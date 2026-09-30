España

La acampada en Sol no se achanta ante las presiones del Ayuntamiento y las amenazas de los ultra: ya suman 1.250 tiendas

Los manifestantes mantendrán la protesta por lo menos hasta el viernes, cuando el Congreso debe votar los decretos de vivienda

Vista de los acampados en protesta por la situación de la vivienda en la Puerta del Sol en Madrid este miércoles.
Vista de los acampados en protesta por la situación de la vivienda en la Puerta del Sol en Madrid este miércoles. (Rodrigo Jiménez/Efe)
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La acampada en la Puerta del Sol continúa en su cuarto día de protesta por la vivienda en España y los apoyos siguen en aumento. Según cálculos del Sindicato de Inquilinas, son ya 1.248 las tiendas de campaña levantadas en el kilómetro 0 de la capital, una protesta que plantean mantener al menos hasta el viernes, cuando los decretos de vivienda lleguen al Congreso.

Los gobiernos locales y autonómicos de Madrid han mostrado su rechazo a esta movilización ciudadana, que tildan de “ilegal”, y han solicitado al Ejecutivo central que desaloje la Puerta del Sol. En concreto, la Comunidad de Madrid dio 48 horas a la Delegación de Gobierno para desmantelar los asentamientos del centro. De lo contrario, amenazan con acudir a los tribunales.

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Este miércoles, el alcalde madrileño José Luis Martínez-Almeida ha alertado de la presencia de cuchillos de grandes dimensiones, adoquines de obra y hornillos en la acampada. El edil asegura, además, que se han producido “altercados violentos”, entre los que ha señalado la vandalización de la estatua del Oso y el Madroño.

Manifestantes subidos en la escultura del Oso y el Madroño en la Puerta del Sol.
Manifestantes subidos en la escultura del Oso y el Madroño en la Puerta del Sol. (Rodrigo Jiménez/Efe)

La escultura ha aparecido marcada con pegatinas y dibujos de simbología antifascista, con mensajes como “Eat the rich” o contra la presidenta de la Comunidad, a la que advierten: “Ayuso, cuidado”. El oso de la imagen ha sido cubierto con un chaleco naranja y un pañuelo palestino, mientras que del madroño cuelga una bandera republicana.

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Según Almeida, “no se puede considerar una manifestación pacífica” cuando se “vandaliza” un monumento de interés cultural como el Oso y el Madroño. El Ayuntamiento ha encargado a la Policía Municipal vallar la estatua para evitar nuevos altercados.

“Quedan 24 horas”

En este sentido, el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, ha recordado que “quedan 24 horas” del plazo exigido por la Comunidad de Madrid “para que el delegado del Gobierno dé la orden” de desalojar la “ilegal” acampada. De lo contrario, advierten, irán a los tribunales. El Ejecutivo madrileño no descarta la vía penal, han asegurado.

Vista del cartel de una de las calles inventadas por los acampados en protesta por la situación de la vivienda en la Puerta del Sol en Madrid
Vista del cartel de una de las calles inventadas por los acampados en protesta por la situación de la vivienda en la Puerta del Sol en Madrid. (Rodrigo Jiménez/Efe)

Desde la oposición han solicitado justo lo contrario: Más Madrid ha presentado alegaciones al requerimiento hecho por la Comunidad a la Delegación de Gobierno para desalojar la acampada en Sol, donde exige que se proteja a las personas concentradas. La formación regional pide “proteger tanto la acampada y el derecho a la manifestación, como a quienes se manifiestan frente a las amenazas de grupos neonazis”.

Los manifestantes, por su parte, no parecen dispuestos a levantar el campamento. Las tiendas han ido creciendo en la Puerta del Sol, hasta superar las 1.200, según cálculos del Sindicato de Inquilinas. Mientras, las acciones se replican por otras ciudades de España: en Barcelona, se han aparecido unas 50 tiendas en la plaza de Catalunya, donde acampan más de un centenar de manifestantes; en Málaga, se han colocado unas 70 tiendas en la plaza de La Constitución; en Sevilla, los protestantes se han instalado bajo Las Setas, en la plaza de la Encarnación...

Vista de la acampada por el derecho a la vivienda en la plaza de la Constitución de Málaga este miércoles
Vista de la acampada por el derecho a la vivienda en la plaza de la Constitución de Málaga este miércoles. (Jorge Zapata/Efe)

Los decretos peligran en el Congreso

El objetivo de los manifestantes es mantenerse, por lo menos, hasta el viernes, cuando el Congreso de los Diputados deberá pronunciarse sobre los decretos ley de vivienda presentados por el Gobierno. Las propuestas aprobadas el martes en el Consejo de Ministros regularían el alquiler de habitaciones, prohibirían los desahucios hasta 2030 y limitarían la compra de vivienda por parte de los fondos buitre, entre otras medidas.

El sentido del voto de los grupos parlamentarios para sacar adelante los decretos de vivienda aprobados por el Gobierno y que se votarán este viernes ha sido la comidilla en los pasillos del Congreso de los Diputados de este miércoles. (Fuente: Congreso y Europa Press)

No obstante, el Gobierno no las tiene todas consigo para que los textos salgan adelante. En la izquierda, Podemos todavía no ha confirmado si apoyará o no los decretos ley, que considera que deberían ir unidos en uno solo. En la derecha, el PP ha rechazado los dos textos, pues consideran que “van a destruir todavía más el mercado”; mientras que la formación catalana Junts se ha mostrado “decepcionada y preocupada” por las dos normas.

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