fundación Mapfre 2026, una gala que se celebrará en la sede del Real Casino de Madrid, ubicada en la céntrica calle Alcalá. Con su asistencia a este acto, doña Sofía vuelve a ratificar su vinculación y respaldo a las causas sociales e institucionales de carácter benéfico.

La salud mental e industria de defensa

La jornada del viernes 9 de octubre concentrará los compromisos finales de la semana con dos actos simultáneos de gran relevancia pública protagonizados por Felipe y Letizia. A las 10:30 horas, Su Majestad la Reina acudirá al Hotel Ilunion Atrium, situado en la calle Emilio Vargas del distrito madrileño de Ciudad Lineal, para presidir el Acto Institucional del Día Mundial de la Salud Mental 2026. Durante este encuentro, organizado por la Confederación Salud Mental España, la Reina tomará la palabra para dirigir un discurso a los asistentes a una sesión que será retransmitida en directo por vía telemática.

La semana de los reyes. (Europa Press)
La semana de los reyes. (Europa Press)

De forma complementaria, el rey se desplazará esa misma mañana a Andalucía para poner el broche final a la agenda semanal. A las 12:15 horas, Felipe visitará y clausurará el Congreso Internacional de Defensa, Seguridad e Industria INDUDEF Córdoba 2026, celebrado en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba, ubicado en la avenida de la Fábrica en el Parque Joyero. El Monarca pronunciará las palabras de clausura de este foro internacional antes de dar por concluidos los actos oficiales previstos por la Casa Real para la segunda semana del mes de octubre.

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