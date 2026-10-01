España

Los estudios que los integrantes de Hombres G aparcaron por la música: de una carrera de arquitectura o dibujar cómics a llenar estadios

Los cuatro amigos madrileños se sientan esta noche en ‘El Hormiguero’, pero mucho antes tuvieron vidas muy alejadas de la fama

Hombres G en 'El Hormiguero'
El grupo español nacido en los ochenta acude al programa de Antena 3 al completo. / Captura de pantalla
Guardar

Esta noche, Hombres G vuelven al plató de El Hormiguero para charlar con Pablo Motos y repasar más de cuatro décadas de éxitos inolvidables. La mítica banda madrileña acude al programa en un momento de plena forma, tras llenar estadios tanto en España como en América Latina. Sin embargo, detrás del grupo que revolucionó el pop español en los años ochenta hay cuatro historias personales muy distintas sobre lo que querían ser de mayores antes de que las canciones y la fama cambiaran sus vidas para siempre.

A principios de los ochenta, cuando tan solo eran un grupo de jóvenes que quedaba para ensayar y componer temas en su barrio, ninguno intuía que terminaría viviendo de la música a escala masiva. Todos ellos contaban con planes de futuro, estudios en marcha o primeros trabajos enfocados a sectores tan variados como la arquitectura, la ilustración o el diseño gráfico. La llegada repentina del éxito de Sufre mamón interrumpió de golpe esas trayectorias académicas para volcarlos por completo en los escenarios.

PUBLICIDAD

Con el paso del tiempo, lejos de perderse, aquellos conocimientos previos ayudaron a modelar la estética, la imagen y la propia gestión interna de la banda. Toda esta información sobre sus etapas de formación consta en las biografías oficiales del grupo, en sus libros de memorias y en las numerosas entrevistas que los propios músicos han concedido a lo largo de los años.

David Summers: el dibujo de cómics y cine

El vocalista y compositor de la banda creció en un ambiente profundamente artístico impulsado por su padre, el célebre cineasta y humorista gráfico Manuel Summers. Según ha relatado el propio David en entrevistas para RTVE y en su biografía oficial, desde muy joven comenzó a formarse en música clásica estudiando clarinete en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Al mismo tiempo, aprendió de forma autodidacta a tocar el bajo y la guitarra.

PUBLICIDAD

David Summers, vocalista de Hombres G, recordó cuando tocó en el quinceañero de la hija de un narcotraficante en Iquitos.
David Summers y sus estudios. (Atresmedia)

Además de su faceta musical, David estaba muy orientado hacia el dibujo técnico, la ilustración de cómics y la cinematografía. De hecho, antes del despegue de Hombres G, su intención profesional era seguir los pasos de su padre en el mundo del dibujo y el cine, una preparación artística que le sirvió más adelante para participar de forma muy activa en los guiones y en el desarrollo de las películas que protagonizó el grupo a finales de los ochenta, como Sufre mamón o Suéltate el pelo.

Rafa Gutiérrez y el diseño de interiores

El guitarrista de Hombres G es el único miembro que ya contaba con un trabajo formal y titulado antes de formar parte del grupo. Tal y como ha recordado el propio Rafa en reportajes del diario El País, estudió Delineación y Diseño de Interiores. De hecho, cuando conoció a David Summers en 1982 en los pasillos de Televisión Española, donde ambos acudían como figurantes para ganar un dinero extra, Rafa ejercía profesionalmente como delineante en un despacho de arquitectura y decoración en Madrid.

Hombres G llegó a Lima para su concierto en el Estadio Nacional | Instagram

Durante los primeros meses de existencia de la banda, Rafa compaginaba sus jornadas laborales entre planos y proyectos de decoración con los ensayos nocturnos de la banda. Sin embargo, cuando el primer disco de Hombres G se convirtió en un fenómeno de ventas imprevisto, tuvo que pedir una excedencia en el estudio de arquitectura para dedicarse por completo a las giras.

Dani Mezquita y el diseño gráfico

Dani Mezquita, guitarrista y teclista de la formación, orientó sus estudios hacia el ámbito del diseño gráfico. En diversas publicaciones se destaca cómo sus conocimientos en artes gráficas fueron fundamentales en los primeros años de Hombres G para supervisar el diseño de portadas, carteles promocionales y la imagen visual de la banda.

Hombres G regresará a Perú en el 2025.
Hombres G vuelve a 'El Hormiguero'. (Infobae Perú)

Su vocación por el sector audiovisual no se quedó solo sobre el escenario. Años después, cuando el grupo hizo un parón a principios de los noventa, Dani aprovechó su formación y su experiencia para enfocar su carrera hacia la industria musical desde el punto de vista empresarial. Llegó a ocupar puestos de alta dirección como ejecutivo en la discográfica DRO y más tarde en Warner Music España, convirtiéndose en un respetado gestor musical.

Javi Molina y la escuela de la noche madrileña

El batería del grupo, Javier Molina, es el perfil más desenfadado y visceral del cuarteto. Amigo de la infancia de David Summers, Javi no cursó estudios universitarios ni superiores. Según ha contado él mismo en entrevistas para la agencia EFE y en programas de televisión, en los primeros años de la década de los ochenta trabajaba como camarero en locales emblemáticos de la Movida madrileña, como la célebre sala La Vía Láctea.

