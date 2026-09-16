Universidades andaluzas promoverán mejoras en la selección de destinos internacionales

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Sevilla, 16 sep (EFE).- La Junta de Andalucía y las universidades publicas de la comunidad promoverán medidas para mejorar la selección de los destinos de las estancias académicas en el extranjero tras el asesinato en México de la joven canaria, estudiante de intercambio de Educación Infantil de la Universidad de Granada.

El anuncio lo ha realizado este miércoles el consejero de Universidad, Jorge Paradela, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha explicado que, aunque la Junta no tiene competencias en esta materia, trasladará al Ministerio de Educación medidas con el objetivo de "mejorar la movilidad internacional de los estudiantes".

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Tras condenar y lamentar el asesinato de Clara Taraconte, de 21 años, Paradela ha avanzado que la Consejería ha instado a las universidades públicas a convocar una reunión cuanto antes de la sectorial interuniversitaria -donde solo están las universidades-, pero en la que participará en esta ocasión la Junta para debatir sobre cuestiones relativas a la movilidad internacional de los estudiantes.

También se abordarán medidas para mejorar la comunicación de las advertencias del Ministerio de Asuntos Exteriores en cuanto a la seguridad para que lleguen de forma más efectiva a las universidades, ha señalado el consejero.

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Paradela ha precisado que dichos protocolos dependen de las universidades públicas y se basan en la información que les traslada el Ministerio de Asuntos Exteriores, aunque ha aclarado que no dispone de información para poder concluir que en el caso de México "no fueron sólidos".

En cualquier caso, ha destacado la rápida actuación de la Universidad de Granada, que ha paralizado el traslado de otros tres estudiantes que iban a viajar al mismo estado de México en el que ha sido asesinada Clara Taraconte.

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Ha lamentado este suceso "trágico, triste y singular" y ha afirmado que "nadie debería volver en un ataúd a casa por causas violentas".EFE

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