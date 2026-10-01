Javier Quintero, psiquiatra: “Estos tres hábitos están friendo tu cerebro”

Una mujer haciendo scroll (@drjquintero / Montaje Infobae)

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Las pantallas forman parte de casi todos los momentos del día: mientras trabajamos, descansamos, esperamos el autobús o incluso cuando estamos comiendo. El móvil se ha convertido en una fuente constante de estímulos, con vídeos breves, notificaciones y mensajes que reclaman nuestra atención una y otra vez. Sin embargo, algunos hábitos cotidianos relacionados con esta hiperconexión pueden terminar pasando factura a nuestra capacidad de concentración.

El psiquiatra Javier Quintero (@drjquintero en redes sociales) advierte precisamente sobre ello en un vídeo publicado en TikTok, en el que señala tres comportamientos habituales que pueden afectar a la forma en la que mantenemos la atención: “Estos tres hábitos están friendo tu cerebro”.

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Frente a estas rutinas dañinas, el doctor Quintero plantea alternativas sencillas para recuperar una atención más sostenida y reducir la exposición constante a estímulos. Leer, salir a caminar sin mirar el móvil o centrarse en una sola tarea son algunas de sus propuestas para romper con unos hábitos cada vez más integrados en la vida diaria.

Hacer ‘scroll’ sin parar

El primer hábito que señala el especialista es consumir vídeos cortos de manera constante. El formato de las redes sociales hace que el usuario pase rápidamente de un contenido a otro, recibiendo un estímulo nuevo cada pocos segundos. Según explica el psiquiatra, esta dinámica puede hacer que después resulte más difícil mantener la atención en actividades más lentas y prolongadas.

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Frente a esta tendencia, propone “entrenar precisamente lo contrario: la atención sostenida”. Leer, hacer un puzzle o ver una película son algunos de los ejemplos que menciona. Se trata de recuperar actividades en las que no existe un cambio constante de estímulo y en las que mantener la concentración durante un periodo más largo forma parte de la propia experiencia.

Pasar demasiado tiempo sentado y encerrado

El segundo hábito está relacionado con el sedentarismo y el exceso de tiempo frente a las pantallas. Quintero apunta que pasar muchas horas sentado, con poca exposición a la luz natural y mirando dispositivos puede alejar a las personas del movimiento y del entorno.

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Su recomendación es sencilla y no requiere grandes esfuerzos. Salir a caminar, cambiar de escenario y buscar momentos al aire libre son algunas de las alternativas que plantea. Siempre que sea posible, además, aconseja realizar parte de ese paseo sin mirar las pantallas: “Tu cerebro necesita movimiento, luz natural y conectar con el entorno”.

La idea es introducir movimiento y contacto con el exterior en una rutina que, para muchas personas, transcurre entre la casa, el trabajo y los dispositivos electrónicos. Un paseo puede convertirse así no solo en una pausa física, sino también en un momento de desconexión de los estímulos digitales.

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Hacer varias cosas a la vez

El tercer hábito señalado por el psiquiatra es intentar realizar varias tareas simultáneamente. Trabajar mientras se consulta el móvil, interrumpir una actividad para responder un correo o cambiar continuamente entre el trabajo y las redes sociales puede generar la sensación de estar aprovechando mejor el tiempo.

Sin embargo, el doctor explica que el cerebro no estaría realizando todas esas tareas de forma simultánea, sino que “en realidad está saltando constantemente de una tarea a otra y cada cambio tiene un coste”, puesto que puede dificultar que mantengamos la concentración en aquello que estamos haciendo.

Por eso, su propuesta final es tan sencilla como directa: hacer una cosa cada vez. En lugar de responder mensajes mientras se trabaja o revisar las redes durante cualquier momento de espera, se trataría de reducir los cambios de actividad y dedicar la atención a una única tarea.

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Las tres recomendaciones planteadas por Quintero tienen un elemento común: recuperar espacios de concentración frente a una rutina marcada por la inmediatez y las interrupciones. Menos scroll, más movimiento y una tarea cada vez son, en definitiva, las tres pautas que el psiquiatra propone para relacionarse de otra manera con las pantallas y proteger los momentos de atención sostenida.