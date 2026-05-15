Una terapia experimental logra eliminar el cáncer de riñón más agresivo

Investigación en un laboratorio (Shutterstock España)

Un fármaco experimental ha logrado eliminar en un paciente al completo el subtipo de cáncer de riñón más común y agresivo, el carcinoma de células claras. El tratamiento, diseñado por un equipo de investigadores estadounidenses, también ha conseguido reducir el tamaño de los tumores renales que no responden a las terapias habituales.

La investigación ha sido publicado en Cell Reports Medicine y se ha centrado en inhibir farmacológicamente la proteína hematopoyética progenitora quinasa 1 (HPK1), considerada uno de los mecanismos de “freno” naturales del sistema inmunitario. El ensayo ha incluido a más de 100 pacientes con diferentes tipos de cáncer, todos ellos con tumores resistentes a diversos tratamientos previos, y ha identificado actividad antitumoral concreta en 22 personas con carcinoma renal de células claras, de las cuales una ha conseguido la remisión completa de la enfermedad, dos han mostrado una reducción significativa del tumor y tres han estabilizado la patología durante varios meses, hasta un máximo de 25 meses.

PUBLICIDAD

El nuevo enfoque parte de la inmunoterapia, una especialidad que busca potenciar las defensas del organismo para que combatan las células tumorales. David Braun, médico especialista en oncología médica y coautor principal del estudio, ha destacado que el fármaco actúa desactivando los frenos inmunológicos de las células T. A diferencia de otros métodos, este compuesto es capaz de penetrar en la célula y bloquear específicamente HPK1, lo que incrementa la capacidad de respuesta inmunitaria frente al cáncer. Braun ha subrayado: “Hemos estudiado una población muy difícil de tratar. Que este fármaco sea activo clínicamente y produzca ciertas respuestas resulta prometedor”, según declaraciones recogidas por Medical Xpress.

El cáncer de células renales es responsable de un 2-3 % de todos los tumores malignos en el adulto, siendo dos veces más frecuente en hombres que en mujeres. El cáncer renal representa el octavo tumor más prevalente en España: cada año se diagnostican en nuestro país más de 9.000 nuevos casos, según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

PUBLICIDAD

Una terapia para los subtipos de cáncer más resistentes

De los 22 pacientes con carcinoma de células claras, todos habían recibido previamente los tratamientos oncológicos estándar para cáncer de riñón, pero la enfermedad había persistido o progresado tras someterse incluso a tres, cuatro o cinco líneas diferentes de terapia. El ensayo ha constatado que el fármaco logró eliminar por completo el cáncer en un paciente, reducir el volumen tumoral en otros dos y mantener la situación estable durante al menos varios meses en tres personas más, una de ellas durante 25 meses. En palabras de Braun, estos casos excepcionales de respuesta se han producido en pacientes “fuertemente pretratados”, lo que subraya el potencial de este tipo de inmunoterapia cuando las alternativas convencionales se agotan.

En el año 2024 se produjeron en España 433.357 defunciones, solo 194 defunciones más que el pasado año en la misma fecha, según los datos provisionales del informe 'Defunciones según la Causa de Muerte', publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que por segundo año consecutivo sitúa a los tumores como primera causa de muerte en 2024, con un 26,6% del total de defunciones, seguidos de las enfermedades del sistema circulatorio (26%). Fuente: Europa Press

En el control biológico del estudio, los investigadores desarrollaron un test sanguíneo capaz de medir si el fármaco alcanzaba realmente su objetivo dentro de las células T. Los análisis confirmaron que la proteína HPK1 quedaba inhibida tras la administración del medicamento. Además, mediante biopsias tumorales extraídas antes y después del tratamiento, se ha observado un aumento de determinadas poblaciones de células inmunitarias localizadas en el interior de los tumores después de iniciar la terapia. Braun señala que estos resultados respaldan que el mecanismo de acción esperado se está produciendo tanto a nivel biológico como molecular.

PUBLICIDAD

Todavía existen interrogantes sobre por qué este HPK1 inhibidor ha mostrado especial actividad en el carcinoma renal de células claras frente a otros tipos de cáncer analizados. Según Braun, que trata habitualmente este tipo de tumores y lidera un laboratorio enfocado en inmunoterapias, no se ha identificado por ahora un motivo específico que explique esta susceptibilidad particular de las células renales claras. Esta cuestión, advierte, queda abierta para futuras investigaciones.