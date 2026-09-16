Espana agencias

Universidades andaluzas promoverán mejoras en la selección de destinos internacionales

Guardar

Sevilla, 16 sep (EFE).- La Junta de Andalucía y las universidades publicas de la comunidad promoverán medidas para mejorar la selección de los destinos de las estancias académicas en el extranjero tras el asesinato en México de la joven canaria, estudiante de intercambio de Educación Infantil de la Universidad de Granada.

El anuncio lo ha realizado este miércoles el consejero de Universidad, Jorge Paradela, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha explicado que, aunque la Junta no tiene competencias en esta materia, trasladará al Ministerio de Educación medidas con el objetivo de "mejorar la movilidad internacional de los estudiantes".

PUBLICIDAD

Tras condenar y lamentar el asesinato de Clara Taraconte, de 21 años, Paradela ha avanzado que la Consejería ha instado a las universidades públicas a convocar una reunión cuanto antes de la sectorial interuniversitaria -donde solo están las universidades-, pero en la que participará en esta ocasión la Junta para debatir sobre cuestiones relativas a la movilidad internacional de los estudiantes.

También se abordarán medidas para mejorar la comunicación de las advertencias del Ministerio de Asuntos Exteriores en cuanto a la seguridad para que lleguen de forma más efectiva a las universidades, ha señalado el consejero.

PUBLICIDAD

Paradela ha precisado que dichos protocolos dependen de las universidades públicas y se basan en la información que les traslada el Ministerio de Asuntos Exteriores, aunque ha aclarado que no dispone de información para poder concluir que en el caso de México "no fueron sólidos".

En cualquier caso, ha destacado la rápida actuación de la Universidad de Granada, que ha paralizado el traslado de otros tres estudiantes que iban a viajar al mismo estado de México en el que ha sido asesinada Clara Taraconte.

Ha lamentado este suceso "trágico, triste y singular" y ha afirmado que "nadie debería volver en un ataúd a casa por causas violentas".EFE

(Foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

María Cristina Clemente, abogada y notaria, sobre las herencias: “Pese a que tengas la pareja de hecho formalizada e inscrita, no tienes derecho a su herencia”

En la mayoría del territorio español, dos personas registradas como pareja de hecho conservan legalmente la condición de solteras

María Cristina Clemente, abogada y notaria, sobre las herencias: “Pese a que tengas la pareja de hecho formalizada e inscrita, no tienes derecho a su herencia”

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Como cada miércoles, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Pepe Rodríguez, chef: “Los callos los hago como los hacía mi madre: con un buen hueso de jamón, una cebolla, dos zanahorias y clavos de olor”

Estos callos se preparan en una olla tradicional y a fuego lento, por lo que requieren de esa paciencia y mimo que imperan en la cocina de nuestras abuelas

Pepe Rodríguez, chef: “Los callos los hago como los hacía mi madre: con un buen hueso de jamón, una cebolla, dos zanahorias y clavos de olor”

La Audiencia de Badajoz concreta el alcance de la condena a David Sánchez: perderá su plaza en la Diputación y no podrá acceder a otro puesto electivo o discrecional

El auto aclara que la inhabilitación afecta a la plaza cuya transformación dio lugar a su condena, aunque ya hubiera cesado voluntariamente en ella, y que conservará su condición de empleado público

La Audiencia de Badajoz concreta el alcance de la condena a David Sánchez: perderá su plaza en la Diputación y no podrá acceder a otro puesto electivo o discrecional

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Badajoz concreta el alcance de la condena a David Sánchez: perderá su plaza en la Diputación y no podrá acceder a otro puesto electivo o discrecional

La Audiencia de Badajoz concreta el alcance de la condena a David Sánchez: perderá su plaza en la Diputación y no podrá acceder a otro puesto electivo o discrecional

La jueza que investigó al hermano de Pedro Sánchez pide personarse en el ‘caso Leire Díez’ tras conocer contactos con un clan de Badajoz para “apartarla” y “destruir” la causa

Álex, el pastor alemán detector de drogas que ha ayudado a incautar 478 kilos de hachís en Navarra

El ‘Pablo Escobar sueco’ llega a España para comparecer por sus vínculos con la entrada de toneladas de cocaína en Europa

Canadá podría convertirse en el primer “miembro asociado” de la UE y formar parte de un nuevo Consejo de Seguridad que incluiría también a Ucrania

ECONOMÍA

María Cristina Clemente, abogada y notaria, sobre las herencias: “Pese a que tengas la pareja de hecho formalizada e inscrita, no tienes derecho a su herencia”

María Cristina Clemente, abogada y notaria, sobre las herencias: “Pese a que tengas la pareja de hecho formalizada e inscrita, no tienes derecho a su herencia”

Securitas Direct tiene un año para cambiar todas sus placas en los edificios y debe pagar una sanción de 100.000 euros

La subida del diésel borra el efecto del descuento y alcanza ya los 1,88 euros por litro, el mismo nivel que antes de ampliar la rebaja a 20 céntimos

Más del 25% de los inquilinos que no son pobres caen bajo el umbral al pagar el alquiler: la vivienda suma casi dos millones a las estadísticas de pobreza

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Esto es lo que tienes que poner en el testamento para que los herederos no se vean obligados a renunciar”

DEPORTES

Vinícius, Mbappé y Konate 'cortan' el mensaje a Ceuta y se lo quitan antes que el resto

Vinícius, Mbappé y Konate 'cortan' el mensaje a Ceuta y se lo quitan antes que el resto

Javier Tebas, presidente de LaLiga, tiene su favorito para el Balón de Oro y no es Lamine Yamal ni Mbappé: “Lo vuelve a merecer”

Zverev, la figura del tenis en 2026 que ha aprovechado las lesiones de Sinner y Alcaraz y se hizo fuerte gracias a una conversación con Nadal

Mayssa Baha, la ‘nueva Lamine Yamal’ que se disputan España y Marruecos: 15 años y ya ha debutado en Primera División

Primero fue el running, luego el gimnasio y ahora la escalada: el nuevo deporte de moda aumenta su popularidad y los rocódromos crecen casi un 50% en tres años