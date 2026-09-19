Rocío Martín Berrocal, hermana pequeña de Vicky, desvela que padece cáncer de piel: “Por eso siempre llevo gorra para protegerme”

Rocío Martín Berrocal se abre con sus seguidores. (Instagram)

Guardar

Rocío Martín Berrocal ha compartido públicamente un momento delicado referente a su salud, revelando que padece cáncer de piel, concretamente un carcinoma basocelular. A través de un sincero vídeo publicado en su cuenta de Instagram, la empresaria y estilista ha explicado la razón por la que en los últimos meses no se ha desprendido de gorras y sombreros en sus apariciones públicas, aclarando así la constante incertidumbre manifestada por sus seguidores.

La hermana de la diseñadora Vicky Martín Berrocal explicó con transparencia cómo detectó la anomalía cutánea. Tras advertir la presencia de una pequeña mancha en la frente, acudió a la consulta de un especialista para realizarse las pruebas oportunas. La evaluación médica confirmó la existencia del carcinoma, una alteración ante la cual la empresaria ha reaccionado con serenidad, recordando además que no es la primera ocasión en la que debe hacer frente a una lesión dermatológica de este tipo.

PUBLICIDAD

Con la cercanía que la caracteriza, la estilista de 44 años no solo ha querido despejar las dudas acerca de su estilismo reciente, sino que ha aprovechado la difusión de sus plataformas digitales para lanzar un valioso mensaje de concienciación sobre la salud de la piel. Su testimonio, abordado desde el respeto, la calma y el optimismo, busca normalizar los diagnósticos precoces y recordar la importancia de acudir a revisiones dermatológicas periódicas ante cualquier cambio en el cuerpo.

Tratamiento con crema y el motivo de usar gorra

Durante la grabación publicada en sus redes sociales, Rocío comenzó dirigiéndose a su comunidad virtual con total naturalidad para justificar el uso constante de sus accesorios de cabeza: “Os quería comentar una cosa, ya que me preguntáis mucho durante estos meses el porqué de llevar siempre gorra, sombrero... Que os dais cuenta de todo, ¿eh?”. Acto seguido, la empresaria procedió a quitarse la prenda para mostrar a la cámara la señal rojiza de su frente y aclarar las indicaciones médicas recibidas: “Siempre llevo gorra para protegerme en la calle, en casa no la tengo que llevar. Hace poco me salió una mancha, fui al dermatólogo y me hicieron las pruebas que tenían que hacer y era un carcinoma basocelular. Y había que quitarlo”.

PUBLICIDAD

Respecto al abordaje médico, los expertos optaron por evitar la cirugía inmediata y pautaron un tratamiento tópico de varias semanas: “No quisieron operarme, me han hecho primero un tratamiento de seis semanas, por eso tampoco me habéis visto en la playa, con un tratamiento de una crema que va comiendo todas las células cancerígenas que hay ahí o por alrededor”.

Tras culminar esta fase, la empresaria afronta el proceso de cicatrización con paciencia: “Ya concluidas las seis semanas, ahora tengo que esperar que se seque, que se caiga la costra y tendré que volver ahí a ver si ha desaparecido o no”. Rocío recordó además que ya le habían extirpado previamente otra lesión similar en la espalda, quitándole dramatismo a la situación: “Ya aquí me quitaron uno, en la espalda, en fin... No pasa nada, se quita”.

PUBLICIDAD

El mensaje de prevención de Rocío Martín Berrocal

Más allá de relatar su experiencia personal, el propósito principal del mensaje de Rocío Martín Berrocal ha sido enfatizar la necesidad del cuidado constante frente a la radiación solar. Dirigiéndose a sus seguidores, insistió en la importancia de no postergar las visitas al especialista ante cualquier alteración sospechosa: “Quería simplemente que lo supierais y, sobre todo, para que os reviséis, que vayáis al médico si os sale una mancha, un lunar... Por favor, es superimportante revisarse todos los años”.

El discurso de protección de Rocío Martín Berrocal. (Instagram)

En este sentido, la estilista hizo especial hincapié en incorporar la crema de protección solar como un hábito diario e indispensable en la rutina, independientemente del clima o de la época del año: “Y sobre todo también protegerse del sol. Da igual invierno, da igual verano, da igual que vayáis a la playa o no, da igual que esté nublado, hay que protegerse. Vuestra cremita solar, qué tan importante es, ¡y pa’lante!”. Esta llamada a la prudencia coincide con su reciente reaparición en el FesTVal de Vitoria, donde posó en la alfombra roja junto a su familia luciendo un peinado con flequillo para disimular la zona mientras afronta con entereza su recuperación.

PUBLICIDAD