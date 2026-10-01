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El proyecto sostenible del príncipe Harry entra en números rojos: la empresa de viajes Travalyst registra pérdidas de 13.542 libras

La entidad ha declarado a ‘The Sun’ que no se trata de una situación preocupante, sino de un movimiento previsto dentro de su estrategia

El príncipe Harry de Gran Bretaña llega a la ceremonia inaugural de los premios Invictus Spirit Awards 2026. (REUTERS/Hannah McKay).
El príncipe Harry de Gran Bretaña llega a la ceremonia inaugural de los premios Invictus Spirit Awards 2026. (REUTERS/Hannah McKay).
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El proyecto con el que el príncipe Harry pretende impulsar un turismo más sostenible atraviesa un momento financiero un tanto difícil. Travalyst, la organización sin ánimo de lucro creada por el duque de Sussex en 2019, ha cerrado su último ejercicio con 13.542 libras esterlinas de pérdidas, según reflejan las cuentas anuales de la entidad.

El resultado contrasta con el registrado el año anterior, cuando la compañía presentó beneficios y disponía de 138.827 libras en efectivo, además de haber abonado 88.836 libras en impuestos. La publicación de las nuevas cuentas llega después del regreso de Harry al Reino Unido junto a Meghan Markle y sus hijos, Archie y Lilibet.

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Pese al cambio de tendencia, desde Travalyst restan importancia a las cifras. Un portavoz de la organización aseguró a The Sun que no se trata de una situación preocupante, sino de un movimiento previsto dentro de la estrategia de la entidad.

“Fue una pérdida pequeña y prevista de 13.000 libras, algo muy típico de una organización sin ánimo de lucro de estructura ligera que realiza una inversión crucial para el futuro. Travalyst mantiene la confianza en su gestión financiera y en la solidez de sus alianzas”, explicó. Además, señaló que Travalyst mantiene la confianza tanto en su gestión económica como en las alianzas que ha establecido.

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El príncipe Harry de Gran Bretaña sentado con su esposa Meghan durante su encuentro con la vicepresidenta de Colombia, 2024. (REUTERS/Nathalia Angarita)
El príncipe Harry de Gran Bretaña sentado con su esposa Meghan durante su encuentro con la vicepresidenta de Colombia, 2024. (REUTERS/Nathalia Angarita)

Una iniciativa creada antes de la nueva vida de Harry

Harry puso en marcha Travalyst en 2019, meses antes de abandonar junto a Meghan sus funciones como miembros sénior de la familia real británica y trasladarse posteriormente a Estados Unidos. La organización nació con el propósito de favorecer que el sector turístico adopte prácticas más respetuosas con el medio ambiente y con las comunidades locales. Para ello, el proyecto cuenta con el apoyo de grandes compañías del sector, entre ellas Tripadvisor, Booking.com, Visa y Expedia.

El príncipe se ha mantenido como la principal imagen de la iniciativa desde su creación, aunque su implicación también ha estado acompañada de cierta controversia debido a su uso ocasional de aviones privados. Durante la presentación de Travalyst en Ámsterdam, Harry defendió que la lucha contra el impacto medioambiental no exige que nadie sea perfecto. “Nadie es perfecto” y “todos podemos hacerlo mejor”, afirmó entonces, antes de defender la necesidad de asumir la responsabilidad individual por las emisiones generadas.

El duque explicó que la mayoría de sus desplazamientos los realizaba en vuelos comerciales, aunque reconoció que en determinadas circunstancias recurría a vuelos privados por motivos relacionados con la seguridad de su familia.

Meghan Markle ha felicitado al príncipe Harry por su 42 cumpleaños con una selección de fotografías. (Instagram @meghan)
Meghan Markle ha felicitado al príncipe Harry por su 42 cumpleaños con una selección de fotografías. (Instagram @meghan)

La salida de una de sus figuras clave

Las dificultades económicas se producen, además, después de un cambio importante en la estructura de la organización. Sally Davey, quien ejercía como directora ejecutiva, abandonó el cargo en septiembre de 2025.

La ejecutiva explicó entonces que había llegado a una etapa de su vida profesional en la que necesitaba dedicar más tiempo tanto a su familia como a sí misma. Davey, no obstante, quiso destacar la importancia del trabajo realizado junto al príncipe.

Siempre estaré agradecida por su apoyo, incluso por haber sido mi confidente y guía durante esta decisión personal de dar un paso al costado”, aseguró. También afirmó sentirse orgullosa de lo construido durante su etapa al frente de Travalyst y dejó claro que continuaría comprometida con su misión.

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