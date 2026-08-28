Qué significa la señal de tráfico ‘del huevo frito’ y por qué todos los conductores la deben conocer

La señal R-3 es poco conocida por los conductores, pero aún así indica una importante acción por parte de los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tiene forma de rombo, combina el amarillo y el blanco, y la Dirección General de Tráfico (DGT) la identifica con el código R-3. La señal conocida popularmente como “el huevo frito” es una de las que más respuestas incorrectas genera en el examen teórico de conducir y, al mismo tiempo, una de las más presentes en las vías urbanas e interurbanas de España. Puede que te la encuentres en la operación retorno del verano, volviendo a casa después de las vacaciones.

La denominación popular no es casual. El rombo central de color amarillo rodeado por un borde blanco recuerda visualmente a un huevo frito, una combinación cromática que no es habitual en la señalización vial española y que, según la propia DGT, “presenta unos colores y una forma que no son muy habituales”. Esa rareza visual es, paradójicamente, la razón por la que tantos conductores la desconocen pese a verla con frecuencia.

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Qué indica la señal del ‘huevo frito’ o R-3

La señal tradicional no es la única que indica ceder el paso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La señal R-3 comunica a todos los conductores de ese sentido que circulan por una calzada con prioridad. Esto significa que los vehículos que se aproximen desde vías secundarias o accesos laterales tienen la obligación de cederles el paso en las intersecciones. El conductor que circula por esa vía puede continuar sin detenerse en los cruces, salvo que un agente de tráfico, un semáforo u otra señal de mayor jerarquía indique lo contrario.

La DGT precisa que la prioridad no es absoluta ni permanente. Su vigencia se extiende desde el momento en que el conductor ve la señal hasta que aparece la R-4, que indica el fin de calzada con prioridad: el mismo rombo atravesado por una banda diagonal. Al avistar la R-4, la preferencia de paso desaparece y el conductor debe extremar la precaución ante los próximos cruces.

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El ceda al paso se mantiene vigente hasta que la R-4 aparece, que es la misma con una diagonal negra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las señales de prioridad y sus formas

La R-3 pertenece a un grupo de señales que regulan la preferencia de paso y que se distinguen por sus formas poligonales. La R-1 o ceda el paso tiene forma triangular; la R-2 o stop, octogonal; la R-5, que indica prioridad en sentido contrario, es redonda, y la R-6, que otorga prioridad respecto al sentido contrario, es cuadrada. La forma de rombo queda reservada, precisamente, para las señales R-3 y R-4, lo que las convierte en las únicas de su tipo dentro del sistema de señalización español.

Consecuencias de ignorar la R-3

No respetar una señal de calzada con prioridad tiene consecuencias directas. Si un vehículo que accede desde una vía secundaria no cede el paso a quien circula por la calzada prioritaria, la infracción se clasifica como grave y conlleva una sanción de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carné de conducir, siempre que la maniobra genere peligro para otros usuarios de la vía.

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Cómo interpretarla correctamente

Para evitar errores al volante, conviene tener presentes algunos aspectos:

Observar el conjunto de la señal: la forma, el color y el código son los tres elementos que determinan su significado.

No confundir la R-3 con una señal de servicio: el amarillo en la señalización española corresponde a señales preventivas , no a servicios médicos ni a indicaciones turísticas.

Mantener la atención tras verla: la prioridad se aplica en las intersecciones que siguen a la señal, no en toda la vía de forma indefinida.

Localizar la R-4: la señal de fin de calzada con prioridad siempre acompaña a la R-3 y su aparición obliga a redoblar la atención.

La señal R-3 aparece con mayor frecuencia en carreteras convencionales, en avenidas principales de entornos urbanos y en intersecciones sin semáforo donde existe riesgo de conflicto entre vehículos.