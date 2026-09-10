Navarra, primera comunidad en confirmar que acogerá menores migrantes de Ceuta: “Están a punto de llegar cinco niñas”

La presidenta del Gobierno navarro, María Chivite, en una imagen de archivo. (Europa Press)

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La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha asegurado este jueves ante los medios que la región acogerá a cinco de las niñas migrantes que llegaron a Ceuta en la entrada masiva del pasado mes de julio. “Ayudaremos a Ceuta. No en la pancarta, sino con hechos, acogiendo a menores y lo que sea necesario”, ha remarcado Chivite, mientras cuestionaba la falta de agilidad del Gobierno central en las primeras horas de la crisis.

Chivite ha confirmado la acogida durante el primer pleno de control del Ejecutivo del nuevo curso político en el Parlamento foral. Ceuta ha centrado las primeras preguntas del debate, lanzadas desde los grupos EH Bildu y UPN. La presidenta ha asegurado que la manera de “entender la política” de su Gobierno es “dar cobertura” a estas personas llegadas a Ceuta y ello pasa por la acogida de menores.

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“Están a punto de llegar a Navarra cinco niñas menores de Ceuta”, ha señalado Chivite, en respuesta a EH Bildu. Para la líder navarra, existe un compromiso ético de “no abandonar a su suerte a ninguna niña y a ningún niño”. “Navarra siempre está dispuesta a ayudar en la medida de sus competencias, de sus responsabilidades y, desde luego, también de sus propios recursos”, ha agregado.

25 millones de euros para atender menores en Ceuta

Un grupo de menores espera para ser filiado en una comisaría de la Policía en Ceuta. (Gabriela Sardá Núñez / Europa Press)

Navarra ha sido la primera comunidad autónoma en confirmar que aceptará el traslado de menores migrantes desde Ceuta a la Península. Hasta ahora, la idea ha sido rechazada por las once regiones gobernadas por el Partido Popular (PP), que ha pedido el retorno de todos los llegados a Ceuta a finales de julio.

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A lo que sí han accedido es a financiar su atención en la ciudad autónoma. El pasado jueves 27 de agosto, la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia aprobó un crédito extraordinario de 25 millones de euros para sufragar los gastos de su manutención. El Gobierno planteaba financiar el traslado de estos niños con la misma partida, unos fondos que las consejerías consideran insuficientes. En palabras de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, con los 25 millones “solo va a alcanzar para atender a los menores en los próximos dos meses”.

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado que “el retorno debe ser voluntario y con garantías” y, en muchos de los casos, no será posible. Por tanto, “lo que nos corresponde es acoger y cuidar de esos niños”, agregó en rueda de prensa. Navarra, por el momento, abrirá sus puertas a cinco niñas migrantes alojadas en Ceuta.

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Actualmente, la ciudad autónoma ha censado un total de 2.000 menores entre el total de personas que entraron a Ceuta desde Marruecos los pasados días 30 y 31 de julio. El Gobierno ha habilitado 3.500 plazas en la zona y ha incorporado 50 funcionarios extra para realizar triajes. La prioridad, según el ministro de Política Territorial y encargado del mando único, Ángel Víctor Torres, “la reagrupación familiar”.