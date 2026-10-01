España

Cómo cultivar tus propias setas en casa con una sola bandeja del supermercado: el truco para multiplicar tu compra

Un método casero basado en la biología básica logra que un ejemplar fresco se transforme en una fuente inagotable para tus recetas sin volver a pasar por caja

Una botella transparente llena de sustrato con setas de ostra que brotan de su costado, sobre una mesa de madera ante un fondo negro.
Unas setas crecen en una botella de plástico. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Conseguir setas infinitas en casa es sorprendentemente fácil y permite ahorrarse unos euros en la cesta de la compra. Hacer que broten una y otra vez en la cocina no exige instrumental complejo ni desembolsos elevados. Mientras muchos optan por comprar bolsas de cultivo industriales, este sencillo método doméstico permite reproducir los ejemplares partiendo directamente de los que acabamos de traer del supermercado.

El método, detallado por el canal de divulgación Miradas Biológicas, se basa en la clonación celular del hongo. Al extraer un fragmento limpio de la pulpa interna del tallo y colocarlo en un entorno nutritivo y estéril, el micelio —la red viva bajo el sombrero— vuelve a activarse y coloniza el espacio hasta generar una nueva producción desde cero.

PUBLICIDAD

El éxito de este proceso no depende de contar con tecnología avanzada, sino de evitar que las bacterias y los mohos del ambiente invadan el recipiente antes que el propio hongo. Para ello, basta con trabajar en la cocina con las ventanas cerradas para evitar corrientes de aire, desinfectar la superficie con alcohol al 70% y lavarse bien las manos.

De una botella de plástico a la sartén en cuestión de días

El primer paso consiste en elegir un ejemplar que tenga el pie grueso y la sombrilla bien cerrada, síntoma claro de que conserva su vitalidad. Tras retirar la capa exterior, se realiza un corte con un cuchillo desinfectado al fuego para extraer un trozo limpio de la pulpa interior. Ese pequeño fragmento se introduce en un frasco de cristal con granos de maíz previamente hervidos y esterilizados al baño María.

PUBLICIDAD

Para permitir que la muestra respire sin que entren contaminantes, la tapa del frasco debe llevar un pequeño orificio cubierto con algodón. En pocas semanas, guardado en un lugar oscuro y a una temperatura de entre 20 y 25 grados, el micelio habrá colonizado todos los granos de maíz, envolviéndolos en un denso manto blanco similar al algodón.

Frascos de vidrio llenos de granos de maíz amarillos con tapas doradas y tapones de algodón sobre una superficie clara.
Varios frascos de vidrio contienen granos de maíz colonizados por micelio blanco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el grano está completamente invadido por esta red blanca, llega el momento de la siembra definitiva. Como sustrato principal se utiliza paja de trigo humedecida y pasteurizada en agua caliente a unos 80 grados durante una hora, un tratamiento térmico sencillo que elimina cualquier organismo competidor.

Para alojar el cultivo se puede reutilizar una simple botella de plástico. Se le practican varios orificios en la base para el drenaje y otros en los laterales por donde asomarán los brotes al crecer. Tras cubrir las aberturas laterales con gasa para proteger el interior, se rellena el envase alternando capas de paja con puñados del maíz colonizado.

La botella se guarda en completa oscuridad durante aproximadamente un mes. Una vez que el sustrato se vuelve blanco casi en su totalidad, se retiran las gasas, se traslada el recipiente a un espacio con luz indirecta y se pulveriza con agua a diario para mantener una humedad alta. En cuestión de días, los primeros ejemplares comenzarán a salir con fuerza por las perforaciones de la botella, listos para ser recolectados y meterlos directamente en la sartén.

