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La hija de 14 años de Elsa Pataky y Chris Hemsworth sorprende subida en un toro en un rodeo: “La única chica de la competición y se llevó la victoria”

El actor internacional ha publicado con orgullo en sus redes sociales el “salvaje” vídeo de su hija India Rose

La hija de Chris Hemsworth y Elsa Pataky se lleva la victoria en un rodeo (Reuters / Instagram)
La hija de Chris Hemsworth y Elsa Pataky se lleva la victoria en un rodeo (Reuters / Instagram)
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Chris Hemsworth ha celebrado que su hija India Rose, de 14 años, ha ganado un rodeo de monta de toro siendo la única participante femenina de la competición. El actor ha difundido las imágenes de la prueba y ha descrito el resultado como un momento de orgullo por la afición de la familia a los deportes y la naturaleza. Para que una monta de toro se considere válida, la jinete debe permanecer ocho segundos sobre el animal.

India Rose ha superado esa exigencia en el rodeo, y Hemsworth la ha presentado como “la campeona de monta de toros” en un segundo vídeo grabado antes de la prueba. El intérprete ha compartido una grabación en la que su hija permanece varios segundos sobre el toro con una mano levantada. Junto al vídeo, ha escrito: “Solo quería decir que mi hija es una fiera. La única chica de la competición y se llevó la victoria a casa. Un momento de mucho orgullo”.

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El rodeo es un deporte ecuestre tradicional originario de Estados Unidos y vinculado a las labores ganaderas. La disciplina mide el tiempo que el participante logra mantenerse durante la monta y su manejo de los animales. En el vídeo previo a la competición, Hemsworth pregunta a su hija cómo se siente antes de participar. India Rose responde con un escueto “bien” y explica que debe aguantar ocho segundos encima del toro para que la prueba cuente.

La relación de Elsa Pataky con su hija

La preparación de la adolescente para esta actividad ya había aparecido en publicaciones de Elsa Pataky. Hace unos meses, la actriz mostró cómo introducían la adrenalina en su vida familiar en la localidad australiana de Byron Bay, rodeada de naturaleza. Pataky compartió entonces sus preparativos para el rodeo. Mientras India Rose practicaba con un animal real, la actriz entrenaba con un potro mecánico artesanal, una afición que ambas comparten.

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Los caballos forman parte de los deportes que practica la hija mayor de Hemsworth y Pataky, pero no es la única disciplina que ha incorporado. La joven acudió hace unos meses a un retiro australiano de motocross dirigido a “chicas motociclistas”, donde, según contó su madre, progresó “bastante rápido” tras las primeras vueltas.

Elsa Pataky junto a sus hijos en Madrid (Europa Press)
Elsa Pataky junto a sus hijos en Madrid (Europa Press)

La hija de Elsa Pataky y Chris Hemsworth

Madre e hija también viajaron juntas a África para realizar un safari a caballo. Durante ese recorrido cabalgaron una media de 40 kilómetros al día, hasta completar 320 kilómetros en el conjunto del viaje. Elsa Pataky ha hablado en varias ocasiones de la personalidad de India Rose y de su escaso interés por la ropa, la moda o el maquillaje. En unas declaraciones realizadas en España hace dos años, explicó que su hija eligió acudir en chándal a un estreno y que nadie logró hacerle cambiar de idea.

“Mi hija no es nada femenina. Nada, nada. En la premiere decidió ir en chándal y nadie le podía cambiar de idea. Es su forma de ser y yo me identifico con ella porque de pequeña era un poco así”, afirmó la actriz. Elsa Pataky añadió que no le exige adoptar otros gustos y que prefiere que esa etapa llegue “cuanto más tarde mejor”. Chris Hemsworth también ha contado que no hay “nada mejor” que escaparse con una de sus “mejores amigas”, en referencia a India Rose. Padre e hija han compartido salidas a la naturaleza y actividades deportivas, como una jornada de pesca que el actor mostró en una publicación de hace dos años.

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