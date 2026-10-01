España

La Aemet lanza un aviso especial por chubascos fuertes y persistentes que se concentrará en Cataluña y la Comunidad Valenciana

Esta última ha cancelado las clases por alerta naranja de lluvias este 1 de octubre. La alerta estará vigente en el tercio oriental de la península hasta el próximo lunes

Protección Civil alerta de riesgo elevado de inundaciones súbitas en Cataluña, C. Valenciana y Baleares por lluvias. (Europa Press)
Protección Civil alerta de riesgo elevado de inundaciones súbitas en Cataluña, C. Valenciana y Baleares por lluvias. (Europa Press)
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Hace una semana se vivía el veranillo de San Miguel y la entrada del otoño viene pisando fuerte por la bajada de temperaturas y el tiempo más húmedo. Esta vez la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sitúa en un 70% la probabilidad de que se registren acumulados superiores a los 150 litros por metro cuadrado en menos de seis horas (allí donde está activo el aviso), con capacidad de provocar inundaciones súbitas en zonas bajas, arroyos y ramblas.

Un frente atlántico proveniente de una borrasca situada al norte del Atlántico cruzará la península de oeste a este durante la tarde, al tiempo que una entrada de aire frío en niveles altos se combinará con un intenso aporte de humedad del Mediterráneo.

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Una calle de Barcelona durante el temporal de lluvia, a 29 de septiembre de 2026. (EFE/Alejandro García)
Una calle de Barcelona durante el temporal de lluvia, a 29 de septiembre de 2026. (EFE/Alejandro García)

Cataluña y la Comunidad Valenciana concentran la mayor atención de los servicios meteorológicos. La Aemet y el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) mantienen avisos amarillo y naranja en todo el territorio catalán, con especial atención en las comarcas de Terres de l’Ebre. En paralelo, la Comunidad Valenciana afronta una jornada que las autoridades regionales calificaron de “muy adversa”, con avisos naranjas en Valencia, Castellón y el litoral norte de Alicante que podrían dejar hasta 160 litros por metro cuadrado en pocas horas. El episodio llega apenas días después de que un temporal similar obligara a activar niveles rojos en Barcelona, Tarragona y Girona. Las Islas Baleares también podrían verse afectadas, con chubascos localmente fuertes desde las últimas horas del viernes, aunque con menor intensidad que en el litoral peninsular.

Cataluña y la Comunidad Valenciana afrontan el tramo más peligroso del episodio

Las lluvias comenzarán este jueves al mediodía y avanzarán hacia el Levante, donde se prevén las precipitaciones más intensas en Castellón, Valencia, el litoral norte de Alicante y el sur de Tarragona. En la Comunidad Valenciana, el aviso naranja se activará desde las dos de la tarde ante el riesgo de chubascos muy fuertes con tormenta, granizo y rachas de viento intensas. Una región que ha cancelado las clases para evitar riesgos. La Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet) advirtió de la dificultad para predecir dónde caerá la mayor cantidad de agua, ya que algunos pueblos podrían recibir hasta 200 litros por metro cuadrado en pocas horas mientras el municipio vecino apenas registra lluvia. El peor momento se espera durante la noche y la madrugada del viernes.

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Aemet anuncia un aviso naranja en el litoral que afectará sobre todo a Comunidad Valenciana y Cataluña. (Aemet)
Aemet anuncia un aviso naranja en el litoral que afectará sobre todo a Comunidad Valenciana y Cataluña. (Aemet)

En Cataluña, el Servei Meteorològic de Catalunya concentra la alerta en Terres de l’Ebre, donde los avisos naranjas se mantendrán hasta el viernes al mediodía ante la posibilidad de superar los 150 litros por metro cuadrado en apenas seis horas. Las tormentas avanzarán durante la tarde desde el litoral y el interior hacia el extremo sur de la comunidad, con la costa de Tarragona como punto más expuesto. Los expertos explican que un Mediterráneo más cálido de lo habitual, a causa del calentamiento global, aporta más humedad a la atmósfera y favorece este tipo de episodios de lluvia intensa. Las precipitaciones se mantendrán durante el fin de semana en buena parte de la península, aunque con menor fuerza que la prevista para jueves y viernes.

Madrid vive una jornada de contraste con lluvia escasa

En la capital, la jornada del jueves se caracterizará por cielos muy nubosos durante la mañana que darán paso a nubosidad abundante con lluvia escasa por la tarde, según detalló la Aemet. No se esperan lluvias durante la primera mitad del día, aunque sí ligeras precipitaciones a partir de la tarde, con posibilidad de alguna tormenta aislada en la segunda mitad de la jornada.

Las temperaturas máximas en Madrid ascenderán hasta los 28°C hacia las cinco de la tarde, mientras las mínimas descenderán a 15°C, con una sensación térmica de 27°C como máxima y 16°C como mínima. Soplarán vientos flojos de dirección este a lo largo de la jornada.

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