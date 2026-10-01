España

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Super Once realiza sorteos todos los días de la semana. (Infobae)
Super Once realiza sorteos todos los días de la semana. (Infobae)
Guardar

Super Once, una de las principales loterías españolas que entrega millones de euros en premios, anunció los resultados delsorteo 5 de las 21:15 horas de este jueves 1 deoctubre publicados por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

PUBLICIDAD

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 1 octubre.

Tipo: Sorteo 5 de las 21:15 horas.

Combinación ganadora: 01 10 15 16 20 26 33 34 41 44 45 47 52 55 73 74 75 76 81 83.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

Los pasos para jugar Super Once son muy sencillos (Archivo)
Los pasos para jugar Super Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

PUBLICIDAD

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lo millonarios premios de Super Once

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceSuper Once EspañaLoterías de EspañaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lotería Nacional sábado 26 de septiembre: compruebe los resultados del último sorteo

Cada sábado, podrás encontrar los resultados ganadores del sorteo llevado a cabo por Loterías y Apuestas del Estado

Lotería Nacional sábado 26 de septiembre: compruebe los resultados del último sorteo

EuroDreams: esta es la combinación ganadora del sorteo de este 28 de septiembre

Con Eurodreams no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

EuroDreams: esta es la combinación ganadora del sorteo de este 28 de septiembre

Así está la votación de los decretos de vivienda a esta hora, con todos pendientes de Junts: Coalición Canaria votará sí al primer texto

El Gobierno trata de atar los apoyos para sacar adelante los dos decretos, con la incógnita en el voto de Junts per Catalunya y en medio de una oleada de manifestaciones al grito de huelga general

Así está la votación de los decretos de vivienda a esta hora, con todos pendientes de Junts: Coalición Canaria votará sí al primer texto

Splash, la nutria asiática que resolvió un caso policial que llevaba abierto más de 25 años: la historia del animal capaz de “oler” bajo el agua

Duerme en la cama de su adiestrador, pesa cuatro kilos y se ha convertido en el mejor aliado de la justicia tras hallar el arma de un asesinato

Splash, la nutria asiática que resolvió un caso policial que llevaba abierto más de 25 años: la historia del animal capaz de “oler” bajo el agua

Los estudios que los integrantes de Hombres G aparcaron por la música: de una carrera de arquitectura o dibujar cómics a llenar estadios

Los cuatro amigos madrileños se sientan esta noche en ‘El Hormiguero’, pero mucho antes tuvieron vidas muy alejadas de la fama

Los estudios que los integrantes de Hombres G aparcaron por la música: de una carrera de arquitectura o dibujar cómics a llenar estadios
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así está la votación de los decretos de vivienda a esta hora, con todos pendientes de Junts: Coalición Canaria votará sí al primer texto

Así está la votación de los decretos de vivienda a esta hora, con todos pendientes de Junts: Coalición Canaria votará sí al primer texto

Carlos Almagro, profesor de autoescuela: “Esta señal no significa nada”

Interior desplegará cerca de 600 antidisturbios ante el Congreso por un posible intento de rodear la Cámara durante la votación de los decretos de vivienda

La alerta roja por lluvias lleva a Paiporta a habilitar un refugio y suspende los trenes de Cercanías en Valencia y los servicios hacia Cataluña

El exjefe de Gabinete del entonces delegado del Gobierno de Ceuta ratifica ante la jueza que le trasladó la alerta del CNI sobre un cruce masivo horas antes del 30-J

ECONOMÍA

El Gobierno decidirá en noviembre si retira aceite de oliva del mercado, por primera vez, para estabilizar los precios ante una cosecha récord

El Gobierno decidirá en noviembre si retira aceite de oliva del mercado, por primera vez, para estabilizar los precios ante una cosecha récord

El Gobierno andaluz anuncia una ayuda al alquiler de 250 euros al mes dirigida a menores de 35 años

El contrato de alquiler de cinco millones de personas depende de los decretos que se votan mañana

Cuándo se cobra el paro en octubre de 2026: qué día pagan CaixaBank, ING, BBVA...

El decreto de vivienda frena su primer desahucio en Barcelona pocas horas después de su entrada en vigor

DEPORTES

De 120 euros a 3.000 euros con la firma: Rafa Nadal se abre como nunca en un libro en el que repasa toda su vida fuera de las pistas

De 120 euros a 3.000 euros con la firma: Rafa Nadal se abre como nunca en un libro en el que repasa toda su vida fuera de las pistas

Julen Guerrero sufre un infarto de miocardio meses después de que su mujer falleciera a los 52 años

Nuevo comunicado del Real Madrid sobre el caso Negreira: “La denuncia incorpora abundante documentación y evidencias sobre hechos de extraordinaria gravedad”

Nico Williams, lesionado: el ‘virus FIFA’ se ceba con España y ya son tres los que han tenido que decir adiós a la Nations League

A la espera del Balón de Oro, Lamine Yamal supera a Messi a los 19 años en todo menos en una cosa