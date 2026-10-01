Cómo cultivar tus propias setas en casa con una sola bandeja del supermercado: el truco para multiplicar tu compra

Unas setas crecen en una botella de plástico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Conseguir setas infinitas en casa es sorprendentemente fácil y permite ahorrarse unos euros en la cesta de la compra. Hacer que broten una y otra vez en la cocina no exige instrumental complejo ni desembolsos elevados. Mientras muchos optan por comprar bolsas de cultivo industriales, este sencillo método doméstico permite reproducir los ejemplares partiendo directamente de los que acabamos de traer del supermercado.

El método, detallado por el canal de divulgación Miradas Biológicas, se basa en la clonación celular del hongo. Al extraer un fragmento limpio de la pulpa interna del tallo y colocarlo en un entorno nutritivo y estéril, el micelio —la red viva bajo el sombrero— vuelve a activarse y coloniza el espacio hasta generar una nueva producción desde cero.

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El éxito de este proceso no depende de contar con tecnología avanzada, sino de evitar que las bacterias y los mohos del ambiente invadan el recipiente antes que el propio hongo. Para ello, basta con trabajar en la cocina con las ventanas cerradas para evitar corrientes de aire, desinfectar la superficie con alcohol al 70% y lavarse bien las manos.

De una botella de plástico a la sartén en cuestión de días

El primer paso consiste en elegir un ejemplar que tenga el pie grueso y la sombrilla bien cerrada, síntoma claro de que conserva su vitalidad. Tras retirar la capa exterior, se realiza un corte con un cuchillo desinfectado al fuego para extraer un trozo limpio de la pulpa interior. Ese pequeño fragmento se introduce en un frasco de cristal con granos de maíz previamente hervidos y esterilizados al baño María.

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Para permitir que la muestra respire sin que entren contaminantes, la tapa del frasco debe llevar un pequeño orificio cubierto con algodón. En pocas semanas, guardado en un lugar oscuro y a una temperatura de entre 20 y 25 grados, el micelio habrá colonizado todos los granos de maíz, envolviéndolos en un denso manto blanco similar al algodón.

Varios frascos de vidrio contienen granos de maíz colonizados por micelio blanco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el grano está completamente invadido por esta red blanca, llega el momento de la siembra definitiva. Como sustrato principal se utiliza paja de trigo humedecida y pasteurizada en agua caliente a unos 80 grados durante una hora, un tratamiento térmico sencillo que elimina cualquier organismo competidor.

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Para alojar el cultivo se puede reutilizar una simple botella de plástico. Se le practican varios orificios en la base para el drenaje y otros en los laterales por donde asomarán los brotes al crecer. Tras cubrir las aberturas laterales con gasa para proteger el interior, se rellena el envase alternando capas de paja con puñados del maíz colonizado.

La botella se guarda en completa oscuridad durante aproximadamente un mes. Una vez que el sustrato se vuelve blanco casi en su totalidad, se retiran las gasas, se traslada el recipiente a un espacio con luz indirecta y se pulveriza con agua a diario para mantener una humedad alta. En cuestión de días, los primeros ejemplares comenzarán a salir con fuerza por las perforaciones de la botella, listos para ser recolectados y meterlos directamente en la sartén.

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