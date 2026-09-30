Gabriel intentará convencer al señor Miranda y Begoña prepara la sustitución de Beatriz: avance de ‘Sueños de libertad’ del jueves 1 de octubre

Gabriel y Begoña en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Guardar

La tensión continúa creciendo en Perfumerías De la Reina. La llegada de Gabriel al frente de la empresa ha provocado una profunda división entre sus trabajadores y ha puesto contra las cuerdas a algunos de los personajes más importantes de la colonia. Los despidos de Marta y Andrés han desencadenado una auténtica rebelión, mientras las alianzas comienzan a cambiar y los De la Reina buscan la manera de recuperar el poder.

La semana comenzó con varios frentes abiertos. Digna recibió un inesperado gesto de Luis que la dejó desconcertada, mientras Andrés trataba de convencer a Valentina para que no abandonara su puesto. Al mismo tiempo, Gabriel continuó presionando a Beatriz para que se marchara a Madrid y Tasio sorprendió a Paula con una propuesta que podía cambiar su relación.

PUBLICIDAD

Pero uno de los conflictos principales estuvo protagonizado por Marta y Fina. La primera no encajó que su expareja decidiera permanecer en la fábrica después de su despido, una decisión que interpretó como una falta de apoyo. La distancia entre ambas se hizo cada vez más evidente, mientras Fina trataba de lidiar con sus propios sentimientos y con las consecuencias de su ruptura con Marta.

Marta y Andrés en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

También la llegada de Josema, el nuevo arquitecto contratado por Gabriel, comenzó a generar movimientos inesperados. Su relación con Pablo y su pasado hicieron que su presencia no pasara desapercibida, especialmente para Mabel, que no tardó en mostrar sus reticencias.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, Pablo decidió plantar cara a Gabriel por sus últimas decisiones. La situación en la empresa se complicó todavía más cuando los Salazar entraron en escena y comenzaron a mover sus propias piezas. En el terreno sentimental, Claudia y Miguel avanzaron en su relación después de aclarar sus dudas, mientras Tasio y Paula protagonizaron un encuentro nocturno en la cantina que abrió la puerta a nuevas complicaciones.

El miércoles, Tasio decidió implicarse directamente en la batalla empresarial junto a Marta y Damián. Su objetivo será recuperar terreno frente a Gabriel y arrebatarle uno de sus principales apoyos: el empresario Miranda. Paralelamente, Pablo sorprendió al plantear a Claudia como posible sustituta de Marta al frente del departamento comercial, una propuesta que la fotógrafa no recibió con entusiasmo.

PUBLICIDAD

Tasio y Paula en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Además, Miguel dio un paso importante en su relación con Claudia al invitarla a pasar un fin de semana en Don Benito para conocer a sus padres. En la cantina, un misterioso pendiente encontrado por Mabel provocó nuevas sospechas alrededor de Salva.

Capítulo 660 del jueves 1 de octubre

El capítulo del jueves pondrá el foco en varias conversaciones decisivas. Manuela afrontará con nervios la comida con los Salazar y contará con el apoyo de Alberto, que tratará de tranquilizarla ante un encuentro que puede tener consecuencias para el futuro de la empresa.

Mientras tanto, Gabriel recibirá en su despacho al señor Miranda. El abogado tratará de convencer al empresario de que los cambios introducidos en Perfumerías De la Reina son imprescindibles para modernizar la compañía. Para justificar los despidos de Marta y Andrés, defenderá que forman parte de una nueva estrategia comercial y utilizará como ejemplo el modelo de productos Brossard.

PUBLICIDAD

Gabriel también insistirá en que únicamente está siguiendo las instrucciones de los franceses y tratará de ganarse definitivamente la confianza de Miranda con una propuesta económica: conseguirá que obtenga un descuento en las condiciones de su nuevo contrato.

Claudia y Miguel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

En la residencia, Beatriz descubrirá una situación que no le hará ninguna gracia. La joven sorprenderá a Begoña mientras entrevista a una posible sustituta y querrá saber inmediatamente qué está ocurriendo. La enfermera le explicará que ha sido una decisión impulsada por Gabriel, provocando el enfado de Beatriz. Begoña, por su parte, dejará claro que echará mucho de menos a la niñera cuando se marche.

PUBLICIDAD

Gabriel también intentará solucionar otro de sus problemas. Después de haber despedido a los tíos de Julia, buscará el perdón de la niña y tratará de convencerla de que las decisiones tomadas no dependen exclusivamente de él.

Por otro lado, Claudia mantendrá una conversación con Fina en la cantina sobre su relación con Miguel. La fotógrafa le contará cómo están avanzando las cosas entre ellos y aprovechará para preguntarle por su situación después de su ruptura con Marta. Fina conseguirá hacerla reflexionar sobre el puesto que Pablo le ha ofrecido: aceptar el cargo supondría, desde su punto de vista, ir contra unos principios que considera importantes.

PUBLICIDAD

Valentina y Andrés en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Bianca también dará por terminado el retrato de Digna. La esposa de Damián aprovechará el momento para hablar con la pintora sobre el conflicto que mantiene con Marta y sobre cómo su llegada ha terminado alterando el equilibrio entre Fina y su hijastra. Digna llegará incluso a reconocer que Bianca consiguió engañarlos a todos.

Finalmente, los De la Reina tomarán una decisión clave: citarán a Miranda en su casa para conocer qué ocurrió durante su encuentro con el abogado. Su intención será convencer al empresario de que no confíe ciegamente en su primo y mostrarle hasta dónde puede llegar.

PUBLICIDAD