Los estudios que los integrantes de Hombres G aparcaron por la música: de una carrera de arquitectura o dibujar cómics a llenar estadios

El grupo español nacido en los ochenta acude al programa de Antena 3 al completo. / Captura de pantalla

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Esta noche, Hombres G vuelven al plató de El Hormiguero para charlar con Pablo Motos y repasar más de cuatro décadas de éxitos inolvidables. La mítica banda madrileña acude al programa en un momento de plena forma, tras llenar estadios tanto en España como en América Latina. Sin embargo, detrás del grupo que revolucionó el pop español en los años ochenta hay cuatro historias personales muy distintas sobre lo que querían ser de mayores antes de que las canciones y la fama cambiaran sus vidas para siempre.

A principios de los ochenta, cuando tan solo eran un grupo de jóvenes que quedaba para ensayar y componer temas en su barrio, ninguno intuía que terminaría viviendo de la música a escala masiva. Todos ellos contaban con planes de futuro, estudios en marcha o primeros trabajos enfocados a sectores tan variados como la arquitectura, la ilustración o el diseño gráfico. La llegada repentina del éxito de Sufre mamón interrumpió de golpe esas trayectorias académicas para volcarlos por completo en los escenarios.

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Con el paso del tiempo, lejos de perderse, aquellos conocimientos previos ayudaron a modelar la estética, la imagen y la propia gestión interna de la banda. Toda esta información sobre sus etapas de formación consta en las biografías oficiales del grupo, en sus libros de memorias y en las numerosas entrevistas que los propios músicos han concedido a lo largo de los años.

David Summers: el dibujo de cómics y cine

El vocalista y compositor de la banda creció en un ambiente profundamente artístico impulsado por su padre, el célebre cineasta y humorista gráfico Manuel Summers. Según ha relatado el propio David en entrevistas para RTVE y en su biografía oficial, desde muy joven comenzó a formarse en música clásica estudiando clarinete en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Al mismo tiempo, aprendió de forma autodidacta a tocar el bajo y la guitarra.

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David Summers y sus estudios. (Atresmedia)

Además de su faceta musical, David estaba muy orientado hacia el dibujo técnico, la ilustración de cómics y la cinematografía. De hecho, antes del despegue de Hombres G, su intención profesional era seguir los pasos de su padre en el mundo del dibujo y el cine, una preparación artística que le sirvió más adelante para participar de forma muy activa en los guiones y en el desarrollo de las películas que protagonizó el grupo a finales de los ochenta, como Sufre mamón o Suéltate el pelo.

Rafa Gutiérrez y el diseño de interiores

El guitarrista de Hombres G es el único miembro que ya contaba con un trabajo formal y titulado antes de formar parte del grupo. Tal y como ha recordado el propio Rafa en reportajes del diario El País, estudió Delineación y Diseño de Interiores. De hecho, cuando conoció a David Summers en 1982 en los pasillos de Televisión Española, donde ambos acudían como figurantes para ganar un dinero extra, Rafa ejercía profesionalmente como delineante en un despacho de arquitectura y decoración en Madrid.

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Hombres G llegó a Lima para su concierto en el Estadio Nacional | Instagram

Durante los primeros meses de existencia de la banda, Rafa compaginaba sus jornadas laborales entre planos y proyectos de decoración con los ensayos nocturnos de la banda. Sin embargo, cuando el primer disco de Hombres G se convirtió en un fenómeno de ventas imprevisto, tuvo que pedir una excedencia en el estudio de arquitectura para dedicarse por completo a las giras.

Dani Mezquita y el diseño gráfico

Dani Mezquita, guitarrista y teclista de la formación, orientó sus estudios hacia el ámbito del diseño gráfico. En diversas publicaciones se destaca cómo sus conocimientos en artes gráficas fueron fundamentales en los primeros años de Hombres G para supervisar el diseño de portadas, carteles promocionales y la imagen visual de la banda.

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Hombres G vuelve a 'El Hormiguero'. (Infobae Perú)

Su vocación por el sector audiovisual no se quedó solo sobre el escenario. Años después, cuando el grupo hizo un parón a principios de los noventa, Dani aprovechó su formación y su experiencia para enfocar su carrera hacia la industria musical desde el punto de vista empresarial. Llegó a ocupar puestos de alta dirección como ejecutivo en la discográfica DRO y más tarde en Warner Music España, convirtiéndose en un respetado gestor musical.

Javi Molina y la escuela de la noche madrileña

El batería del grupo, Javier Molina, es el perfil más desenfadado y visceral del cuarteto. Amigo de la infancia de David Summers, Javi no cursó estudios universitarios ni superiores. Según ha contado él mismo en entrevistas para la agencia EFE y en programas de televisión, en los primeros años de la década de los ochenta trabajaba como camarero en locales emblemáticos de la Movida madrileña, como la célebre sala La Vía Láctea.

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Los Hombres G vuelven a 'El Hormiguero'. (Europa Press)

Su llegada a la batería fue completamente autodidacta. Inspirado por el ambiente musical de la época e impulsado por sus amigos, aprendió a tocar el instrumento directamente en el local de ensayo sobre la marcha. Su desparpajo y su personalidad sobre el escenario acabaron convirtiéndolo en un pilar fundamental del directo de Hombres G, aportando esa energía natural que esta noche volverán a desplegar en televisión.