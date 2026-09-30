Noche histórica de ‘La Promesa’ en TVE: el triple capítulo de este 30 de septiembre que cambia la parrilla

Avance semanal de 'La Promesa' del 28 de septiembre al 2 de octubre: La boda de Ángela y Curro (RTVE)

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Los espectadores de La Promesa tienen este miércoles 30 de septiembre una cita muy especial con la ficción de Bambú. TVE ha decidido modificar su programación habitual para ofrecer un auténtico maratón de la serie, con tres capítulos de estreno repartidos entre la tarde y la noche. Una jornada extraordinaria que llega, además, en uno de los momentos más esperados de la temporada: la boda de Curro y Ángela.

La ficción afronta así el que RTVE ya ha definido como el “acontecimiento del año”, aunque todo apunta a que el enlace estará muy lejos de ser una celebración tranquila. Y es que, antes de que los novios puedan pronunciar el esperado ‘sí, quiero’, Curro descubrirá una verdad capaz de dinamitar por completo su futuro junto a Ángela.

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El primero de los episodios, el 917, llegará a La 1 en su horario habitual de la tarde, a partir de las 18:35 horas. Será después de ‘La Revuelta’ cuando la cadena complete este evento especial con los capítulos 918 y 919, que se emitirán en prime time y llevarán la historia hasta aproximadamente la madrugada.

✴.·´¯`·.·★ 🎀𝓛𝓵𝓮𝓰𝓪 𝓵𝓪 𝓫𝓸𝓭𝓪 𝓶𝓪𝓼 𝓮𝓼𝓹𝓮𝓻𝓪𝓭𝓪🎀 ★·.·`¯´·.✴, la de Curro y Ángela. 🎀 El evento del año en @lapromesa_tve, este miércoles 30 de septiembre después de 'La Revuelta' en @La1_tve. https://t.co/MjiTFOrTal #LaPromesa #HistoriasQueHacenHistoria — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) September 28, 2026

Curro descubre el secreto que puede impedir su boda con Ángela

El gran giro llegará cuando Curro encuentre por casualidad la carta que Pía Adarre escribió confesando una verdad que había permanecido oculta durante demasiado tiempo: Leocadia fue la responsable de la muerte de Jana. El descubrimiento no puede ser más devastador para el joven, precisamente cuando se encuentra a pocas horas de casarse con Ángela.

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De repente, Curro comprenderá que está a punto de contraer matrimonio con la hija de la mujer responsable de la muerte de su hermana. Una revelación que hará que abandone La Promesa, dejando a todos sus habitantes completamente desconcertados y, especialmente, a una Ángela incapaz de entender por qué su prometido ha desaparecido justo la noche antes de la boda.

Avance semanal de 'La Promesa' del 28 de septiembre al 2 de octubre: La boda de Ángela y Curro (RTVE)

Sin embargo, Curro terminará regresando cuando apenas quedan unas horas para el enlace. Antes de dirigirse a la iglesia tendrá un enfrentamiento con Pía, a quien le contará que ha encontrado la carta y le reprochará haberle ocultado durante tanto tiempo un secreto de semejante gravedad.

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La doncella no podrá contener las lágrimas ante las palabras de Curro, pero el joven no estará dispuesto a perdonarla fácilmente. A pesar de que Pía es su madrina, tomará una decisión tajante y le pedirá que abandone La Promesa. “Eres la mayor decepción de mi vida”, le dirá en uno de los momentos más duros del episodio.

Después de esta confrontación llegará el momento de la ceremonia. Samuel será el encargado de oficiar una emotiva homilía, pero la tensión será máxima cuando los novios se encuentren frente al altar. Curro tendrá a Leocadia delante y su mirada reflejará toda la rabia que siente después de conocer la verdad sobre Jana.

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Y entonces llegará el instante que todos los seguidores de ‘La Promesa’ llevan semanas esperando. Samuel formulará la pregunta definitiva y Curro se quedará completamente en silencio. El joven será incapaz de pronunciar el ‘sí, quiero’ mientras mantiene frente a él a la mujer que, según acaba de descubrir, acabó con la vida de su hermana.

La boda quedará así suspendida en un instante de máxima tensión. ¿Será capaz Curro de enfrentarse a Leocadia delante de todos? ¿Contará a Ángela lo que acaba de descubrir? ¿Desvelará públicamente que su futura suegra fue la responsable de la muerte de Jana? ¿O terminará abandonando el altar?

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Avance semanal de 'La Promesa' del 28 de septiembre al 2 de octubre: La boda de Ángela y Curro (RTVE)

Todas estas incógnitas tendrán respuesta durante el especial de este miércoles, que concentrará en una sola jornada varios de los acontecimientos más importantes de la trama. La 1 apuesta así por convertir la boda de Curro y Ángela en uno de los grandes acontecimientos televisivos de la semana y ofrece a los seguidores de la serie tres episodios inéditos en un mismo día.

Estos son los horarios de ‘La Promesa’ este miércoles 30 de septiembre

La programación especial de La 1 queda de la siguiente manera:

18:35 horas: ‘La Promesa’, capítulo 917.

23:00 horas: ‘La Promesa’, capítulo 918, después de ‘La Revuelta’.

00:05 horas: ‘La Promesa’, capítulo 919.

Así, los espectadores que quieran descubrir si finalmente hay boda tendrán que esperar hasta la madrugada para conocer el desenlace de una ceremonia que, a juzgar por todo lo ocurrido, tiene muy pocas posibilidades de ser tranquila.

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