Las nuevas redes de Alessandro Lequio tras su fulminante despido: sin comentarios y centrado en la política

Alessandro Lequio. (Telecinco.es)

El pasado 19 de noviembre, Alessandro Lequio vivió uno de los momentos más complicados de su carrera mediática: fue despedido de Vamos a ver, tras el revuelo generado por las memorias de su exmujer, Antonia Dell’Atte, donde relataba episodios de maltrato durante su matrimonio en 1991.

Aunque la denuncia inicial de Dell’Atte fue retirada, los documentos judiciales respaldaban parcialmente su versión, lo que dejó a Lequio en una situación delicada. La difusión de estas memorias, sumada a la polémica mediática que reavivó episodios de su pasado, resultó determinante para que Telecinco decidiera apartarlo de la pantalla. Según fuentes internas de Mediaset España, la cadena optó por cerrar un acuerdo extrajudicial —cuyo montante se estima en unos 700.000 euros—, evitando así un proceso judicial prolongado y controvertido que habría mantenido al italiano en el ojo del huracán durante meses.

Desde aquel momento, Alessandro Lequio ha adoptado una nueva realidad: alejado del foco público y centrado en su vida familiar, especialmente en su hija, Ginevra, con quien pasa buena parte de su tiempo. Sin embargo, no ha desaparecido por completo de las redes sociales. Su presencia digital, eso sí, ha experimentado un cambio significativo: ha limitado los comentarios en sus publicaciones, evitando cualquier interacción no deseada y protegiéndose de críticas o mensajes que no quiere recibir.

Alessandro Lequio. (Europa Press)

En sus redes, Lequio ha encontrado un espacio seguro para expresar sus reflexiones, casi siempre relacionadas con temas políticos y sociales, dejando de lado la polémica rosa que marcó su última etapa televisiva.

Por ejemplo, ha analizado la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl, criticando su dicción, y se ha posicionado frente a las declaraciones de algunos actores en los últimos Grammy, que defendieron mensajes como “Nadie es ilegal en tierras robadas”. Para Lequio, este tipo de discursos representan una “comodidad desde una burbuja blindada”, en la que la seguridad material y económica impide la exposición real a la realidad. Cita, por ejemplo, a Billie Eilish, que critica políticas de fronteras mientras vive rodeada de vallas y cámaras de seguridad, cuestionando así la coherencia entre el discurso y la experiencia vital.

Publicación de Alessandro Lequio en su perfil de Instagram. (Instagram.com @alessandrolequiosr)

Pero su mirada no se limita a la cultura internacional. En España, Lequio ha centrado también su atención en cuestiones de ámbito nacional. Ha convertido en protagonista de sus publicaciones a la colaboradora Sarah Santaolalla, denunciando que “en España no existe la libertad de prensa: existe la libertad de prensa con carnet ideológico”, una afirmación que refleja su creciente interés en debates sobre democracia, información y pluralidad.

Un cambio de vida y de perfil profesional

El cambio en su actividad digital marca un patrón claro: menos entretenimiento, menos polémica personal y más análisis crítico. Alessandro Lequio utiliza sus redes como un canal de reflexión personal y política, evitando toda conversación directa con sus seguidores y enfocándose únicamente en los temas que considera relevantes. Así, lo que antes era un espacio para interacción con el público se ha transformado en una suerte de diario público selectivo, donde la opinión y la crítica informada ocupan todo el protagonismo.

Alessandro Lequio. (Europa Press)

Este giro representa una estrategia consciente de alejamiento mediático y de protección personal. Tras un despido fulminante que acaparó titulares durante semanas, Lequio ha decidido controlar su narrativa, evitando la exposición innecesaria y centrando su voz en aquello que considera trascendente: política, sociedad y análisis cultural. Una transformación que evidencia cómo un colaborador con décadas de trayectoria puede reconstruir su presencia pública sin perder relevancia, pero sin depender de la polémica que una vez lo acompañó.