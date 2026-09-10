Así es la trayectoria académica de Alba Carrillo: se matricula en su tercera carrera universitaria mientras prepara su debut en La Séptima

Alba Carrillo y su paso por la universidad (Europa Press)

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Alba Carrillo arranca una etapa clave en la televisión con su próximo debut como presentadora del programa Fuera de control en el canal La Séptima, donde compartirá plató con la periodista Marta Márquez. Este proyecto consolida su rol en la pequeña pantalla tras su paso por espacios como El sótano club o Jugando con fuego, demostrando que su soltura ante las cámaras sigue muy cotizada. Sin embargo, en un medio tan inestable como el audiovisual, la madrileña mantiene siempre los pies en la tierra.

Ella sabe perfectamente que la fama va y viene, y que tan pronto estás en lo más alto como los focos se apagan de la noche a la mañana. De esto habló sin tapujos durante su visita al podcast Estirando el chicle el año pasado, donde con su habitual estilo directo y sin filtros repasó su trayectoria, confesó su fascinación por materias tan alejadas del corazón como la criminología y recalcó la importancia de no jugárselo todo a la carta de la televisión.

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Por eso, mientras prepara sus proyectos en plató de la mano de La Séptima, ha decidido volver a volcarse en los libros y retomar la rutina académica. A sus 40 años, la madrileña nunca ha dejado de ampliar sus horizontes formativos y ha confirmado su ingreso en su tercera carrera universitaria. Una decisión con la que demuestra que, aunque la televisión siga llamando a su puerta, su verdadera red de seguridad frente a la incertidumbre mediática la construye día a día en las aulas.

De su primera carrera a estudiar Criminología

La relación de Alba Carrillo con el ámbito universitario comenzó mucho antes de darse a conocer ante el gran público a raíz de su participación en el concurso Supermodelo en el año 2007. Entre 2004 y 2009 estuvo matriculada en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, donde se graduó en Publicidad y Relaciones Públicas. Aquellos años supusieron un intenso malabarismo entre entregas de trabajos, exámenes teóricos y sus primeros pinitos sobre las pasarelas o en las portadas de la prensa social, lo que le permitió adquirir una base comunicativa fundamental que hoy aplica a diario en televisión.

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Alba Carrillo y Kiko Hernández cargan contra Telecinco y su manera de tratar la polémica dela familia de Rocío Jurado.

Sin embargo, su curiosidad por comprender los rincones más complejos de la conducta humana la llevó tiempo después a dar un giro radical a sus inquietudes académicas. En lugar de optar por materias vinculadas a la moda, decidió matricularse en el grado de Criminología a través de la UNED. La presentadora confesó en Estirando el Chicle que para ella “estudiar es como ir a terapia”.

Su regreso a la Universidad Complutense

Lejos de dar por concluida su trayectoria estudiantil con dos grados y un máster, Alba ha querido dar respuesta a su faceta como lectora empedernida matriculándose en la titulación de Filología. Esta nueva incursión universitaria supone además un reencuentro muy emotivo con la Universidad Complutense de Madrid, regresando a las mismas aulas que la vieron formarse hace ya quince años. Fue la propia colaboradora quien quiso anunciar la noticia a través de sus redes sociales con total espontaneidad, compartiendo una imagen de su admisión y asegurando a sus seguidores: “Empiezo la mañana feliz. No se lo había dicho a nadie, pero me apetece mucho volver a la Complu”. “Estoy ahora con literatura medieval loca”. La presentadora ha contado que hace videollamadas con las madres de los alumnos y no tiene vergüenza al admitir que está en primero de carrera de nuevo.

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La Séptima ficha a Alba Carrillo (Europa Press)

Este grado de la rama de Artes y Humanidades no solo saciará su interés personal por las letras, sino que además le resultará más ágil de completar gracias a su historial previo. Al contar con titulaciones universitarias oficiales, podrá convalidar diversas asignaturas optativas y de libre disposición, lo que reducirá considerablemente el tiempo necesario para obtener su diploma. De esta forma, combinando las horas de estudio con los rodajes del programa Fuera de control, la madrileña deja claro que se puede liderar una apuesta televisiva importante en La Séptima sin renunciar a la formación continua como salvavidas personal.