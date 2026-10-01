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Los Javis explican a Marc Giró cómo fue su ruptura en plena grabación de ‘La bola negra’: “Lo hemos hecho tan bien…”

Javier Calvo y Javier Ambrossi visitaron ‘Cara al Show’ para hablar de su película, de cómo afrontaron su separación y de sus deseos de trabajar con Julia Roberts o Nicole Kidman

Los Javis en 'Cara al show'. (Atresmedia)
Los Javis en 'Cara al show'. (Atresmedia)
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Javier Calvo y Javier Ambrossi se sentaron este miércoles frente a Marc Giró en Cara al Show para hablar de La bola negra, la película que ambos han dirigido y que ha recibido una gran acogida. Una visita en la que hubo espacio para las bromas, para recordar algunos de los momentos más especiales de la promoción del filme y también para abordar una cuestión mucho más personal: la separación de Los Javis en pleno rodaje.

La conversación comenzó con un tono distendido. Los directores bromearon con el presentador sobre los trucos que utilizaron para conseguir alargar los aplausos durante su paso por Cannes y también sobre la manera en la que guardaron los premios que recibieron en el Festival de San Sebastián. Una forma de mostrar el lado más divertido de una etapa especialmente intensa para ambos.

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Sin embargo, la charla adquirió un tono más serio cuando Marc Giró quiso conocer su opinión sobre las críticas que ha recibido el enfoque de La bola negra en torno al asesinato de Federico García Lorca. Algunas voces han cuestionado que la película plantee la orientación sexual del poeta como parte del contexto de su asesinato, una cuestión sobre la que Javier Ambrossi quiso matizar su planteamiento.

Los Javis en 'Cara al show'. (Atresmedia)
Los Javis en 'Cara al show'. (Atresmedia)

“No lo decimos solo nosotros, pero buscar una razón parece que da sentido al asesinato cuando la razón fue la intolerancia de sus asesinos, que se enorgullecían de ello. Al fin y al cabo lo mataron por ser una persona libre, que es lo que les jodía. Se abren debates para no reconocer la realidad de que asesinaron al poeta más importante de nuestra literatura”, explicó.

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Así vivieron Los Javis su separación durante el rodaje

Uno de los momentos más esperados de la entrevista llegó cuando Marc Giró les preguntó directamente por su separación. El proceso coincidió con una parte especialmente importante de la creación de La bola negra, de modo que ambos tuvieron que afrontar el final de su relación mientras continuaban trabajando juntos.

La separación llegó en mitad de la peli, pero lo hemos hecho tan bien que nuestras familias siguen unidas, seguimos compartiendo amigos”, explicaron. Una situación que, según contaron, también se extiende a sus perros, que continúan formando parte de esa vida compartida que han construido durante años.

Los Javis en 'Cara al show'. (Atresmedia)
Los Javis en 'Cara al show'. (Atresmedia)

“Solo que hemos sido honestos con nuestros sentimientos”, añadieron Los Javis, poniendo el foco en la manera en la que decidieron gestionar una ruptura que se produjo mientras seguían inmersos en un proyecto común.

Madonna, Belén Esteban y las actrices con las que sueñan trabajar

Marc Giró también quiso llevar la conversación hacia los famosos que se han puesto en contacto con ellos a raíz de la película o por otros motivos. Los Javis sorprendieron al mencionar dos nombres muy diferentes: Madonna y Belén Esteban.

Ambos han recibido mensajes de estas dos conocidas personalidades, aunque cuando llegó el momento de hablar de sus grandes deseos profesionales, cada uno tuvo claro a quién elegiría.

Para Ambrossi, la actriz de sus sueños es Julia Roberts. “Me impactó siempre desde pequeño aunque nunca nos ha llamado”, reconoció con humor. El director confesó así su admiración por la intérprete y dejó claro que uno de sus grandes deseos sería poder trabajar algún día con ella.

Calvo, por su parte, se declaró “muy de Nicole Kidman”. La respuesta llevó a Giró a plantear una pregunta inevitable: si Nicole Kidman había llegado a ponerse en contacto con ellos. Los Javis prefirieron no responder y dejaron la cuestión en el aire, alimentando las especulaciones sobre un posible contacto o incluso una futura colaboración.

Javier Calvo acaba comiendo el testículo

La parte más surrealista de la noche llegó al final de la entrevista. Marc Giró sentó a Los Javis ante una mesa repleta de comida y les planteó un juego en el que debían elegir entre responder a preguntas comprometidas o enfrentarse a alimentos poco apetecibles, entre ellos testículos de animales.

El presentador no tardó en ponerles en un aprieto. Una de las cuestiones planteadas fue especialmente incómoda: “¿Cuál es peor película Los domingos o El ser querido?”. Ante la posibilidad de tener que mojarse públicamente, Javier Calvo terminó optando por la alternativa gastronómica y se comió el testículo.

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