Temas Relacionados

SetasHongosTrucosEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lotería Nacional sábado 26 de septiembre: compruebe los resultados del último sorteo

Cada sábado, podrás encontrar los resultados ganadores del sorteo llevado a cabo por Loterías y Apuestas del Estado

Lotería Nacional sábado 26 de septiembre: compruebe los resultados del último sorteo

EuroDreams: esta es la combinación ganadora del sorteo de este 28 de septiembre

Con Eurodreams no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

EuroDreams: esta es la combinación ganadora del sorteo de este 28 de septiembre

Así está la votación de los decretos de vivienda a esta hora, con todos pendientes de Junts: Coalición Canaria votará sí al primer texto

El Gobierno trata de atar los apoyos para sacar adelante los dos decretos, con la incógnita en el voto de Junts per Catalunya y en medio de una oleada de manifestaciones al grito de huelga general

Así está la votación de los decretos de vivienda a esta hora, con todos pendientes de Junts: Coalición Canaria votará sí al primer texto

Splash, la nutria asiática que resolvió un caso policial que llevaba abierto más de 25 años: la historia del animal capaz de “oler” bajo el agua

Duerme en la cama de su adiestrador, pesa cuatro kilos y se ha convertido en el mejor aliado de la justicia tras hallar el arma de un asesinato

Splash, la nutria asiática que resolvió un caso policial que llevaba abierto más de 25 años: la historia del animal capaz de “oler” bajo el agua

Los estudios que los integrantes de Hombres G aparcaron por la música: de una carrera de arquitectura o dibujar cómics a llenar estadios

Los cuatro amigos madrileños se sientan esta noche en ‘El Hormiguero’, pero mucho antes tuvieron vidas muy alejadas de la fama

Los estudios que los integrantes de Hombres G aparcaron por la música: de una carrera de arquitectura o dibujar cómics a llenar estadios
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así está la votación de los decretos de vivienda a esta hora, con todos pendientes de Junts: Coalición Canaria votará sí al primer texto

Así está la votación de los decretos de vivienda a esta hora, con todos pendientes de Junts: Coalición Canaria votará sí al primer texto

Carlos Almagro, profesor de autoescuela: “Esta señal no significa nada”

Interior desplegará cerca de 600 antidisturbios ante el Congreso por un posible intento de rodear la Cámara durante la votación de los decretos de vivienda

La alerta roja por lluvias lleva a Paiporta a habilitar un refugio y suspende los trenes de Cercanías en Valencia y los servicios hacia Cataluña

El exjefe de Gabinete del entonces delegado del Gobierno de Ceuta ratifica ante la jueza que le trasladó la alerta del CNI sobre un cruce masivo horas antes del 30-J

ECONOMÍA

El Gobierno decidirá en noviembre si retira aceite de oliva del mercado, por primera vez, para estabilizar los precios ante una cosecha récord

El Gobierno decidirá en noviembre si retira aceite de oliva del mercado, por primera vez, para estabilizar los precios ante una cosecha récord

El Gobierno andaluz anuncia una ayuda al alquiler de 250 euros al mes dirigida a menores de 35 años

El contrato de alquiler de cinco millones de personas depende de los decretos que se votan mañana

Cuándo se cobra el paro en octubre de 2026: qué día pagan CaixaBank, ING, BBVA...

El decreto de vivienda frena su primer desahucio en Barcelona pocas horas después de su entrada en vigor

DEPORTES

Julen Guerrero sufre un infarto de miocardio meses después de que su mujer falleciera a los 52 años

Julen Guerrero sufre un infarto de miocardio meses después de que su mujer falleciera a los 52 años

Nuevo comunicado del Real Madrid sobre el caso Negreira: “La denuncia incorpora abundante documentación y evidencias sobre hechos de extraordinaria gravedad”

Nico Williams, lesionado: el ‘virus FIFA’ se ceba con España y ya son tres los que han tenido que decir adiós a la Nations League

A la espera del Balón de Oro, Lamine Yamal supera a Messi a los 19 años en todo menos en una cosa

Haaland demanda a una aerolínea por usar la imagen de su coleta durante el Mundial 2026: “Nos resulta difícil de entender”