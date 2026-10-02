Ceuta denuncia contaminación fecal en el agua de la playa del Trampolín: “Existe riesgo sanitario”

Varias tiendas de campaña levantadas a lo largo de la playa del Trampolín tras las recientes entradas masivas de migrantes de Marruecos a Ceuta, España, el 29 de septiembre de 2026. REUTERS/Pedro Nunes

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Un informe del área de Sanidad de Ceuta ha determinado que el agua de la playa del Trampolín está contaminada y presenta un riesgo para la salud humana. El Gobierno de la ciudad autónoma ha alertado al Ejecutivo central para que acometa las actuaciones necesarias.

Según han explicado desde la ciudad autónoma a Efe, las autoridades regionales no tienen competencia en esta playa, pero ante la gran acumulación de personas desde la entrada masiva de migrantes a finales de julio, los expertos municipales han optado por analizar el estado del agua.

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Los resultados, reflejados en un informe, han sido alarmantes. Las últimas muestras de agua, tomadas entre el 23 y el 28 de septiembre, dejan constancia de la existencia de “concentraciones muy elevadas de enterococos intestinales y Escherichia coli, claramente superiores a los valores establecidos para aguas costeras sobre la gestión de la calidad de aguas de baño”. Estas acumulaciones, concluyen, suponen un “riesgo sanitario” asociado al contacto con el agua, que está “contaminada”.

El informe se ha enviado al Ministerio de Sanidad y al Ministerio de Migraciones para su análisis. El Gobierno ceutí pide medidas urgentes “para garantizar la salud de los inmigrantes de la zona y prevenir los riesgos sanitarios derivados de la contaminación microbiológica detectada”.

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Qué provocan las bacterias encontradas en la playa de Ceuta

Representación de bacterias en el intestino (Shutterstock)

Los enterococos intestinales son bacterias que forman parte habitualmente del aparato digestivo, pero puede causar infecciones si llega a otras zonas del cuerpo. Existen más de 17 especies de enterococos. Muchas forman parte de la flora residente del tubo digestivo y, por lo general, no provocan enfermedad, aunque pueden infectar otras partes del cuerpo cuando penetran en ellas.

E. faecalis y E. faecium son las especies que causan infecciones con mayor frecuencia en seres humanos. El enterococo intestinal suele ser inofensivo dentro del intestino, pero puede generar problemas clínicos fuera de él.

La Escheria coli también vive de forma natural en el cuerpo, pero algunas cepas pueden causar una infección diarréica. Las heces de seres humanos y animales pueden contaminar las aguas subterráneas y superficiales, como ha ocurrido en la playa del Trampolín, lo que supone un riesgo para la salud de los bañistas, pero la principal vía de transmisión es la ingesta de alimentos contaminados.

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*Con información de Efe