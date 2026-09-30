Aparece en la costa de Valencia el cuerpo de un hombre sin cabeza ni extremidades

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La Guardia Civil investiga la aparición de un cuerpo mutilado cerca de L’Almardà en aguas próximas a Sagunt, en la provincia de Valencia. El hallazgo se produjo el lunes, aunque las autoridades confirmaron la información este miércoles. La víctima es un hombre cuyo cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición tras pasar tiempo a la deriva en el mar. Carecía de cabeza, manos y pies, y no llevaba ropa, según informó el diario Las Provincias, extremo que los expertos citados atribuyen, por ahora, al tiempo que habría pasado el cadáver en el agua.

El aviso llegó de los ocupantes de una embarcación recreativa que navegaba por la zona durante la tarde. Una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Valencia acudió al lugar, recuperó el cadáver y lo llevó hasta su base en el Club Náutico de Valencia.

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Agentes del Servicio de Criminalística se encargaron de las primeras diligencias junto con especialistas del Instituto de Medicina Legal. La investigación incluye la extracción y comparación de ADN con registros de personas desaparecidas para establecer la identidad del fallecido, todavía desconocida. También se desconocen las causas de la muerte.

*en ampliación