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Traiciones, ofertas inesperadas y una noche que lo cambia todo: avance de ‘Sueños de libertad’ del martes 29 de septiembre

La serie de Antena 3 sacude los cimientos de la familia Salazar mientras Gabriel mueve ficha en la fábrica

Damián, hundido tras la jugada de Gabriel. (Atresmedia)
Damián, hundido tras la jugada de Gabriel. (Atresmedia)
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La semana arranca fuerte en Sueños de libertad, y el lunes 28 de septiembre dejó claro que el otoño llega con turbulencias a la colonia. El capítulo 657 abrió la puerta a nuevas tensiones, secretos y movimientos que ya empiezan a descolocar a más de uno. Digna recibió un detalle inesperado de Luis que la dejó desconcertada; Andrés intentó frenar la dimisión de Valentina; Gabriel siguió presionando a Beatriz para que se marche a Madrid; y Tasio sorprendió a Paula con una propuesta que ella no vio venir.

Fina, por su parte, se mostró inquieta por el despido de Marta, mientras Andrés terminó rompiéndose ante Begoña en una escena que dejó al público con el corazón encogido.

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Con este panorama, el martes 29 de septiembre llega cargado de decisiones, traiciones y un encuentro nocturno que promete dar mucho que hablar.

Martes 29 de septiembre: Marta estalla, Josema entra en juego y Paula y Tasio cruzan una línea peligrosa

El capítulo 658 será uno de esos episodios donde cada personaje parece caminar sobre un campo de minas. Para empezar, Marta se sentirá profundamente traicionada por Fina. La joven, despedida de manera injusta, esperaba que su amiga la defendiera… pero la realidad será mucho más amarga. Este desencuentro marcará un antes y un después entre ambas.

Marta y Fina se reencuentran tras meses separadas: “Ya estoy aquí, mi amor”. (Atresmedia)
Marta y Fina se reencuentran tras meses separadas: “Ya estoy aquí, mi amor”. (Atresmedia)

Mientras tanto, los Salazar harán una oferta inesperada a Josema, el arquitecto recién llegado que Gabriel ha contratado para renovar la fábrica. Josema, viejo amigo de Pablo, aterriza en la colonia con un pasado que huele a secreto, y su presencia ya empieza a incomodar a Mabel, que no lo recibirá precisamente con entusiasmo. La propuesta de los Salazar abrirá un nuevo frente que promete tensar aún más la relación entre Pablo y Gabriel.

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Y hablando de tensiones: Pablo se enfrentará directamente a Gabriel por el despido de Marta y Andrés. El choque entre ambos será inevitable, y el arquitecto no dudará en plantar cara al director de Perfumerías De la Reina. La guerra interna está servida.

En el terreno sentimental, Claudia y Miguel por fin aclararán su situación. Después de semanas de miradas, silencios y dudas, ambos tendrán una conversación decisiva que marcará el rumbo de su relación. Pero la noche no será tranquila para todos: Tasio y Paula vivirán su primer encuentro nocturno en la cantina, un momento cargado de electricidad que podría convertirse en el inicio de algo más… o en un problema mayor.

Valentina, por su parte, propondrá despedir a Marta y Andrés “como se merecen”, una frase que promete levantar ampollas y que deja claro que la tensión en la fábrica está lejos de resolverse.

Marta y Andrés dicen adiós a la fábrica entre lágrimas y los aplausos de sus compañeros. (Atresmedia)
Marta y Andrés dicen adiós a la fábrica entre lágrimas y los aplausos de sus compañeros. (Atresmedia)

Lo que viene después: secretos, cortes, ofertas inesperadas y una revelación que puede cambiarlo todo

A partir del miércoles, la colonia se convertirá en un hervidero. Mabel sospechará que Salva tiene un nuevo ligue; Julia reprochará a Gabriel el despido de sus tíos; y Miguel hará una petición inesperada a Claudia que podría alterar su recién aclarada relación. Begoña cotilleará la agenda de Gabriel y encontrará información clave para los De la Reina, mientras Josema recibirá un corte monumental de Mabel.

El jueves traerá más líos: una comida tensa con los Salazar, una entrevista sorpresa de Beatriz, un retrato terminado por Bianca y un intento desesperado de los De la Reina por ganarse a Miranda.

Reencuentro entre Marta y Fina. (Atresmedia)
Reencuentro entre Marta y Fina. (Atresmedia)

El viernes será la cúspide de la semana. Nieves animará a Mabel a pedir ayuda a Josema, Gabriel descubrirá una reunión secreta que podría volverse en su contra, Marta recuperará la ilusión gracias a Fina, Tasio se disculpará con Paula y Andrés y Digna harán una nueva oferta a Miranda que podría cambiar el equilibrio de poder.

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