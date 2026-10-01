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Carlos Almagro, profesor de autoescuela: “Esta señal no significa nada”

La señal P-2 avisa de un cruce, pero no altera la prioridad del vehículo que llega por la derecha

Carlos Almagro, profesor de autoescuela, advierte de que la velocidad indicada en el supuesto puede generar errores en el examen.
Carlos Almagro, profesor de autoescuela, recuerda que debe pasar primero el vehículo que llega por la derecha. (@almagro_autoescuela)
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La prioridad de paso en los cruces es uno de los aspectos que más atención requiere durante la formación de los futuros conductores. Las señales, la posición de los vehículos y las circunstancias de cada intersección pueden condicionar la respuesta correcta, sobre todo en situaciones que parecen similares a primera vista.

Carlos Almagro, profesor de autoescuela, ha llamado la atención sobre una señal que, según explica, puede generar dudas en las pruebas teóricas y prácticas. Almagro ha advertido en un vídeo compartido en redes sociales (@almagro_autoescuela) sobre una señal de cruce que suele inducir a error en los exámenes de conducción: “Esta señal no significa nada”.

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Se trata de la señal P-2, un triángulo con borde rojo y una cruz negra en su interior que anuncia la proximidad de una intersección. Según explica, su presencia no modifica la prioridad entre vehículos.

La prioridad sigue siendo a la derecha

El mensaje se centra en una confusión frecuente, interpretando la señal como si otorgara preferencia a uno de los vehículos que llegan al cruce. Para Almagro, esa lectura lleva a muchos alumnos a responder de forma equivocada cuando se enfrentan a una pregunta de examen. La señal no altera la regla que debe aplicarse para determinar qué vehículo avanza primero.

Almagro plantea el caso de un cruce común con dos vehículos y recuerda que la prioridad corresponde al que llega por la derecha. “El dos, porque el de la derecha pasa primero”, afirma. En el ejemplo, la señal está presente antes de la intersección, pero el docente insiste en que ese elemento no cambia el orden de paso entre ambos conductores.

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No concede prioridad al vehículo que la encuentra.
La señal P-2 advierte de la proximidad de una intersección. (@tuteorica)

La señal P-2 recuerda precisamente la norma de prioridad a la derecha en los cruces que no cuentan con otra indicación que ordene el paso. Es decir, no concede preferencia al conductor que la encuentra ni obliga a los vehículos de la vía transversal a detenerse. Su función consiste en advertir de la cercanía de la intersección y en alertar sobre la necesidad de aplicar la regla general de circulación.

La velocidad, otra clave del examen

La clave, de acuerdo con su explicación, está en distinguir entre la advertencia sobre la proximidad de un cruce y las indicaciones que afectan de manera directa a la prioridad. El profesor plantea que el alumno debe fijarse en la posición de los vehículos y en las normas que rigen la intersección, sin atribuir a la señal un efecto que, en este caso, no tiene.

También subraya que la velocidad forma parte del supuesto que analiza. Aunque la prioridad se mantiene para el vehículo que llega por la derecha, el paso por la intersección debe realizarse dentro del límite indicado en ese caso concreto. “Tiene una velocidad máxima de 50”, precisa el profesor en el vídeo al referirse a las condiciones del cruce.

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La función de la señal, según el docente, es advertir al conductor sobre la existencia de la intersección. “Te recuerda que hay un cruce, ya está”, señala. Su explicación busca separar dos cuestiones que pueden aparecer unidas en una misma pregunta: por un lado, el aviso de que el conductor se aproxima a un punto donde confluyen vías; por otro, la norma que decide quién tiene preferencia de paso.

Almagro alerta que la diferencia de velocidad puede aparecer en las preguntas del examen: “Cuidado con esa pregunta en el examen, que es la que se falla”. Para el docente, el error no está solo en desconocer la regla de prioridad a la derecha, sino en dejarse llevar por una señal cuya función se limita a avisar de la presencia de la intersección y a recordar qué norma debe aplicarse.

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