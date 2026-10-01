Gabriel se avalanza sobre Valentina y Beatriz quiere conservar su lugar en la casa: avance de ‘Sueños de libertad’ del viernes 2 de octubre

Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Guardar

La guerra por el control de Perfumerías De la Reina continuará subiendo de intensidad en Sueños de libertad. La llegada de Gabriel a la dirección de la empresa ha provocado una fractura entre sus trabajadores y ha obligado a los miembros de la familia a buscar nuevas estrategias para recuperar el terreno perdido. Los despidos de Marta y Andrés, además, han terminado desencadenando una cadena de enfrentamientos y decisiones que todavía tendrán consecuencias.

Durante los primeros capítulos de la semana, Digna recibió un inesperado gesto de Luis que la dejó completamente desconcertada. Al mismo tiempo, Andrés trató de evitar que Valentina abandonara su puesto, mientras Gabriel seguía presionando a Beatriz para que se trasladara a Madrid. En el terreno sentimental, Tasio sorprendió a Paula con una propuesta que podía modificar el rumbo de su relación.

PUBLICIDAD

Marta y Andrés en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

La ruptura entre Marta y Fina también ganó protagonismo. Marta no entendió que su expareja decidiera continuar trabajando en la fábrica después de su despido y sintió que aquella decisión demostraba una falta de apoyo. Fina, por su parte, tuvo que enfrentarse a sus sentimientos y a las consecuencias de una relación que todavía no había conseguido dejar atrás.

La incorporación de Josema tampoco pasó desapercibida. El nuevo arquitecto de Gabriel comenzó a generar desconfianza por su vínculo con Pablo y por determinados aspectos de su pasado. Mabel fue una de las primeras en mostrar sus reservas ante su presencia.

PUBLICIDAD

Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Mientras la tensión empresarial crecía, Pablo decidió enfrentarse a Gabriel por algunas de sus decisiones. Los Salazar también comenzaron a mover ficha, complicando todavía más el escenario. En paralelo, Claudia y Miguel dieron nuevos pasos en su relación después de resolver sus dudas, mientras Tasio y Paula protagonizaron un encuentro nocturno en la cantina que acabaría provocando nuevos problemas.

A mitad de semana, Tasio optó por implicarse directamente en la lucha contra Gabriel y se alió con Marta y Damián. Su objetivo pasó por recuperar posiciones y tratar de alejar al empresario de uno de sus principales apoyos: Gabriel Miranda. Por otra parte, Pablo planteó que Claudia ocupara el puesto que había dejado Marta en el departamento comercial, una propuesta que no terminó de convencer a la fotógrafa.

PUBLICIDAD

Miguel también quiso estrechar la relación con Claudia y lo invitó a pasar unos días en Don Benito para conocer a sus padres. Mientras tanto, un pendiente encontrado por Mabel en la cantina abrió una nueva línea de sospechas relacionada con Salva.

Gabriel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Viernes 2 de octubre

El próximo episodio estará marcado por la batalla entre Gabriel y los De la Reina por conquistar a Miranda. Después de descubrir que el empresario se ha reunido con los miembros de la familia, Gabriel intentará averiguar qué le han contado. Digna y Andrés, por su parte, volverán a buscar un acercamiento con el propietario de Galerías Miranda y pondrán sobre la mesa una propuesta que podría resultar decisiva: fabricar un perfume exclusivo para sus establecimientos.

PUBLICIDAD

La estrategia podría convertirse en una oportunidad para recuperar la confianza del empresario y hacer frente a Gabriel, aunque los De la Reina tendrán que esforzarse para convencerle de que se ponga de su lado.

Gabriel reaccionará con especial dureza al enterarse de este encuentro. Convencido de que Valentina ha sido quien ha filtrado la información, la acorralará para exigirle explicaciones. La joven negará haber traicionado su confianza, pero su respuesta no servirá para calmar al empresario, que terminará perdiendo el control y agrediéndola.

Valentina y Andrés en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Mientras la guerra empresarial continúa, Fina hará examen de conciencia y reconocerá ante Marta que no actuó correctamente cuando supo de su despido. La joven admitirá que debería haber tomado una decisión mucho antes y comunicará su intención de dimitir. La noticia despertará de nuevo la ilusión de Marta y podría abrir una nueva oportunidad entre ambas.

PUBLICIDAD

En casa de los Salazar tendrá lugar la esperada comida familiar con Claudia y Manuela como invitadas. Eduardo aprovechará la ocasión para preparar una sorpresa especial para la gobernanta, en un encuentro que promete estar cargado de emociones.

Por otro lado, Mabel tendrá dificultades para sacar adelante uno de sus trabajos debido al presupuesto. Nieves intentará ayudarla y le recomendará que recurra a Josema, aunque la propuesta no será sencilla de aceptar debido a la profunda antipatía que siente hacia el arquitecto.

Tasio y Paula en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

También habrá tensión en la relación de Tasio y Paula. Después de haberla dejado plantada en la cantina, él acudirá a disculparse, pero encontrará a su pareja todavía muy enfadada por lo ocurrido. La reconciliación no será sencilla.

PUBLICIDAD

Finalmente, Beatriz decidirá pasar a la acción para conservar su lugar en la residencia. Ante la llegada de una posible sustituta, intentará por todos los medios espantar a la nueva niñera que Gabriel y Begoña pretenden contratar. Su objetivo será evitar que encuentren a alguien que pueda ocupar definitivamente su puesto.