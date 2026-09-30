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Un nuevo aceite de oliva consigue la Denominación de Origen Protegida: un multivarietal producido en el Valle del Tiétar, Ávila

El ámbito geográfico protegido por la Unión Europea se extiende por 24 municipios del sur de Ávila, situados a los pies de la sierra de Gredos

La Unión Europea registra la nueva Denominación de Origen Protegida aceite Valle del Tiétar (Ministerio de Agricultura)
La Unión Europea registra la nueva Denominación de Origen Protegida aceite Valle del Tiétar (Ministerio de Agricultura)
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España es líder mundial en superficie, producción y comercio exterior de aceite de oliva, un producto que forma parte esencial de nuestra cultura, nuestras raíces y nuestra gastronomía. Cada región del territorio español produce su AOVE con unas características únicas, productos muchos de ellos protegidos por sus características únicas. Ahora, la Unión Europea ha registrado una nueva Denominación de Origen Protegida (DOP), centrada en el aceite Valle del Tiétar, un aceite de oliva virgen extra elaborado de forma exclusiva en esta comarca de la provincia de Ávila, en Castilla y León.

Esta nueva DOP refuerza la importancia de los productos agroalimentarios españoles con reconocimiento europeo. España alcanza ya las 401 figuras de calidad diferenciada inscritas en la UE y consolida su posición como uno de los países con mayor número de indicaciones geográficas reconocidas, el tercero solo por detrás de Italia y Francia. De estos más de 400 productos, 32 DOP y dos IGP —Aceite de Jaén y Aceite de Ibiza— van destinados a variedades de aceite de oliva producidas en diferentes partes del país.

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Un aceite abulense a los pies de la sierra de Gredos

El reconocimiento como DOP talla sobre piedra las características del que es un aceite de oliva único. Valle del Tiétar es un aceite de oliva virgen extra que se caracteriza por su marcado carácter multivarietal, basado principalmente en variedades autóctonas como manzanilla, cornatilla, carrasqueña, redondilla, albar, mollar, enagua, machuna, gordal e injerta, que deben representar al menos el 80 % del producto.

La Unión Europea registra la nueva Denominación de Origen Protegida aceite Valle del Tiétar (Ministerio de Agricultura)
La Unión Europea registra la nueva Denominación de Origen Protegida aceite Valle del Tiétar (Ministerio de Agricultura)

Se trata de un aceite de perfil sensorial complejo, intenso y equilibrado, con presencia de notas de frutado de aceituna sana y fresca, hierba, hoja, manzana o almendra, junto con un característico equilibrio entre amargo y picante. Su color oscila entre el amarillo y el amarillo verdoso y presenta una marcada personalidad organoléptica, sin astringencia. Estas cualidades son el resultado de la combinación de las variedades tradicionales del territorio, las condiciones naturales del Valle del Tiétar y unas prácticas de cultivo y elaboración orientadas a preservar la calidad del fruto.

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La zona geográfica de producción comprende 24 municipios del sur de la provincia de Ávila, situados a los pies de la sierra de Gredos. El territorio se caracteriza por un microclima suave, una elevada insolación y suelos de origen granítico. A ello se suma un paisaje olivarero singular, con olivares de sierra y tradicionales sistemas de cultivo en terrazas y bancales construidos con granito local.

Todo el proceso, desde la producción y recolección de las aceitunas hasta la extracción y conservación del aceite, está vinculado a la zona geográfica. Las aceitunas se recogen directamente del árbol, con un grado de madurez máximo. La extracción se realiza en condiciones que permiten preservar las características propias del fruto.

El aceite ‘de garrafón’ sigue en nuestros restaurantes: “Una década después, es inaceptable que haya establecimientos que incumplan la ley”.

La vinculación del aceite con el Valle del Tiétar se ha construido a lo largo de generaciones mediante la adaptación de las variedades de olivo a las condiciones del territorio y la conservación de prácticas tradicionales de cultivo. Este patrimonio olivarero ha dado lugar a un modelo multivarietal propio, estrechamente ligado al paisaje y a las características naturales de la comarca.

DOP e IGP: ¿Para qué sirven las protecciones de la Unión Europea?

Para comprender el alcance de esta decisión, hemos de comprender qué significa que un producto obtenga uno de estos reconocimientos de la Unión Europea. Las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) y las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) son sellos de calidad distintivos que cuentan con la garantía y protección de la Unión Europea.

Estos sellos nos garantizan que los alimentos que los han obtenido se han elaborado cumpliendo los máximos estándares de calidad y que cuentan con unas características que los hacen únicos, como unas variedades de aceituna determinadas, muy ligadas a un territorio bien delimitado y a una tradición asentada en el tiempo.

En el caso de la DOP, este sello garantiza que todo el proceso —cultivo, extracción y envasado— se realiza en una zona geográfica concreta y bajo unos estándares muy estrictos. La IGP también certifica el origen del producto, pero con una diferencia clave: no todas las fases del proceso deben realizarse en la misma zona. Basta con que una o algunas de ellas estén vinculadas al territorio.

En un mercado internacional en el que existen muchas opciones, formatos y calidades diferentes, así como muchos vacíos legales en el etiquetado de los alimentos y las calificaciones, sellos y certificaciones como estas ayudan al comprador a diferenciar productos auténticos de otros más genéricos, y aseguran que no se encuentran ante una copia o falsificación.

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