Los Hombres G vuelven a 'El Hormiguero'. (Europa Press)
Los Hombres G vuelven a 'El Hormiguero'. (Europa Press)

Su llegada a la batería fue completamente autodidacta. Inspirado por el ambiente musical de la época e impulsado por sus amigos, aprendió a tocar el instrumento directamente en el local de ensayo sobre la marcha. Su desparpajo y su personalidad sobre el escenario acabaron convirtiéndolo en un pilar fundamental del directo de Hombres G, aportando esa energía natural que esta noche volverán a desplegar en televisión.

Temas Relacionados

CantantesAntena 3El HormigueroÚltima Hora EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Así está la votación de los decretos de vivienda a esta hora, con todos pendientes de Junts y Coalición Canaria: las claves y los apoyos confirmados

El Gobierno trata de atar los apoyos para sacar adelante los dos decretos, con la incógnita en el voto de Junts per Catalunya y en medio de una oleada de manifestaciones al grito de huelga general

Así está la votación de los decretos de vivienda a esta hora, con todos pendientes de Junts y Coalición Canaria: las claves y los apoyos confirmados

Splash, la nutria asiática que resolvió un caso policial que llevaba abierto más de 25 años: la historia del animal capaz de “oler” bajo el agua

Duerme en la cama de su adiestrador, pesa cuatro kilos y se ha convertido en el mejor aliado de la justicia tras hallar el arma de un asesinato

Splash, la nutria asiática que resolvió un caso policial que llevaba abierto más de 25 años: la historia del animal capaz de “oler” bajo el agua

Carlos Almagro, profesor de autoescuela: “Esta señal no significa nada”

La señal P-2 avisa de un cruce, pero no altera la prioridad del vehículo que llega por la derecha

Carlos Almagro, profesor de autoescuela: “Esta señal no significa nada”

La hija de 14 años de Elsa Pataky y Chris Hemsworth sorprende subida en un toro en un rodeo: “La única chica de la competición y se llevó la victoria”

El actor internacional ha publicado con orgullo en sus redes sociales el “salvaje” vídeo de su hija India Rose

La hija de 14 años de Elsa Pataky y Chris Hemsworth sorprende subida en un toro en un rodeo: “La única chica de la competición y se llevó la victoria”

Quedan tres días para ver en Netflix la película de superhéroes que fue prohibida en Malasia y censura en Alemania: “Acción y terror entretenidamente macabro”

La película sobre el cazavampiros afroamericano se estrenó una década antes de que Jon Favreau diera el pistoletazo de salida al UCM con ‘Iron Man’

Quedan tres días para ver en Netflix la película de superhéroes que fue prohibida en Malasia y censura en Alemania: “Acción y terror entretenidamente macabro”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así está la votación de los decretos de vivienda a esta hora, con todos pendientes de Junts y Coalición Canaria: las claves y los apoyos confirmados

Así está la votación de los decretos de vivienda a esta hora, con todos pendientes de Junts y Coalición Canaria: las claves y los apoyos confirmados

Carlos Almagro, profesor de autoescuela: “Esta señal no significa nada”

Interior desplegará cerca de 600 antidisturbios ante el Congreso por un posible intento de rodear la Cámara durante la votación de los decretos de vivienda

La alerta roja por lluvias activa un tercer Es-Alert en Castellón y suspende los trenes de Cercanías en Valencia y los servicios hacia Cataluña

El exjefe de Gabinete del entonces delegado del Gobierno de Ceuta ratifica ante la jueza que le trasladó la alerta del CNI sobre un cruce masivo horas antes del 30-J

ECONOMÍA

El Gobierno decidirá en noviembre si retira aceite de oliva del mercado, por primera vez, para estabilizar los precios ante una cosecha récord

El Gobierno decidirá en noviembre si retira aceite de oliva del mercado, por primera vez, para estabilizar los precios ante una cosecha récord

El Gobierno andaluz anuncia una ayuda al alquiler de 250 euros al mes dirigida a menores de 35 años

El contrato de alquiler de cinco millones de personas depende de los decretos que se votan mañana

Cuándo se cobra el paro en octubre de 2026: qué día pagan CaixaBank, ING, BBVA...

El decreto de vivienda frena su primer desahucio en Barcelona pocas horas después de su entrada en vigor

DEPORTES

Julen Guerrero sufre un infarto de miocardio meses después de que su mujer falleciera a los 52 años

Julen Guerrero sufre un infarto de miocardio meses después de que su mujer falleciera a los 52 años

Nuevo comunicado del Real Madrid sobre el caso Negreira: “La denuncia incorpora abundante documentación y evidencias sobre hechos de extraordinaria gravedad”

Nico Williams, lesionado: el ‘virus FIFA’ se ceba con España y ya son tres los que han tenido que decir adiós a la Nations League

A la espera del Balón de Oro, Lamine Yamal supera a Messi a los 19 años en todo menos en una cosa

Haaland demanda a una aerolínea por usar la imagen de su coleta durante el Mundial 2026: “Nos resulta difícil de entender”